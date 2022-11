McDonald's contra Menoc Donald, la guerra desigual con una hamburguesería de Cádiz: “No han sido justos”

Tres jóvenes caminan por la calle Sagasta de Cádiz y se acercan a un hamburguesería que lleva tres décadas funcionando. Saben que ha cambiado de nombre hace pocos días y se ríen por ello. Desde siempre ha sido el Menoc Donald y ahora ha pasado a llamarse Menoc Burger porque el gigante de las hamburguesas les ha pedido de forma amistosa que se cambie el nombre.

“Si antes veníamos con cierta frecuencia, ahora vendremos todavía más. Es absurdo que una empresa tan grande se fije en el nombre de una hamburguesería pequeña”, afirma Jorge en la misma puerta del establecimiento. Todo Cádiz se ha enterado y la petición de McDonald's ha creado un efecto de apoyo tremendo al pequeño establecimiento en las redes sociales. El efecto boomerang ha hecho que se hable de un boicot a la empresa americana.

Hay que remontarse un mes atrás para conocer el origen de esta historia rocambolesca. José Antonio Calvo, dueño de la hamburguesería, nunca se habría imaginado lo que iba a suceder: “Hace algo más de un mes me llegó un burofax diciéndome que había un juego de palabras que incitaba al plagio y que debía cambiar el nombre del establecimiento. Si no lo hacíamos de forma amistosa, irían por la legal. Yo ni me lo planteé porque luchar contra ellos es pegarse contra un muro. Yo tendría mucho que perder y muy poco que ganar, así que hemos accedido y lo hemos cambiado”.

En realidad, nada ha cambiado en la hamburguesería gaditana. La clientela sigue consumiendo sus famosos calzonettis y su sándwich de pollo porque el cambio de nombre es lo de menos. Sí ha cambiado la fama que rodea al establecimiento. “Estamos un poco desbordados, se nos ha ido de las manos”, reconoce el dueño.

¿Qué ha hecho que McDonald's se acuerde ahora de una hamburguesería de Cádiz que lleva tantos años trabajando con ese nombre? Calvo no se lo explica: “No sé por qué ha pasado después de 34 años, no sé si alguien lo habrá denunciado. Cuando pusimos el nombre, no existía McDonalds en Cádiz, lo montaron muchos años después”.

El primer paso ha sido cambiar el rótulo y quitar el nombre anterior de las redes sociales, pero el propietario tiene claro que los gaditanos seguirán llamándolo del mismo modo. “Nos han insistido para que mandemos fotos de la cartelería y se han quedado conformes con que nos llamemos ahora Menoc Burger. Pero en Cádiz somos muy conocidos y nos seguirán llamando como antes, eso está claro”.

David contra Goliat

Este periódico se ha puesto en contacto con la administración central de McDonald's para conocer el motivo que hizo que solicitara el cambio de nombre de la pequeña empresa gaditana en este momento. Sí ha habido mucha actividad en las redes sociales, donde personalidades de la ciudad se han posicionado del lado del más pequeño.

“Yo sigo prefiriendo el Menoc Donald y el Menoc Burguer. Por atención, por calidad, porque lleva más de 30 años en la ciudad y porque por más que le obliguen a quitar el nombre, nunca le van a poder quitar su inconfundible sello”, dice el alcalde de la ciudad, José María González, Kichi.

José Manuel Serrano Cueto, director de cine y escritor, reflexiona al respecto: “Resulta que ahora Menoc Donald como nombre es lo mismo que Mc Donald's. Es como si pongo una tienda de ropa, la llamo El Porte Inglés, y me manda un burofax El Corte Inglés. ¿Tenía McDonald's registrado el nombre de Menoc Donald?”.

Las ocurrencias no han cesado en las últimas horas en las redes sociales. “Menoc voy a ir”, dice una publicación que se ha hecho viral. Se ha producido un impulso que va unido a la concienciación que hay en la capital gaditana con el apoyo al pequeño comercio. “Al ver lo del cambio de nombre me quedé atónita, después de más de 30 años. Entiendo que una empresa a nivel mundial no entienda nuestra idiosincrasia, nuestra ironía. Quizá lo vean como un posible peligro de desprestigio o burla. Después de tantos años seguirá su clientela estable”, afirma Estherwin.