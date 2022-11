Una camarera de Jerez salva la vida de una clienta: “Se había atragantado y supe reaccionar”

Los clientes que acudieron a la Taberna Jerez de la plaza del Arenal el pasado 31 de octubre fueron testigos de la heroicidad de Lucía Jaramillo Carrera. La joven jerezana, de 20 años, trabaja en el establecimiento y ese día le salvó la vida a una mujer que estuvo a punto de morir por atragantamiento. La maniobra de Heimlich hizo que volviera a nacer.

Y lo más curioso es que era la segunda ocasión en la que se había visto en una situación similar. “La primera vez que me pasó fue con mi abuela, hace unos tres años y en aquella ocasión no supe reaccionar, solo lloraba. Por suerte, llegó un vecino y le hizo lo mismo que yo a la señora del bar”, relata Lucía a este periódico.

Fue el azar lo que la llevó a tener conocimientos de primeros auxilios, que ahora han servido para salvar la vida de otra persona: “Hace un año y medio tuve la oportunidad de hacer un curso de teleoperadora en la Cámara de Comercio de Jerez y ahí mismo entraba un cursillo de emergencias. Gracias a eso supe reaccionar”.

“Estábamos tres compañeros en la sala interior del restaurante. La señora se estaba comiendo un chuletón y con un trozo de carne se había atragantado. Yo me había dado cuenta porque uno de los amigos que estaba con ella es un cliente habitual y empezó a llamar a mi encargado para pedirle ayuda porque se estaba ahogando. Me acerqué por curiosidad, porque en un primer momento no me imaginaba que aquello iba a ser tan grave. Cuando la vi tan mal, la apreté y ya salió el trozo de carne”, cuenta aliviada.

“Mis compañeros se quedaron sorprendidos y yo misma también por haber reaccionado tan rápido. En ese momento no lo piensas: o te quedas cogido o reaccionas. Por suerte o por desgracia yo ya había pasado por eso y lo hice porque la señora se estaba muriendo”, añade al respecto. Después, en frío, se puso en la situación de que la cosa no hubiera terminado bien. “Cuando se lo conté a mi madre le dije que me habría dado algo malo si no lo hubiera conseguido”.

“Todos deberíamos saber hacerlo”

Lucía no presume por ello, a pesar de que ha sido felicitada por la Policía Local de Jerez en sus redes sociales. “Un verdadero profesional de la hostelería como Lucía no solo nos hablará de las delicias de nuestros vinos, de los grandes platos de nuestra gastronomía local o nos aconsejará qué monumento o espectáculo visitar convirtiéndose así en verdaderos embajadores de la ciudad. Es que también te salva la vida cuando hace falta”, dice la cuenta oficial de la policía jerezana en Facebook.

“Yo creo que es algo que todos deberíamos saber hacer, no solo los camareros que atienden a la gente. Todos deberíamos hacer un cursillo de primeros auxilios, hay que darle más visibilidad a esto. Yo no tengo unos estudios muy avanzados, pero con lo básico se puede salvar una vida”, explica Lucía, que aspira a dedicarse pronto profesionalmente a ser auxiliar de ambulancia.