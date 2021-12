María Jesús Montero: "No puede ser que una mercería pague los mismos impuestos que Google"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha analizado este viernes durante algo más de una hora la actualidad española dentro de las jornadas #LR30, que organiza el Ayuntamiento de La Rinconada, donde se ha referido, entre otras cosas, a la necesidad de adaptar los impuestos que pagan las grandes empresas a la actualidad digital, porque “no pude ser que la mercería de la esquina pague, proporcionalmente, los mismos impuestos que paga Google”.

Entrevistada por el periodista Juan Carlos Blanco, Montero ha recordado que, a diferencia de hace algunos años, “las tecnológicas no requiere de 3.000 personas en espacios físicos, al revés, porque los informáticos tienen la capacidad de poner los productos en circulación desde cualquier lugar, y las empresas se ubican en países donde prácticamente no tienen que pagar impuestos”.

María Jesús Montero ha defendido la capacidad de respuesta del Gobierno ante la crisis de la pandemia, y ha sumado los últimos cuatro años para citar que “el Gobierno de Sánchez ha aportado un 33 % de recursos más de lo que fue capaz de asignar el Gobierno de Rajoy. Se nos han olvidado los detalles de los primeros días de marzo y abril, que fueron tremendos. Hubo que confinar a la gente, no había vacunas. Algún día tendremos que reflexionar tranquilamente”.

“La Junta miente sin ningún rubor”

La ministra de Hacienda ha rechazado las críticas de la Junta de Andalucía en torno a los fondos que recibe del Estado, “que hemos destinado 16.000 millones a las comunidades autónomas, y más de 2.000 vienen a Andalucía, pero escucho al consejero de Hacienda, al señor Moreno Bonilla, y, o vivimos en dos mundos distintos o aquí hay personas que mienten sin ningún tipo de rubor, porque las cifras, los billetes, son algo objetivo”.

“Discutía mucho con Montoro, pero yo cumplía, y éramos capaces de llegar a acuerdos y conseguir que la economía marchase razonablemente bien”, ha dicho.

Se ha referido, también a asuntos como el aumento del precio de la energía, “que no es culpa del Gobierno, lo tenemos que afrontar como un problema global. Es un fenómeno transitorio, y debajo de lo que se ve no tiene un problema intrínseco”, aunque, de cara a la situación actual económica “yo he hecho un presupuesto muy prudente”.

Financiación autonómica

Antes de iniciarse el acto, María Jesús Montero se ha mostrado confiada en que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones al documento que les ha remitido su departamento en relación a la financiación autonómica, con “la sanidad y la educación” como ejes principales, y ha señalado que el documento en cuestión “contempla el modelo de población ajustada”, y ha incorporado “variables de insularidad, dispersión de algunas zonas o retos demográficos, para que esas zonas cuenten con los mismos servicios vivan donde vivan los ciudadanos”.

Además, ha acusado al PP de usar las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en torno a los indicios de la pandemia que captó en febrero de 2020 como “una cortina de humo para tapar los excelentes datos del paro”, indicar que “cada uno puede sacar sus conclusiones”, porque “ella misma ha aclarado este extremo”.

Por último, no ha entrado en la posibilidad de que sea la candidata del PSOE a la alcaldía de Sevilla en 2023, para asegurar que “algunos están todo el día contando votos” y ha señalado: “sigo viviendo en Sevilla”, para no incidir en el tema porque “estamos en un momento importante, donde básicamente en Andalucia tenemos que ser capaces de que la recuperación exige”.

'LR 20/30' se engloba dentro del programa 'La Rinconada, Punto de Encuentro Empresarial', que marca la forma de trasladar los contenidos, y del Plan Reset, que delimita el fondo de la cuestión, esto es, los objetivos compartidos por el Programa de Reactivación Económica, Social, de Empleo y Territorial de La Rinconada.

Con ello, se persigue amortiguar el impacto en la sociedad de la crisis de la Covid-19, a corto plazo, centrados en los sectores más afectados por la pandemia, ya medio plazo, al entender que nos encontramos en la antesala de una crisis climática y demográfica, anticipando las problemáticas para paliar sus efectos.

