De una cochera a medio mundo: And&Or, innovación sevillana en la industria del envasado

El proceso para que un producto se envase y llegue a tu casa es más complejo de lo que pudiera parecer. Justo ahí es donde entra And&Or, la empresa sevillana que fabrica maquinaria diseñada para la industria del envasado. Porque esos recipientes, para que lleguen al mercado, hay que llenarlos, ponerles un tapón, insertar asas, pegar etiquetas, ‘paletizar’ y preparar para su transporte. Y And&Or aporta esta maquinaria que ayuda a dicho proceso a cualquier punto del planeta.

Los almacenes de una de las sedes de la compañía andaluza ofrecen un colorido repertorio de robots, cintas transportadoras, máquinas diversas, brazos robotizados y uno de los ingenios: vehículos autónomos que sustituyen a las carretillas tradicionales. “Funcionan con un mapeo, tienen un programa de navegación, y lo suministramos para todo el mundo, como el resto de maquinaria, se están vendiendo muy bien”, confiesa Antonio Ortega, fundador de And&Or en 1986.

En casi 40 años de experiencia suman sedes en España, Estados Unidos, Bélgica y China, clientes en más de 90 países y una red comercial “en los cinco continentes” a través de “más de 2.000 instalaciones”. En total tienen unos 300 empleados directos y “un crecimiento constante, orgánico, de un 20 por ciento anual” que ahora compaginan con la compra de otras industrias análogas. Han trabajado para firmas como Aceites Ybarra, Caiba, Enso, Heineken, Nestlé, Coca Cola, o Pepsicola, y su facturación anual es de 45 millones de euros que aumentan a 60 contando la expansión que supone la compra de una empresa en Portugal.

“Y subiendo”, sostiene. De la evolución dan fe los artilugios robotizados y empaquetados con direcciones y banderas de Gran Bretaña o Australia ya dispuestos para su viaje al cliente final, en un servicio que califican de “llave en mano”. “Competimos con los grandes fabricantes de maquinarias y seguimos vendiendo a pequeñas empresas pero casi siempre ya líneas empresas, ya no solemos vender máquinas sueltas”, explica.

De la mili a la cochera de casa

“En la pantalla del ordenador se ve la última tecnología, con vistas en 3D y desglose de las máquinas completas que, a través de diseño, llega aquí. Estamos intentando anular el papel totalmente”, dice Nico, jefe de planta. El trasiego de operarios y el desempeño en las oficinas es constante. “Cada cual en su puesto”, afina Ortega, con una amplia plantilla y unas “innovadoras” instalaciones afincadas en el Parque Empresarial El Limón, que pertenece a Palomares del Río, en Sevilla.

Antonio Ortega, ingeniero industrial, comenzó “a trabajar en una empresa cuando llegué de la mili” (antiguo servicio militar obligatorio). Pero aquel proyecto no acababa de arrancar. Al menos como él tenía en mente. “Después de un tiempo me di cuenta de que al ritmo que iba la sociedad, aquello no iba a ningún lado”, cuenta, y decidió emprender por su cuenta.

El germen de And&Or no es sencillo. “Trabajaba en la cochera de mi casa, como autónomo, con la mitad para montar las máquinas y la otra mitad para el ordenador, y a veces se sorprendían porque una empresa así viniera de Sevilla. Decían, cómo va a ser sevillano todo esto”, rememora Ortega. En aquel inicio tiró de la familia. Ahora, curiosamente, cuando la firma va viento en popa, “el testigo y el futuro”, subraya, son sus hijos: el primero, con el que comparte nombre y es consejero delegado, Pablo, y Cari, directora general de And&Or.

Con imaginación y arrojo, fue localizando “necesidades” en el sector y alimentando una cartera de clientes que engordaba año a año. La firma de especialistas aporta, desde entonces, tecnología punta y soluciones integrales con la automatización de procesos industriales y recursos “eficaces y a medida” en el manejo de envases para el llenado y taponado, inserción de asas, etiquetado, transporte, control de calidad, ‘paletizar’, ‘despaletizado’ y desembolsado, entre otras muchas funciones.

“Innovación constante”

La idea surge con “la detección de poros en envases vacíos en la incipiente industria del plástico”. Un aspecto que llevó a Antonio Ortega, que ya contaba con 10 años de experiencia previa en el gremio, a fundar And&Or a mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Y ahora “en algunos proyectos” se codean “con grandes empresas” que ejercen a nivel mundial.

Pronto la demanda del mercado, y el “ánimo por la constante innovación”, provocan que And&Or se convierta “no solo en un proveedor de productos” sino también “de soluciones a medida en automatización de procesos industriales relacionados con la industria del envase y el envasado”.

La oferta productiva alcanza “el manejo de envases vacíos o llenos” y a clientes diversos, tanto a fabricantes como a los propios envasadores con los que colaboran “de manera estrecha” en todas las etapas de un proyecto: concepción e ingeniería, fabricación, instalación llave en mano y servicio post-venta.

Porque, como dice la propia empresa, tienen una misión y una visión. El objetivo es suministrar a sus clientes “las soluciones tecnológicas que más se adaptan a sus necesidades de producción, mejorando su rentabilidad”. Y el enfoque, “ser un productor de maquinaria referente a nivel mundial en el manejo de botellas y productos en líneas de soplado y envasado”. Todo, como les gusta remarcar, envuelto en “valores” que van de la “humildad y respeto”, al trabajo en equipo, implicación, disciplina y “la pasión por lo que hacemos”.