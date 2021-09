Luz verde para celebrar "con normalidad" procesiones y cultos externos en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Sevilla (que incluye a Sevilla, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Canarias, Córdoba, Huelva y Tenerife) han acordado la "conveniencia de retomar la normalidad del culto externo", lo que incluye la autorización para la celebración de procesiones. Esta luz verde desde la diócesis, no obstante, se acompaña con el llamamiento a los fieles para que sigan atendiendo las disposiciones y recomendaciones que emanan de las autoridades competentes, un presupuesto que ha resultado "fundamental" para afrontar el regreso a la normalidad en el culto.

Así lo han acordado los prelados este martes, para recuperar poco a poco una normalidad como "se ha empezado a hacer de manera puntual en algunos lugares". En el comunicado con el que se hace pública esta decisión, se apunta que se adopta ante "el curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, con un descenso de contagios y el avance de la vacunación como aspectos más destacados de esta tendencia positiva".

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, promulgaba este mismo martes un decreto con el que se dejan sin efecto las disposiciones extraordinarias establecidas en el anterior texto normativo de mayo de 2021, promulgado por el arzobispo en aquel entonces, Juan José Asenjo. En el mismo, se prohibían todos los cultos externos, incluidas las procesiones.

Aprobación del Consejo Episcopal

El decreto del prelado hispalense establece que, "por lo que se refiere a los actos de culto externo que no sean de carácter ordinario promovidos por parroquias u otras instituciones religiosas, deberán presentarse a la aprobación del Consejo Episcopal, a través del Vicario de Zona". Es decir, que requieren de una autorización previa por parte de la autoridad eclesiástica.

Asimismo, añade el decreto, para los actos religiosos en la vía pública "deberán mantenerse las medidas organizativas de protección, limpieza y desinfección que determinen las autoridades civiles competentes".

Traslado del Gran Poder

El calendario cofrade de Sevilla preveía este fin de semana la procesión de la Pastora de Santa Marina, que puede llevarse a cabo ya que el decreto arzobispal es de efecto inmediato. El texto, no obstante, no hace mención a si las imágenes pueden procesionar en sus pasos o deben hacerlo sobre andas, y si está permitido o no el acompañamiento musical. En Jaén, donde este paso ya se dio hace unos días, se han impuesto estas dos limitaciones.

En Sevilla está fijado para el 16 octubre, y en el marco de las Misiones, el traslado del Gran Poder a Tres Barrios, que fue suspendido el año pasado. En todo caso, serán las autoridades civiles y sanitarias quienes decidan, junto a la hermandad de la Madrugada, los detalles, sentido en el que el Ayuntamiento ya ha anunciado que se está trabajando.

El Gran Poder permanecerá en la zona de Tres Barrios, que aglutina a algunos de los barrios más pobres de España, entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre. En ese tiempo, se expondrá al culto una semana en cada una de las tres parroquias de este entorno, las de la Candelaria, la Blanca Paloma y Santa Teresa.