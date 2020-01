Una diputada de Vox en Andalucía denuncia al partido por espiarle y se prepara para abandonar la formación de Abascal

La cabeza de lista de Vox por Almería y diputada en el parlamento andaluz, Luz Belinda Rodríguez, se está preparando para abandonar la formación de extrema derecha. Esta representante autonómica del partido de Santiago Abascal asegura que el martes de la semana pasada puso "en conocimiento del partido" su "decisión de abandonarlo", tal y como ha adelantado El Diario de Almería y ha apuntado esta mujer a esta redacción. En noviembre esta diputada llegó a denunciar ante la Policía que se había encontrado en su grupo parlamentario su correspondencia abierta.

"Me voy porque no me dejan trabajar", asegura Rodríguez a eldiario.es, aunque también explica que todavía no ha solicitado su baja del partido. Según apunta a esta redacción, su objetivo es abandonar la formación y quedarse con el acta parlamentaria, aunque todavía no ha iniciado los trámites.

"Todo lo que viene de mi no se registra", incide, para reseñar posteriormente que quince de sus iniciativas no han sido presentadas por el partido y que "en algunos casos han llegado" a quitar su firma para poner la de "otro compañero de Almería" en esas medidas. La diputada andaluza asegura que en el grupo parlamentario "no hay una metodología de trabajo".

Desde la formación de extrema derecha, su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha asegurado este miércoles que esta diputada "estaba inmersa en un procedimiento en el Comité de Garantías". "Se va un minuto antes de que la echen", ha reseñando, para apuntar posteriormente que no consideran su baja "una gran pérdida". Hernández ha asegurado que Rodríguez "cuantitativamente, no era una persona que destacase por su entrega".

Denuncia machismo en el grupo parlamentario

Además de sentirse apartada del grupo parlamentario, Rodríguez añade una situación más que ha propiciado su decisión: el machismo que, según explica, impera en el grupo parlamentario. "Te podría decir que algunos de mis compañeros son unos misóginos de primer grado", apunta. Durante los primeros meses de actividad de Vox en Andalucía, esta diputada ocupó la portavocía adjunta. Llegó a este cargo de la mano del presidente de su grupo, el polémico juez Francisco Serrano, hasta que en el mes de julio fue relegada de este puesto.

"Cuando era portavoz adjunta era un cero a la izquierda. Solamente los hombres pueden hablar y solamente los hombres pueden estar en todos lados, las mujeres estamos un poco anuladas", indica. Aunque finalmente, reseña que "lo más importante no es el machismo, sino la poca democracia y el sectarismo" con el que operan desde la dirección del grupo parlamentario. "Me han llegado a asustar y meterme miedo para que no me vaya", sentencia.

Presentó una denuncia ante la Policía

Este malestar que la diputada por Almería hace público no es el primer conflicto que se ha generado entre Rodríguez y Vox Andalucía. El pasado 28 de noviembre la diputada denunció en una comisaría de Policía de Sevilla que un día antes en el Parlamento de Andalucía "al ir a recoger su correspondencia privada (tres cartas) se percató que estas se encontraban abiertas" y apuntó que el correo suele ser recogido por un asesor de la formación.

Según la denuncia interpuesta por la diputada, a la que ha accedido esta redacción, en un grupo de WhatsApp del grupo parlamentario este asistente avisó posteriormente que había "recibido una reprimenda de una diputada por abrir" la correspondencia. En ese citado mensaje el trabajador de la formación aseguraba que en "su momento" había recibido órdenes para operar así. "Si alguno tiene algún inconveniente en que siga haciéndolo con su correspondencia, por favor que me lo comunique por privado y se la dejaré sin abrir en su bandeja", continuaba esa comunicación.

Rodríguez asegura que este lunes desde el partido han "intentado de nuevo que no deje el grupo y que retire la denuncia". Aunque reseña que su "decisión es firme" y que el martes de la semana pasada vació su despacho del Parlamento de Andalucía. Esta mujer fue una de las primeras diputadas que obtuvo Vox, consiguió su acta por la provincia de Almería, uno de los feudos del partido de extrema derecha, en las primeras elecciones en las que obtuvieron representación.

eldiario.es ha tratado de recabar la versión de Vox Andalucía, sin haber recibido respuesta por el momento.