San Martín del Tesorillo (Cádiz): un siglo esperando para votar al alcalde de su pueblo

María Zalea nació un 14 de enero de 1919 pero ha tenido que esperar a 2019, un siglo (y cinco meses), para poder votar al alcalde de su pueblo. San Martín del Tesorillo consiguió la independencia de Jimena de la Frontera, que está a veinte kilómetros, el pasado 2 de octubre de 2018 y las de este domingo han sido sus primeras elecciones municipales independientes con un censo de 1.830 personas para una población de 2.700 vecinos.

La ilusión se nota en el ambiente. Emoción en los colegios electorales y en los ojos de los vecinos, también en los de María Zalea. "Tengo cien años y cinco meses, siempre he votado pero esta vez me hace más ilusión porque puedo votar a mi propio alcalde", dice con una gran sonrisa. "¿Y a quién ha votado usted?", preguntamos. "Ah, ¡eso no se lo voy a decir!", responde rotunda, entre las risas de los componentes de la mesa electoral del Colegio José Luis Sánchez.

María Zalea se llama en realidad María Valadez Ramos. Lo de Zalea es apodo, como también lo es el de "abuela del pueblo" porque es la ciudadana de más edad de Tesorillo. "Vive sola y se vale por sí misma completamente", explica su sobrino Daniel Cerdán Valadez, que con 20 años va de número cuatro en la lista de IU con la esperanza de convertirse en el primer concejal de Deportes y Juventud de su pueblo.

El ir y venir de los vecinos es constante. El que fue cartero del pueblo durante 33 años, Pepe Gutiérrez, confiesa a pie de urna que le habría hecho ilusión ser el encargado de repartir la propaganda electoral de estas primeras municipales por las casas del pueblo. Ha ido perdiendo vista y ya no ejerce. "Entonces era tremendo porque se enviaba mucho más correo y había muchas más cartas y paquetes, a los que se sumaba la propaganda electoral. Se juntaban unas sacas enormes", recuerda.

Baltasar Gil llevaba 24 años sin votar /Foto : Laura Ferrer

La ilusión se materializa en movilización. Baltasar Gil llevaba 24 años sin votar y si ha vuelto a un colegio electoral ha sido para poder elegir a su alcalde. Gil vive los colores del pueblo y presume de haber sido el primer pregonero de la feria del Tesorillo independiente. "Eso para cualquier tesorillero es un honor", dice acompañado de su mujer, Isabel Ortega. Para ella lo más importante es tener al fin a un alcalde o alcaldesa "que esté centrado en el municipio", que piense en ellos y que haya "limpieza y seguridad".

En el pueblo que presume tener las mejores naranjas de España, no hay formación naranja en las municipales. Los tres candidatos son Jesús Fernández Rey, de IU; Jesús Solís, de PSOE y María José Pro, del PP.

Juanito Chico, apoderado de IU /Foto: Laura Ferrer

El cotilleo del día

, Juanito Chico, lleva su credencial de interventor de IU colgada de una especie de escapulario con la bandera republicana. Luce también una pulsera con los mismos colores y otra que dice ‘Tesorillo independiente’. Se la puso cuando lograron oficialmente la escisión de Jimena de la Frontera. "Llevo luchando por esto desde siempre", asegura, porque ha estado 30 años de su vida (de los 70 que cumple el 14 de junio) en la política activa, como concejal y trabajando por la segregación. Ahora le pasa el relevo a su hija,, que va en las listas del partido. "Es un orgullo para mí que quiera seguir en esto", afirma.

Juanito Chico confirma lo que es un secreto a voces: IU y PSOE no se llevan nada bien en el nuevo municipio. Y eso le preocupa. "Lo que necesita Tesorillo es mucha unidad entre los partidos políticos para conseguir ayudas. Ir todos juntos por el Tesorillo, que sea un municipio fuerte", remarca.

Es más, el cotilleo del día, que corre como la pólvora entre sus oponentes, es que el candidato del PSOE -que vive y vota en el pueblo de al lado, Secadero- ha hecho el paripé para las fotos, haciendo como que vota en el colegio electoral del Tesorillo.

Jesús Fernández Rey, candidato de IU y hasta ahora presidente de la ELA, está disfrutando del día y se le nota en la mirada. "Este es un día muy emocionante, muchísimo", subraya. Desmiente que se lleve mal con Jesús Fernández Rey, candidato del PSOE, como dicen unos y otros a poco que se pregunta en el pueblo. "No, no, no, pero unos somos ciudadanos de Tesorillo y vivimos en Tesorillo y otros no", dice con una velada carga. "Es un hecho que Fernández Rey vive en Secadero, que pertenece a Casares, que además es un municipio de Málaga y nosotros pertenecemos a Cádiz. La verdad solo tiene un camino; otra cosa es que nos llevemos mal", concluye.

Por su parte, María José Pro, candidata del PP, habla con unos y otros, muy contenta de ver el buen ambiente de la jornada electoral. "Lo importante es que todos trabajemos por Tesorillo", dice. Está disfrutando de la jornada a medias porque justo este domingo se ha puesto enfermo su hijo y tiene que estar pendiente de darle el antibiótico.

Entre el orgullo y la pesadez

Vivir la jornada electoral como miembro de la mesa puede ser pesado, por mucha gracia que te haga participar en los primeros comicios de la independencia de tu pueblo. "La experiencia es muy buena y hay muy buen ambiente porque la gente vota con ilusión las municipales", dice Ángeles Gómez Calandria que admite que mucha alegría no le hizo recibir la notificación de que iba a ser presidenta de la mesa. "Deberían tirar de la lista del INEM porque son 65 euritos que podría ganarse una persona que lo necesita de verdad, con la que podría hacer una buena compra semanal. Las personas que estamos aquí trabajamos toda la semana y es complicado", subraya.

Otros se lo han tomado como un honor. "Ha sido una suerte poder estar hoy de presidente de la mesa: alegaron los que tenía delante y me ha tocado a mí. Me hacía mucha ilusión porque estas no son unas elecciones cualquiera, son las primeras en las que podemos elegir a nuestro propio alcalde", valora Pedro Miguel García Jarillo, presidente de otra de las mesas.

Ambos presidentes confirman que la participación a media mañana es bastante alta. También lo cree Bartolomé Sánchez, uno de los interventores del PSOE, aunque subraya que es complicado que sea más alta que en las nacionales "que ya fue muy elevada, con casi un 69 por ciento". "Estamos en un día histórico. He sido concejal dos veces representado a Tesorillo en el Ayuntamiento de Jimena y estuve implicado en el expediente de segregación y en el expediente de ELA (Entidad Local Autónoma) previo a la declaración de la municipalidad. Por eso este día será para recordarlo siempre", concluye.

Qué necesita Tesorillo

"Este pueblo lo necesita todo, sobre todo lo que vaya en beneficio del pobre", dice María Muñoz que, como mucha gente del pueblo, se ha tenido que ir fuera a buscar trabajo porque en el pueblo no hay, reclama. "El polígono industrial lleva años en proyecto", lamenta. "El pueblo necesita inversión. Siempre ha sido un pueblo rico porque hemos tenido en tiempos naranjas y arroz, pero ahora la vida que tiene es la de la costa, la de Sotogrande", explica otra vecina, Juana Ortega, después de depositar su papeleta.