Atascarse o avanzar desde Andalucía

Sí, el pacto de las izquierdas en Andalucía, tan in extremis que las firmas de dos de los seis aliados (Podemos y Alianza verde) constan en registro fuera de plazo ha sido una chapuza. Grave porque arruinó el impacto positivo esperable tras tal acuerdo político y porque transmite imagen de interés por los cargos en vez de unión sobre objetivos. Pero también porque tiene consecuencias sobre la financiación que es clave, para empezar, en la campaña electoral. El error garrafal está en boca de todos, sus responsables andaluces lo han reconocido como también esos líderes nacionales de sus espacios políticos, polarizados entre el Pablo Iglesias que guía a Podemos y la Yolanda Díaz escorada al PCE e Izquierda Unida, sin olvidar el factor Más País-Errejón. Los tres teniendo, como han tenido, arte y parte en la pifia –si no han sido sus protagonistas– han corrido a desvincularse de ella. El lamentable espectáculo decepciona de la política, desmoviliza a los votantes y, mientras, derecha y ultraderecha se frotan las manos. De pena. Así es. Dicho queda.

Hay que escribirlo no solo porque es una evidencia que ningún análisis con afán de rigor puede obviar, sino a modo de alerta. Para alertar de que aún se puede caer más bajo, de que el error se puede agravar en Andalucía y a nivel nacional si la lucha de egos, las envidias malsanas que descaradamente roen la necesaria confluencia de izquierdas se siguen agudizando, se hinchan, chocan, explotan y dinamitan la alternativa que la mayoría trabajadora necesita, frente al voraz ultracapitalismo cada vez más neofascista que quiere exprimirnos como naranjas hasta la última gota robando cada vez más derechos, a cambio de sueldos míseros. Rampa abajo vamos.

Criticar a los políticos está bien visto, es fácil y gratis. Con todo, incluso pese a la chapuza, es un alivio para gran parte del electorado de izquierdas andaluz que estos seis partidos (Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz) se presenten juntos tras cuatro años de neoliberalismo del PP-Cs apoyados en Vox, desmantelador de la sanidad y enseñanza pública, manipulador de Canal Sur Radio y TV y destructor de nuestra naturaleza al punto de impulsar que se deseque Doñana.

Hay que criticar la chapuza del pacto Por Andalucía para alertar de que aún se puede caer más bajo en la ruta a la confluencia progresista estatal. Pero alivia que los seis partidos concurran unidos tras 4 años de dañino gobierno de PP y Cs apoyados en Vox

Es un alivio porque si Juan Manuel Moreno (que aún hoy hace campaña sin las siglas del PP que no gustan nada) ha podido gobernar estos cuatro años es porque tras 37 de gobierno del PSOE mucho votante de izquierda, muchos socialistas, prefirieron abstenerse a mantener la hegemonía clientelar en que el PSOE había derivado y el candidato actual del PSOE, Juan Espadas, tiene un tirón de moderado a bajo. El PSOE sabrá si no habría rentado más de candidata María Jesús Montero. Ahora, que mal rumbo llevan mientras sigan diciendo que no tienen en su pasado “nada de qué avergonzarse”, como clamó en un acto reciente el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi. La autocrítica es clave para regenerarse, ganar y volver a gobernar.

Dirigentes andaluces avalados por sus trayectorias

Resulta innegable y es buena noticia que la candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inma Nieto (IU), licenciada en Políticas, es una de las diputadas más profesionales y trabajadoras del Parlamento andaluz, una política serena y comprometida que despierta respeto generalizado entre el resto de políticos del arco parlamentario, así como entre los periodistas que les ven actuar de cerca.

Yo tuve oportunidad de sorprenderme descubriéndola cuando el padre del represaliado líder rifeño Nasser Zefzafi vino en 2018 al Parlamento andaluz a pedir ayuda para la excarcelación de su hijo y cientos de represaliados por Marruecos. Como entonces escribí en la introducción a la entrevista a ese padre desolado, Inma Nieto fue la única política en apoyar con fuerza y sin fisuras los derechos humanos frente a un Cs y un PSOE tibios que se escudaban en que Marruecos era «socio prioritario» para contener la migración y un PP que ni apareció. Nieto impulsó una declaración institucional pro derechos humanos en el Rif «desde una formación que lleva décadas pagando gustosa el precio de una defensa sustantiva, no solo formal, de los derechos humanos en Marruecos y aquí, donde hay un deterioro de estándares democráticos».

Hombro con hombro con ella se está viendo a la coordinadora de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez, doctora en Derecho Constitucional, que irá de número uno por Sevilla. Una Gómez a quien los propios cuadros de Podemos en Andalucía alaban por la forma en que abandonó su puesto de diputada cuando prefirió el proyecto político encabezado por Íñigo Errejón. Elogios y respeto entre sus ex compañeros morados por contraste con la agria ruptura entre ellos y la ex líder de Podemos-A Teresa Rodríguez y su círculo a quienes achacan que se quedaran con “la marca” Adelante Andalucía y aspiraran a conservar sus actas de diputados por el partido que abandonaban. Esperanza Gómez ha sido para la gente de Podemos Andalucía, tras irse del partido, dicho por ellos, una compañera leal con quien dialogar y acordar.

Juan Antonio Delgado (Podemos), guardia civil y miembro en dos legislaturas del Congreso de los Diputados tiene un marcado perfil de defensa obrera y contribuye activamente -junto al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez- a deshacer el arquetipo de unas fuerzas de seguridad exclusivamente de derechas. Y en Por Andalucía ha sabido renunciar al primer puesto en aras del consenso que suscitaba una Inma Nieto cuya trayectoria ha discurrido siempre en Andalucía y que, además, frente a la paracaidista, tramposa y fascista Macarena Olona (Vox) empadronada para la ocasión en una casa en Granada que ni pisa, representa el rol opuesto de la mujer política con verdadero arraigo territorial y hondo compromiso democrático.

Fuera de la coalición electoral de Por Andalucía irá a las elecciones Adelante Andalucía, apoyada por gente valiosa y necesaria, pero en una opción aislada y sin puentes que temo que, más que sumar, reste.

El proceso de escucha y los escuchados

Andalucía, con más población que 13 países de la UE, la comunidad de la que salen 61 de los 349 parlamentarios del Congreso de los Diputados está llamada a ser punto de partida hacia las elecciones generales en un año.

Según dijo Pablo Iglesias en la SER, el proceso de escucha de Yolanda Díaz «o como leches vaya a llamarse» ha empezado «de la peor forma posible» y a ella más útil que desvincularse de este arranque le sería, creo yo, acelerar su gira de escucha ya y no caer en caer en desacreditar a los partidos que, mientras no hallemos herramienta mejor, siguen siendo tan necesarios para la democracia y no son más imperfectos que los sindicatos, los consejos de Administración, las asociaciones de consumidores, organizaciones vecinales, ONG, AMPA, iglesias y hermandades, tribunales (de primera instancia, Supremos o Constitucionales), clubes y federaciones de fútbol y demás deportes, sociedades gastronómicas… y cualquier juntiña humana.

Incluso nosotros que opinamos, a uno y otro lado de la pantalla, vosotros y yo, que nos creemos con frecuencia en posesión de la razón, también nosotros envidiamos y somos envidiados en nuestros trabajos, familias y grupos de amigos, nos enzarzamos en riñas e insultos absurdos (asombrosamente habituales e hirientes en las redes sociales y en los espacios de comentario para usuarios de los diarios concebidos como estimulante lugar de diálogo). ¿Cómo nos extrañamos de que nuestros representantes sean cainitas?

Pensemos en la paja, en la viga y en cómo, mientras nos distraemos no dejan de colarnos goles (uno, dos, la manita). ¿Veis caer el derecho al aborto en EEUU y lo que se nos viene encima? ¿Habéis notado, esta misma semana, la descarada campaña de ESADE de la que se han hecho eco casi todos los medios para persuadir de que hay que tener a los niños y niñas todo el día en los colegios con una larga jornada partida (que yo aún recuerdo de mi infancia como una pesadilla) con la excusa de que así las madres podremos estar doce horas diarias trabajando en pie de igualdad con nuestros maridos y compañeros, sus padres?

Atentos y votemos, si queréis, lo menos malo, con pinza en la nariz el que de otra forma no pueda, pero siendo realistas y mirando qué conviene a nuestras vidas y en qué manos estará mejor el destino de nuestras hijas e hijos.