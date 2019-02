Pedro Sánchez: "La derecha entiende una sola España en la que caben ellos y los que piensan como ellos"

Poco más de 24 horas después de anunciar el adelanto electoral para el 28 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado su primer acto de precampaña para las generales junto a la que fuera rival en las primarias socialistas en mayo de 2017, Susana Díaz, recién estrenada en la oposición en la Junta de Andalucía. Sánchez, ante unas 1.500 personas según la organización, ha dicho que "la derecha entiende una sola España en la que caben ellos y los que piensan como ellos".

"Frente a ellos, nosotros los socialistas, que pensamos que cabemos todos", ha enfatizado", anunciando que la "primera medida" del nuevo Gobierno si vuelve a resultar elegido presidente será "aprobar unos presupuestos generales sociales" como los que han tumbado desde la oposición, criticando en ese sentido a "quienes votaron no a los presupuestos, que se lleven la vergüenza de que su rechazo conlleva, por ejemplo, que los parados de larga duración no tengan reconocido ese derecho".

Pero su gobierno, según ha anunciado, aprobará dos de los compromisos que había adquirido, como el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y de larga duración, y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes. Todo ello pese a los "intereses partidarios" de otros partidos "que nada tienen que ver con el progreso de nuestra sociedad".

El secretario general de los socialistas ha vuelto a Sevilla para tratar de empezar a resurgir. Como en enero de 2017 en Dos Hermanas, cuando anunció que intentaría recuperar la Secretaría General del PSOE, el todavía presidente del Ejecutivo nacional aspira a volver a ocupar Moncloa tras las elecciones que acaba de convocar. Y lo hace teniendo muy recientes los resultados en Andalucía, donde los socialistas perdieron el gobierno 36 años después en favor de PP, Ciudadanos y Vox, que han pactado para desalojar de la Junta de Andalucía a Susana Díaz quien ha pedido este sábado "una mayoría sólida a Pedro para que no depende de nadie y le dejen hacer en España lo que no le han dejado hacer".

Otra vez Sevilla

Sánchez, que ha lamentado las "lecciones de patriotismo de los que van diciendo que viva España". "Ser patriota es trabajar todos los días por que en España se viva mejor", ha respondido. Sánchez, que ha vuelto a recordar los hitos al frente del Gobierno como hizo el día anterior, es sabedor que el modelo andaluz podría ser la antesala de los resultados a nivel nacional, como así vaticinan ahora las encuestas, y que Sevilla es la única gran ciudad en manos del PSOE. A ello debe aferrarse Sánchez para volver a volver a la capital hispalense, histórico granero de votos socialistas donde, por cierto, Juan Espadas espera revalidar la alcaldía.

Este sábado debiera haber sido su puesta de largo de cara a la reelección. De hecho lo fue, pero los focos estaban centrados en Pedro Sánchez, un día después de convocar las elecciones, y también, como no puede ser de otra forma cada vez que comparten escenario, en la expresidenta andaluza. Incluso la ministra Montero, el nombre que despierta nuevo entusiasmo en el PSOE, se llevó los primeros aplausos a su entrada al acto, precediendo apenas un minuto antes a Espadas, Sánchez y Díaz.

Otra vez Sevilla y otra vez Susana Díaz, con quien vuelve a jugarse el futuro del PSOE en las terceras elecciones generales compartidas. En lo que podría considerarse como su primer acto como candidato del PSOE a presidir el Gobierno español, Pedro Sánchez ha apelado en Andalucía a la movilización del electorado, el mismo que se quedó en casa y que colaboró en que la victoria socialista en las urnas no se correspondiera con el mantenimiento del poder.

Sánchez ha querido apelar a la movilización de “todos”, a “la serena, firme y determinada de la izquierda” y a la de aquellos que creen que el PSOE puede representar el 28 de abril y el 26 de mayo “el sentido común, la moderación y el progreso” para los españoles. Para la segunda de las fechas se ha comprometido con Juan Espadas en impulsar la red de Metro en Sevilla y le ha alabado el gesto, “porque la política también son gestos”, de darle una calle a Ana Orantes, la primera víctima de violencia machista que denunció públicamente su situación poco tiempo antes de su marido la asesinara.

"El 28 de abril España va a dar la espalda a la crispación"

“La derecha no quiere que gobierne la izquierda” pero “el 28 de abril España va a dar la espalda a la crispación”, ha apuntado Sánchez, que ha concretado que el PP “pretende involucionar 40 a la sociedad española” y ha defendido que “en estos casi nueve meses hemos hecho mucho más por la justicia social que en siete años del PP”.

“No están hablando de Cataluña, sino de España, pero el PSOE no va a dar un paso atrás" pese al "cordón sanitario que nos acaban de poner". "¿Qué tipo de unidad de España quieren con ciudadanos de primera y de tercera?”, se ha preguntado Sánchez, que ha reconocido que ha seguido “con preocupación lo que se decía aquí”, en Andalucía, asegurando a PP y Cs "se están equivocando" pactando con la ultraderecha de Vox porque "no la van a moderar sino que os va a radicalizar a todos y cada uno de los partidos que pacte con ellos”.

“Decía Rivera el otro día que él es liberal. Yo, cuando voy por Europa, los liberales defienden las libertades y derechos de las personas, y aquí mercadean con las libertades de las mujeres”, criticando también que Casado hable de “violencia doméstica” después de que “un gran presidente como Rodríguez Zapatero” sacara a la luz pública lo que antes se quedaba “en las casas”, ha dicho en ese pasaje de su intervención.

“Vivimos un cambio de época. Las cosas ya no van a ser iguales. La nostalgia puede ser buena si sabemos para qué nos sirve. El futuro de una sociedad no puede ser su pasado”, ha comentado. “Nosotros reivindicamos nuestra historia como socialistas y reivindicamos los valores colectivos de la tolerancia, de la diversidad, del respeto al diferente que emanan de la Revolución Francesa. Vamos a superar a las tres derechas el 28 de abril, construyendo la España que queremos”.

"Lo que ya estamos sufriendo en Andalucía"

Susana Díaz, por su parte, minutos antes había pedido “dar una mayoría sólida a Pedro para que no depende de nadie y le dejen hacer en España lo que no nos han dejado hacer”. “Y lo vamos que hacer con ganas, ilusión y unidad, tomemos nota también de eso”, ha enfatizado.

Díaz ha señalado que los ayuntamientos viven un “riesgo histórico en este país”, después de haber estado “en la trinchera, en la primera línea cuando llegó la democracia”, momento en que la ex presidenta ha aprovechado para recordar la “victoria amplia” del gobierno del PSOE con Felipe González. “Ahora tenemos el reto de volver a conseguirlo. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a este país y parar lo que ya estamos sufriendo en Andalucía”, ha indicado.

“Si la gente no va a votar, como dice su lema, ellos volverán”, ha insistido Díaz sobre la movilización de la izquierda, señalando que en Andalucía desde el 2 de diciembre hay “tres derechas, dos gobiernos y un guirigay”. “Se han repartido el poder, no sabían hacer oposición y tampoco saben gobernar”, ha dicho. “Muchos me preguntan cómo estoy. Y yo les digo que gobernando estoy mejor pero que cada día tengo más fuerzas y más ganas porque se les está viendo el plumero. No han tardado en quitarse la careta".

Con múltiples alusiones al pacto de PP y Ciudadanos, con el apoyo necesario de Vox, para gobernar Andalucía pese a la victoria del PSOE en las urnas, Díaz ha dicho que “el 2 de diciembre tomamos nota porque lo que tenemos hoy, el desgobierno del guirigay, lo tienen claro. En un mes han batido el récord de los incumplimientos electorales y dicen que lo de los 600.000 empleos eran cosas de campaña, y la bajada masiva de impuestos solo era para las grandes fortunas”, ha comentado.

Díaz ha confiado en “abrir en España una etapa con la mayoría socialista que representa la igualdad, la libertad”. “Nadie nos va a enseñar a amar a España porque la hemos amado siempre. Se ama a España, como ha hecho Pedro, defendiendo la sanidad y la educación pública. España no es de nadie y su bandera se levanta con honor y orgullo cuando se levanta en el nombre de todos los ciudadanos de este país. Estoy segura que Pedro lo va a hacer con todos los socialistas andaluces batiéndonos el cobre”.

Juan Espadas: "Cercanía, valores y proyecto de ciudad"

El aspirante a la reelección a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, conocedor del momento elegido para la presentación de su candidatura, ha hecho algunas referencias al adelanto electoral de las generales, no sin antes alabar a la también sevillana María Jesús Montero. “Enorme trabajo, ministra”, ha dicho antes de que los asistentes se pusieran en pie para aplaudirla largamente. “Vaya pedazo de ministra de Hacienda”, gritaban desde el público.

Espadas ha agradecido a Pedro Sánchez “el gesto y la intensidad de estos nueve meses” de Gobierno del PSOE. Ante las próximas citas electorales, el primer edil hispalense ha señalado que “debemos de ser capaces, como decía Pedro en unas declaraciones, de dialogar con los ciudadanos de España, de Europa y de los municipios”, apostando por “buscar el interés general, porque estamos hartos de tanto griterío”, ha dicho al criticar al líder del PP, Pablo Casado, que “se supera cada día con sus insultos”.

El candidato a la reelección ha agradecido ampliamente el apoyo de su familia y de su equipo durante estos cuatro años que aspira a renovar, y cuya carta de presentación ha resumido en tres conceptos: “cercanía, valores y proyecto de ciudad”, coincidiendo con Díaz en que “Sevilla vuelve a estar en el mapa de España”.

"Un día menos para volver a San Telmo"

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha sido la encargada de abrir el acto, con inevitable referencia al momento que vive el país. “Toda España nos está mirando pero hoy hay un protagonista que es el magnífico alcalde que queremos que siga siendo, Juan Espadas”. “Viva el Partido Socialista”, gritaba uno de los asistentes. “Que viva, que viva”, respondía Pérez apelando quizá sin quererlo al futuro del partido. “Si piensan que nos van a callar, no nos conocen, ¿verdad Susana? Como tú dices, cada día que pasa es un día menos para volver a San Telmo”.

Pérez ha destacado el carácter “dialogante” del alcalde para sacar adelante sus proyectos”, “trabajador incansable” y su “política de proximidad y cercanía” que es la “grandeza de los socialistas”. “Fue un sueño que hicimos realidad hace cuatro años y que volveremos a hacerlo cuando Juan vuelva a ser elegido alcalde”. “También tendremos mucho que celebrar el 28 de abril”, ha asrgurado.

“Los socialistas sevillanos, como siempre, nos vamos a dejar la piel para ganar las elecciones, las más importante ante el riesgo cierto de involución”, porque “algunos quieren devolvernos a la España del Cuéntame, del blanco y negro, y se han quitado la careta para aliarse con los herederos del franquismo”.

“Nos dimos cuenta el 2 de diciembre de que cada voto cuenta”, porque “tenemos el riesgo de que pase lo que ha pasado en Andalucía. Ganar no basta. Hay que ganar y bien”. Los fachas sin complejos”, les ha llamado Pérez. “Nos han vendido a todos nosotros para llegar al poder”, con un “desgobierno de Andalucía que pone en cuestión leyes de igualdad, que ya ha derogado de facto la Ley de Memoria, un desgobierno que no queremos que se repita en España”.