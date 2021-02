El 'Constitucionalismo' no moviliza

Escucho las palabras de lamento del candidato del PP en Catalunya. Efectivamente, la participación ha sido baja, se ha movilizado más el independentismo. Pues a mirárselo. Si el constitucionalismo en Catalunya no moviliza habrá que cumplir la penitencia. Tanto tiempo equivocándose en Catalunya para vender melones en España tiene sus consecuencias; tener que llevar interventores en el AVE merece una reflexión; no se puede gobernar España si te ignoran los catalanes. El 155 pasa factura, Soraya Saenz de Santamaría ya no está para responder, ni M.Rajoy; tendrá que responder Pablo Casado. En Madrid lo esperan.

Ha ganado el PSC de Pedro Sánchez, y sus socios en Catalunya no se han resentido. Es el único constitucionalismo que ha dado la cara, que ha respondido, lo cual quiere decir que hay constitucionalistas y constitucionalistas. Y el bloque de Colón no lo parece mucho, así ha quedado visto. Se han ido por el sumidero catalán. La derecha - externalizada de la FAES- (el PP) y la externalizada por el IBEX, ese invento catalán (Ciudadanos). Ese partido de laboratorio con el que no han comulgado ya -después de su fuga- ni catalanes ni la ciudadanía española antes en muchos lugares del Estado. El invento del Ibex profundo ya no tintineará más en las redacciones de periódicos y emisoras de radio y televisión ni en los móviles de un periodismo tan dócil como entusiasta del statu quo deseado en la corte. A Inés Arrimadas en Jerez de la Frontera la esperan.

Los independentistas, cualquiera que sea el resultado de sus discrepancias, siguen representado una amplísima voluntad política de la sociedad catalana.

La extrema derecha no ha hecho sino aprovechar, como históricamente, las debilidades y veleidades de las derechas. No se puede acudir a la extrema derecha para debilitar el progresismo. Al final, se debilitan ellos mientras resisten los que de verdad soportan la construcción de un estado de derecho con justicia y espíritu de progreso. Los gurús, giróvagos, misioneros, comunicadores acomodados y expresidentes facundos han fracasado.

El hundimiento de las derechas de Colón ha encontrado su epílogo en Catalunya donde la extrema derecha ha demostrado que no hay oasis catalán. No hay interpretación propia para Catalunya. Allí también hay fascistas, y muchos. Lideran la derecha, se ha podido comprobar.

Ahora ,veremos qué pasa con todas las combinaciones posibles, insisto en lo de posible, pero dos consecuencias leo: la primera es que el PSC de Pedro Sánchez es la fuerza ganadora en Catalunya; es decir, que la apuesta del presidente del Gobierno, superada, a veces, incluso por sus socios de Gobierno, ha triunfado. Catalunya no será un guijarro en el calzado de Sánchez en el resto del Estado. El establishment ya habrá tomado nota de que el "gobierno de rojos" ha ganado, gobierne o no, y gestiona mejor la política que sus socios naturales y extremos del PP. Segundo, los independentistas, cualquiera que sea el resultado de sus discrepancias, siguen representado una amplísima voluntad política de la sociedad catalana. Que el Estado, su Gobierno, sus poderes, incluido el Estado profundo con sus cloacas y trochas legales, desconozca esta realidad solo nos conducirá a nuevos fracasos. Solo cabe el diálogo y la democracia .