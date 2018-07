Rivera cierra la puerta a pactos con el PSOE si hay condena en el caso ERE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reconocido este miércoles en Sevilla que su partido precipitó las primarias para la elección de candidatos en Andalucía por temor a que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, adelante las elecciones autonómicas al próximo otoño. El partido naranja ha sido el soporte del Gobierno de Díaz en esta legislatura, socio cómodo de los socialistas andaluces, aunque en la recta final del mandato dan claras muestras de alejamiento. La moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que ha permitido hacer presidente a Pedro Sánchez ha endurecido el tono de Ciudadanos, incluso con sus aliados en Andalucía. Rivera ha venido hoy a Sevilla, en el ecuador de unas primarias exprés que duran seis días, para apoyar al actual portavoz del grupo y candidato de Cs a la presidencia de la Junta, Juan Marín.

De paso, el líder naranja ha acusado a Susana Díaz de condicionar el último tramo de legislatura “a la agenda judicial del PSOE”, en referencia al juicio de los ERE, que sienta en el banquillo a 20 ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El proceso se está juzgando desde hace meses en Sevilla y la sentencia puede conocerse próxima a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año. Una de las razones que condicionan un posible adelanto electoral en Andalucía es precisamente este fallo, como reconocen miembros del Gobierno andaluz, y como ha señalado directamente Rivera. “Susana Díaz está con la calculadora del PSOE en los juzgados, pensando en la sentencia de los ERE, por eso hemos adelantado nuestras primarias. Además de que el PSOE ha robado a los andaluces, no puede ser que además condicione la política de la Junta”, dice.



Rivera ha dado un paso más al presentar un paralelismo entre el caso ERE y la sentencia de la Gürtel, que ha resuelto que hubo financiación ilegal en el PP y que ha servido de base argumental para la moción de censura del PSOE contra Rajoy. “¿Qué va a hacer Pedro Sánchez y Susana Díaz si condenan a Chaves y Griñán después de haber usado el argumento de una sentencia condenatoria para impulsar la moción de censura?”, se ha preguntado el líder de Ciudadanos. Rivera ha recordado que su formación pidió la cabeza política de los ex presidentes andaluces como condición sine qua non para apoyar la investidura de Susana Díaz en 2015, y ha sugerido que una condena en el caso ERE justifica una moción de censura contra Sánchez tanto como el fallo de la Gürtel lo fue para expulsar a Rajoy de Moncloa. “Si llega el caso y hay condena de los ERE, ¿romperá con el PSOE andaluz?”, le han preguntado. “Cuando llegue ese momento se lo diré. Pero sí, no habrá ningún pacto con el PSOE si hay una sentencia condenatoria de los ERE. El PSOE tendrá que asumir responsabilidades en el seno de su partido”, ha sentenciado.



La sentencia del caso ERE, que juzga por prevaricación y malversación a una veintena de ex altos cargos de la cúpula del Gobierno andaluz, no se conocerá hasta bien avanzado el año que viene, según fuentes judiciales. Es más probable que condicione las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 -o incluso las generales- que los comicios andaluces, previstos para marzo del año que viene. Aún así, Díaz no quiere arriesgarse y muchas voces le conminan a convocar las urnas el próximo otoño. En todo caso, la advertencia de Albert Rivera va más dirigida a Pedro Sánchez que a Díaz, porque una hipotética condena contra los ex presidentes andaluces -que también fueron presidentes del PSOE federal- puede servir al PP y a Cs para impulsar una moción de censura contra el actual presidente.



En todo caso, el Gobierno andaluz defiende que Chaves y Griñán ya asumieron responsabilidades políticas por el caso ERE. Ambos se vieron obligados a dimitir -uno del Congreso y otro del Senado- cuando Ciudadanos se lo exigió a Susana Díaz para favorecer su investidura. Los ex presidentes también entregaron su carné del PSOE, un partido en el que militaban desde el tardofranquismo y en el que lo han sido todo.