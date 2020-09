"Decepción" entre los presidentes socialistas de las diputaciones tras reunirse con Moreno, al que piden más medios para actuar ante la COVID

Los presidentes socialistas de las diputaciones provinciales andaluzas --que son las de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén-- han pedido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "mejor coordinación" y "respeto institucional" hacia las administraciones provinciales. Así lo ha explicado la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, en una atención a medios en el transcurso de la reunión que este martes por la tarde ha mantenido el presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, con los máximos dirigentes de las ocho instituciones provinciales andaluzas, todas ellas gobernadas por socialistas salvo las de Málaga y Almería, presididas por el PP, y tras la que los socialistas han coincidido en señalar la "decepción" del encuentro, convocado mes y medio después de solicitarse, como informó este periódico.

En la reunión participaron también, por parte de la Junta, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo; Educación y Deporte, Javier Imbroda, y Salud y Familias, Jesús Aguirre. El presidente de la Junta, a través de un comunicado, ha afirmado que "sólo desde la cooperación y el diálogo leal y sincero entre las administraciones se puede encarar el reto de superar la pandemia de la Covid-19 y reconstruir Andalucía, al mismo tiempo que ha apelado a la necesidad de que todas ellas se coordinen y se planifiquen de forma conjunta con sentido común, con lealtad institucional y con absoluta transparencia en el flujo de la información".

No es la misma visión que tienen los dirigentes provinciales. Irene García ha trasladado la "decepción y frustración" de los presidentes socialistas de diputación por el desarrollo de la reunión que, según ha querido dejar claro, "se produce por una petición" de los propios dirigentes provinciales "a través de una convocatoria solicitada por el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y también por el presidente de la Comisión de Diputaciones Provinciales de Andalucía, hace prácticamente 50 días.

De esta manera, según ha criticado la presidenta de la Diputación de Cádiz, aunque Moreno "ha trasladado que esto forma parte de una lista de encuentros por la 'Alianza por Andalucía'", realmente "ha tardado más de 50 días en hacer esta convocatoria y prácticamente seis meses en mantener un encuentro con los presidentes de las diputaciones".

Según ha añadido, entre los objetivos por los que habían solicitado esa reunión figuraban, "en primer lugar, hablar del inicio del curso" escolar, así como "de lo que está ocurriendo en los centros sanitarios, especialmente en la Atención Primaria, que es donde nos consta que hay un retraso importante y una queja generalizada en virtud de cómo está funcionando Salud Responde", según ha apostillado.

Además, "hemos querido también poner sobre la mesa los temas de servicios sociales", porque "estamos muy preocupados con lo que puede ser una brecha nuevamente de desigualdad en los municipios si no hay una cobertura que garantice esos servicios sociales", así como "hablar de transporte público y de empleo".

Sin embargo, la presidenta de la Diputación de Cádiz ha expresado "decepción" porque "el encuentro está sirviendo para poco o para nada", si bien ha señalado que los mandatarios provinciales han trasladado a Moreno "nuestra voluntad de seguir tendiendo la mano" en nombre de los municipios y las diputaciones provinciales andaluzas.

"Creo que hemos estado a la altura de todas y cada una de las actuaciones que se han tenido que afrontar en virtud de la situación excepcional en esta pandemia" del coronavirus, y "lo vamos a seguir haciendo", según ha continuado la presidenta gaditana, quien en ese sentido ha incidido en que "ninguno de los municipios vamos a dejar de atender nuestras propias responsabilidades desde el punto de vista de cumplir con cada uno de los servicios públicos".

No obstante, han solicitado a Moreno que es "obligatorio que haya una mejor coordinación", así como "la exigencia de participar en una suficiencia financiera para el desarrollo de las competencias que tienen que desarrollar todos los ayuntamientos" en esos momentos.

"No estamos discutiendo quién o cómo se tienen que realizar este tipo de actuaciones", según ha apostillado García, quien en todo caso ha subrayado que, "en virtud de la normativa, no sólo la estatal, sino también la autonómica, a través de la Laula" --Ley de Autonomía Local de Andalucía--, queda claro que "las competencias en materia de excepcionalidad para atender los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía".

Pero, "más allá de eso, los ayuntamientos lo que estamos pidiendo es suficiencia económica y financiera para atender este tipo de actuaciones", según ha abundado la presidenta de la Diputación de Cádiz, quien ha criticado que "no hay ninguna actuación" en la que la Junta "dé cabida y participación a las diputaciones provinciales".

En ese sentido, ha indicado que "eso es lo que vamos a concluir exigiéndole de cara al futuro, porque entendemos que nadie entendería que salir de una situación como ésta se hiciera únicamente de la mano y a través de la imposición del Gobierno andaluz de cara a las diputaciones provinciales".

"Somos instituciones leales que hemos colaborado" y "lo vamos a seguir haciendo en cada una de nuestras actuaciones, pero entendemos que ahora más que nunca toca ocupar el espacio que nos merecemos", según ha aseverado Irene García, que ha reclamado a la Junta "respeto institucional y respeto a los cientos de ayuntamientos de Andalucía que, con escasísimos recursos, están haciendo frente a una situación clara y excepcional".

Villalobos pide más medios para iniciar el curso

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido "más medios y financiación para el inicio del curso escolar, el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio, la apertura de los centros de salud de Atención Primaria y la puesta en marcha de nuevos planes de empleo para afrontar las consecuencias de la pandemia" de coronavirus.

Según informa la Diputación de Sevilla en una nota, Villalobos ha reiterado en este encuentro la "responsabilidad y lealtad institucional" que el municipalismo ha demostrado durante estos meses de pandemia, "porque, en estos momentos difíciles que vivimos, la ciudadanía quiere que las administraciones públicas remen juntas y ofrezcan respuestas ágiles y una colaboración interinstitucional ejemplares", según ha añadido.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía asumió el mando y la gestión de la crisis sanitaria a finales de junio, una vez concluido el estado de alarma decretado por el Gobierno de España. "Y, durante estos meses, las corporaciones locales andaluzas nos han hecho llegar sus quejas acerca de la sensación de abandono que han padecido respecto al trato recibido por la administración autonómica", según ha apostillado el presidente provincial.

Villalobos ha trasladado al presidente de la Junta que "el mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros educativos, si bien es una competencia municipal, no tiene una delimitación clara de su alcance, y es razonable considerar que abarca las tareas de limpieza ordinaria".

Al respecto, ha advertido de que "actualmente nos encontramos en una situación excepcional donde se han dictado unas recomendaciones extraordinarias de carácter sanitario desde la Consejería de Salud, que exceden del ámbito de la normalidad y requieren un refuerzo extraordinario de las tareas de limpieza y sin previsión de una dotación presupuestaria adecuada".

En esa línea, ha apuntado que "se sobrepasa sin dudas el posible ámbito obligacional de los gobiernos locales para atender sus competencias propias y, si eso ocurre, la nueva competencia tiene que venir acompañada de financiación como prevé el artículo 25 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (Laula)", según ha agregado.

El presidente de la Diputación de Sevilla estima que "si la Consejería de Educación y Deporte cuenta con 25 millones de euros para adecuar los espacios de los centros docentes públicos, cuyo mantenimiento depende de la Administración autonómica, bien debiera determinar la financiación específica a otorgar a los ayuntamientos para que éstos puedan hacer frente a la contratación de personal destinado a las nuevas tareas de conserjería, limpieza y desinfección y a la adquisición de los materiales para esos usos contra el Covid-19".

Según datos aportados por la Consejería de Educación y Deporte y citados por la Diputación sevillana, Andalucía cuenta con 2.782 centros que dependen de los ayuntamientos; en concreto, 2.110 colegios de Educación Infantil y Primaria, y 672 centros y secciones de Educación para personas adultas.

Sobre el gasto que supondría la medida en toda Andalucía, los alcaldes han avanzado que, para hacer frente al inicio del curso escolar, necesitarían aumentar el número de personas para ocuparse de limpieza y desinfección de los centros en horas lectivas y tendrían que gastar un "extra" de más de 214 millones de euros.

En opinión de Villalobos, "la Junta debería elaborar planes que permitan la cuantificación de ratios y de medidas de distancia social que minimicen el riesgo de contagio". "Así podríamos concertar el uso de otros edificios públicos municipales para la docencia", según ha añadido.

Ha señalado además que "es necesaria la bajada de la ratio a 20 alumnos por clase y la contratación de más personal para el inicio de curso, así como garantizar las condiciones laborales del personal no docente de la comunidad educativa con la consiguiente provisión de equipos de protección individual (EPIs) y la realización de las pruebas de PCR".

Respecto a medidas de "calado social", el presidente de la Diputación ha demandado la puesta en marcha de nuevas actuaciones en materia de empleo con "financiación adecuada". En concreto, ha solicitado dotación específica y dirigida a colectivos jóvenes y desempleados menores y mayores de 30 años, desempleados mayores de 45 y de 55 años y a parados de larga duración.

También ha pedido la puesta en marcha de una nueva convocatoria de subvenciones para las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

En relación con el servicio de ayuda a domicilio que se presta desde los ayuntamientos, Villalobos se ha hecho eco de "las reivindicaciones para la subida del coste/hora de esta prestación", actualmente en 13 euros, "para asimilarlo a otras autonomías y hacer frente a los compromisos salariales derivados del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes.

Además, el presidente de la Diputación ha solicitado más recursos en materia de prevención de riesgos laborales y provisión de EPIs, así como que se hagan las pruebas de PCR a todo el personal que presta el servicio.

Finalmente, Villalobos ha puesto el acento en la situación por la que atraviesan los centros de salud de Atención Primaria, sobre los que ha dicho que "resulta prioritaria la apertura de esos centros en pueblos y ciudades donde ha mermado el servicio y la contratación de más personal, así como conocer el mapa de efectivos y rastreadores y la hoja de ruta prevista para la realización de pruebas PCR".

En opinión del presidente de la Diputación, 'desde las autoridades sanitarias, dependientes de la Consejería de Salud, se sigue tratando a los ayuntamientos como una administración de segunda o como meros ejecutores, sin información ni canal de comunicación para interpretación de normas que luego tienen que aplicar, informando a sus vecinos".

Ese es el motivo por el que el dirigente provincial ha reclamado "una mayor información en cuanto a las personas afectadas por el Covid-19 en cada municipio", reivindicando "un plan de choque desde la sanidad pública para afrontar la situación que estamos padeciendo", según ha concluido Fernando Rodríguez Villalobos.

"Seguir tendiendo la mano"

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha calificado de "decepcionante" el encuentro. Según Ruiz, "una reunión que se produce por una solicitud realizada a instancia de los propios presidentes provinciales, a través de una convocatoria solicitada tanto por el responsable de la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP) como por el presidente de la comisión de diputaciones provinciales de Andalucía, hace cerca de 50 días".

"Por lo tanto, Moreno ha tardado más de 50 días en realizar esta convocatoria y, prácticamente seis meses en mantener un encuentro con todos los responsables de las instituciones provinciales", ha añadido Ruiz.

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba ha apuntillado que "a esta dilatación en el tiempo se suma la decepción que sobreviene durante la tarde de hoy porque este encuentro no está respondiendo a las expectativas con las que nos sentábamos a la mesa".

Ha abundado en que, "en primer lugar, le hemos trasladado al presidente del gobierno andaluz nuestra voluntad de seguir tendiendo la mano, y es que no se puede perder de vista que los municipios y diputaciones de Andalucía han estado a la altura de la situación de excepcionalidad a la que hemos hecho frente, y lo vamos a seguir haciendo, por lo que de nada servirá sembrar la duda de la responsabilidad de las entidades locales en la prestación de servicios".

"Pero lo que sí le hemos solicitado a Moreno es una mayor coordinación y la demanda de participar en una suficiencia financiera para el desarrollo de estas competencias", ha continuado Ruiz.

Para el presidente de la institución provincial cordobesa, "no se trata de discutir ahora quién o cómo se tienen que realizar estas acciones, a las diputaciones andaluzas nos consta, gracias a los informes de sus servicios jurídicos, que en virtud de la legislación autonómica (Laula) las competencias en materia de excepcionalidad para atender los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía".

Ruiz ha matizado que "los ayuntamientos estamos pidiendo suficiencia económica y financiera para atender este tipo de actuaciones que, como se ha señalado, cuentan con un carácter de extraordinarias".

"Nadie entendería que nuestra comunidad saliera de la actual situación con las imposiciones del gobierno autonómico a las diputaciones, hemos demostrado nuestra lealtad, pero ahora nos toca ocupar el espacio que nos merecemos, siempre desde el respeto institucional y el respeto a los miles de municipios que velan cada día por sus vecinos y vecinas", ha concluido Ruiz.

"Mayor coordinación"

De su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, también ha mostrado su "decepción y frustración" por el resultado de la reunión. Del mismo modo, han solicitado a Moreno que dote a los ayuntamientos andaluces de la suficiencia financiera necesaria para las actuaciones frente a la pandemia y para el desarrollo de sus competencias.

El inicio del curso escolar ha sido uno de los temas que los presidentes de las instituciones supramunicipales han querido poner encima de la mesa, incidiendo en la falta de recursos de los que disponen los ayuntamientos para garantizar la limpieza y desinfección de los centros educativos.

En este sentido, Caraballo ha insistido en que "el reglamento deja claro de manera tajante que las competencias en materia de excepcionalidad para atender a los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía".

No obstante, y según ha explicado, "las diputaciones no hemos ido a discutir sobre quién tiene las competencias y quién no, hemos ido a exigir una mayor coordinación y financiación de las competencias que tienen que asumir las entidades locales. Lo que estamos solicitando es contar con los recursos para atender a este tipo de actuaciones".

Asimismo, el presidente de la Diputación onubense ha destacado que "los municipios de Andalucía y las diputaciones han estado a la altura de todas las medidas que se han tenido que afrontar debido a la pandemia y no vamos a dejar de atender a nuestras responsabilidades en el cumplimiento de los servicios públicos".

Desde los organizamos supramunicipales han lamentado, también, que el presidente de la Junta no haya aportado "ninguna propuesta" durante la reunión "para dar mayor cabida y participación a las diputaciones en los problemas planteados en torno a cuestiones como una vuelta al cole segura; sobre la situación de los centros sanitarios, especialmente, la atención primaria que es donde nos consta que hay un retraso importante; en evitar una brecha de desigualdad en los municipios garantizando la cobertura de los servicios sociales; o en lo referente a los planes de empleo y al transporte público".

Las diputaciones han exigido, además, a Juanma Moreno, respeto institucional a todos los ayuntamientos de Andalucía y garantías para que las entidades locales puedan ofrecer sus servicios públicos.

Por último, Caraballo ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía que haya querido "vender" esta reunión como "un encuentro de Alianza por Andalucía, cuando es una demanda antigua que se ha tenido que celebrar 50 días después de que se solicitara y tras más de seis meses sin que el presidente nos reciba para atender a nuestras reclamaciones".

Reivindicaciones desde Granada

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha pedido más medios y financiación para el nuevo curso escolar, así como el restablecimiento de los servicios suprimidos en los centros de Atención Primaria en los pueblos de la provincia y la restitución de todas las líneas de transporte público interurbano, que ha quedado diezmado con la pandemia, dejando a miles de ciudadanos del medio rural sin servicio.

En el encuentro, celebrado a petición de los presidentes de las diputaciones de Granada y Sevilla, Entrena ha trasladado al presidente andaluz las demandas de numerosos alcaldes de la provincia que se ven "desbordados" por las consecuencias de la pandemia y las acciones que tienen que asumir los municipios sin tener una delimitación de competencias clara ni recursos para ello.

En este sentido, se ha referido al mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros educativos, que, aunque sea competencia municipal, abarca exclusivamente las tareas de limpieza ordinaria.

"Los ayuntamientos no pueden asumir las medidas extraordinarias de carácter sanitario impuestas por la Consejería de Salud", ha afirmado el presidente de la Diputación de Granada, quien ha señalado que los trabajos de desinfección de los centros escolares debe asumirlos la Junta de Andalucía o, en su defecto, dotar a los municipios de recursos económicos para hacerlo, tal y como establece el artículo 25 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (Laula).

Entrena ha incidido en que la Consejería de Educación y Deporte debe destinar a los ayuntamientos una financiación específica para que puedan hacer frente a la contratación de personal destinado a las nuevas tareas de conserjería, limpieza y desinfección y a la adquisición de los materiales para esos usos contra el covid-19.

El presidente de la Diputación de Granada también ha apuntado la necesidad de revisar las medidas previstas por la Junta para el inicio del curso escolar. Así, ha considerado que es preciso bajar la ratio a 20 alumnos por aula para minimizar el riesgo de contagio, la contratación de más personal docente, la provisión de material de protección para toda la plantilla de los centros escolares y la realización de las pruebas de PCR.

También ha incidido en la situación por la que atraviesan los centros de salud de Atención Primaria en numerosos municipios de la provincia, en los que se han suprimido servicios; por ello, ha solicitado que se restablezcan los servicios en todos los pueblos y se contrate al personal necesario para atender los centros.

El presidente de la Diputación ha reclamado igualmente medidas en materia de empleo y financiación específica para poner en marcha planes de empleo destinado a jóvenes, a mayores de 45 y de 55 años y a parados de larga duración.

También ha pedido que se restablezcan todas las líneas y servicios de transporte público intermunicipal, que se han suprimido con la pandemia causando graves problemas de movilidad a los ciudadanos de numerosos municipios de la provincia, y un plan de prevención del covid-19 para los trabajadores del campo ante la próxima campaña del olivar, los hortícolas de la Costa y otras campañas agrícolas.