El gobierno municipal de Algeciras, que preside el senador José Ignacio Landaluce, del PP, ha contratado como asesora a Laura Ruiz, una exconcejala del mismo partido, que tuvo que dejar de serlo tras ser condenada a 21 meses de prisión e inhabilitación especial por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones. Ruiz tiene actualmente recurrida su condena ante el Tribunal Supremo, tras ser desestimado un primer recurso contra dicha sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Cádiz.

En aquel momento, era delegada municipal de Educación, Medio Ambiente y Pesca en septiembre de 2021, tras haberse vuelto a presentar en las listas populares en las municipales de 2019, a pesar de que ya se seguían diligencias en su contra por los hechos por los que finalmente fue condenada: el 8 de noviembre de 2017, el abogado Jesús Trujillo, que había representado al hasta entonces esposo de la condenada en un procedimiento de divorcio, presentó denuncia ante la Policía Nacional por un anuncio por palabras aparecido en las redes en el que figuraban, sin su aquiescencia, su nombre, teléfono y correo electrónico: “Chico busca chico para sexo ocasional (masajistas en Cádiz). Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago”, podía leerse en el controvertido suelto, lo que le deparó numerosos mensajes y llamadas solicitando relaciones sexuales.

La investigación logró aportar evidencias de que la dirección IP desde donde se había publicado el anuncio era la que utilizaba habitualmente la acusada, que mantenía serias diferencias con quien había sido su pareja. A pesar de que, tras su dimisión, fue públicamente arropada por el alcalde, el equipo de gobierno en pleno y hasta por la delegada de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en octubre de 2022 remitió un escrito al diario Europa Sur en el que aseguraba que no había dimitido por voluntad propia, sino por presiones. Pese a ello y a pesar de que podría haber conservado su acta, dado que la sentencia aún no era firme al producirse en primera instancia, prefirió aceptar su salida: “Se me pone por delante un folio y un bolígrafo y se me indica lo que tengo que poner”, aseguraba en aquel documento periodístico.

Apartada “por cuestiones de estética”

El alcalde activó la grabadora de su móvil para registrar unas declaraciones, “las cuales hubo que repetir varias veces porque no eran de su agrado, que se enviaron a los medios esa misma noche”. “No obstante –añadía entonces la todavía concejala Ruiz– se me asegura y promete que seguiría siendo parte del equipo de Landaluce por mi buen hacer en el trabajo diario, algo que jamás cumplió, pues en ese momento se me aparta de todo acto que pueda relacionarse con el partido, en palabras de Jacinto Muñoz [teniente de alcalde], por cuestiones de estética”.

A su juicio, la rueda de prensa posterior “fue una pantomima que me recordó a la que dieran hace años el exedil de Marbella, Julián Muñoz, y su mujer Mayte Zaldivar. Creo que mi cara en ese momento lo dice todo. Las palabras estaban pactadas y medidas para luego si te he visto no me acuerdo y aquí no ha pasado nada”.

En ese mismo escrito, Laura Ruiz aseguraba que iba a convocar una rueda de prensa para poner “en conocimiento de la Justicia varios acontecimientos acaecidos” durante su etapa como miembro de la Corporación municipal algecireña. Aquella comparecencia informativa en la que supuestamente iba a tirar de la manta nunca se produjo.

Que el alcalde “dé la cara”

Ahora, casi un año después, Landaluce alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones del pasado 28 de mayo, con una candidatura en la que ya ella no figuraba. Tras conocerse su contratación, ahora, como personal de confianza, en un paquete laboral que incluye a un total de 23 personas, el PSOE de Algeciras insta a Landaluce a “dar la cara” y dar explicaciones sobre su nombramiento como personal de confianza y su incorporación a la delegación de Servicios Sociales, lo que no deja de ser paradójico, por otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza del supuesto delictivo que se le imputa.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, califica como “curioso” que la noticia haya salido a la luz justo cuando Landaluce “va a tirarse casi toda la semana fuera de Algeciras, en Madrid, a causa de la investidura fallida de Feijoo”, y casi un año después de que, en octubre de 2022, Ruiz anunciara una rueda de prensa para “desvelar” acontecimientos ocurridos durante su etapa en el gobierno municipal, que nunca tuvo lugar sin que llegaran a explicarse los motivos.

Este periódico ha intentado recabar sin éxito la versión del propio alcalde, José Ignacio Landaluce, y desde el Ayuntamiento no se han emitido declaraciones ni comunicados oficiales al respecto.

Según la portavoz socialista, el nombramiento ha causado “sorpresa” a pesar de que “era desde hace algún tiempo un secreto a voces”. Desde el PSOE se considera que “Landaluce debería tener la decencia política de dar la cara y explicar las razones que le han llevado a enchufar en el Ayuntamiento a la misma persona a la que en 2021 supuestamente obligó a dimitir, según la versión que ella misma dio un tiempo después en medios de comunicación”.

Desde el PSOE se considera que el controvertido regreso de Ruiz al Ayuntamiento de la mano del PP algecireño, con cuyos responsables se había mostrado también muy crítica en redes sociales, plantea “numerosos interrogantes”, por lo que “la ciudadanía algecireña se merece una explicación que, si no hay nada que esconder, no debería tardar en llegar”.

Un millón de euros de coste

“La falta de transparencia en estos casos no suele indicar nada bueno, y no queremos ni pensar que se esté queriendo comprar el silencio de quien, tal vez, valga más por lo que calla que por lo que cuenta... Pero es que, además, se produce en un momento en el que el gobierno de la mayoría absoluta de Landaluce está montando toda una administración paralela, ya que es imposible que las 23 personas que está contratando a dedo vayan a desempeñar labores de confianza, como ya denunciamos en su momento”, ha recordado Rocío Arrabal, que insta también a Landaluce a aclarar por qué este es el segundo nombramiento eventual que va a parar a la delegación de Servicios Sociales.

“Si dicha delegación, o alguna otra, están faltas de personal, que saque una oferta de empleo público para cubrir las plazas que sean necesarias, pero las funciones del personal eventual de confianza están claramente establecidas por la normativa, y no pueden solapar las que deberían estar siendo ejercidas por personal funcionario”, advierte la dirigente socialista, que ya anunció en rueda de prensa, al inicio del mandato, que desde el PSOE se estaría “atento y vigilante” ante todo este proceso, que, polémicas aparte, va a costar a los algecireños más de un millón de euros de dinero público.

El PSOE, por otra parte, ha venido denunciando la insostenible situación económica del Ayuntamiento, con una abultada deuda que ha merecido la tutela de la Junta de Andalucía.