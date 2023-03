Discrepancias y crisis sin querer queriendo

Las alegrías en la oposición, en las oposiciones, son pasajeras. La lectura madrileña de la crisis de Gobierno y su escenificación callejera como teatro de sombras está cada día mas alejada de lo que se siente y pasa en las Españas. Sus payasos y espontáneos no mejoran el diagnóstico. La división en el Gobierno de coalición no es tal, es arriesgadamente pactada. Podemos llevaba tiempo arrinconado en una esquina de la coalición, apareciendo inútil ante los suyos, como convenía a los que los querían dar por muertos. Necesitaban una señal clara de diferenciación y la han conseguido, han llevado la discrepancia al terreno que más les interesaba, el Presidente lo ha aceptado; de camino se ha visualizado a una Yolanda Díaz sin sitio -apenas una foto de telenovela- cuando más faltaba un liderazgo. Se ha notado, el mutis ha permitido la emergencia, dicen victimizada, de Irene Montero.

Quién es el supremo arquitecto, el que se arrima tan temerariamente al morlaco. No sé, pero lo que sí sé es que Pedro Sánchez sabe cosas que la mayoría de su Gobierno no sabe, ni la mayoría de sus socios de Podemos. Después de la tormenta, Sánchez ha mandado callar, bajar el listón, no hay crisis. Por la otra parte, se baldean como se puede los restos de sangre, se echa serrín tras los gestos histriónicos y las palabras afiladas como cuchillos, verbalizadas como desahogo por las que desconocían la partitura pero tocaron haciendo su papel sin que importase desafinar.

Ambas partes tienen lo que querían, aproximarse a sus clientes electorales en una campaña que ya ha empezado. Una desdichada ley lo ha propiciado: a los más moderados se acerca el PSOE; a los más radicales, Podemos.

Inmediatamente, ha surgido lo fundamental, de una página para otra, de una tertulia a la siguiente, sin digestión. Estaba previsto. Pocas bromas con la UE. Los coaligados se han concedido una discrepancia amplificada pero muy identitaria, de cada uno, ahora toca estabilidad y solidez. La imagen transmitida a Bruselas con el acuerdo sobre la reforma de las pensiones es muy potente. La UE sabe que el Gobierno de coalición en España es sólido y único en esta cuestión demandada desde Bruselas; además, cuenta con el apoyo de los sindicatos y de la mayoría de investidura, qué más.

España no es Francia, no hay chalecos amarillos ni hay gobierno conservador. Es trascendental para la UE que la izquierda en España apoyara la reforma, ahí estaba el verdadero peligro de no haber sido así. El color de la oposición contra una reforma requerida por Bruselas no es amarillo sino azul, los chalecos en el Estado español son azules, los lucen PP, Vox y la CEOE. Dice González Pons que en el PP no votarán a favor de la reforma si se toca el poder adquisitivo; dice el agradecido Antonio Garamendi que los salarios se verán punitivamente afectados. Sería bueno que las derechas se pusieran de acuerdo, pero échense a un lado, no son necesarios, en la Comisión Europea los conocen, los tienen calados.

El Gobierno da muestras de estabilidad y durabilidad. Lo que más desestabiliza a la oposición y a los desestabilizadores del Gobierno de coalición progresista es la magnífica relación del Gobierno de España con Bruselas, esa no la vieron venir.

Pedro Sánchez, que mueve a veces sus fichas sin que se enteren ni los suyos, ya ha dicho en voz alta que se acabaron las discrepancias pactadas y sus desplantes. Cada uno cerca de los suyos, eso sí, pero firmeza con la reforma de las pensiones, donde está el bacalao, y la ley de la Vivienda. Unos y otros lo saben, no se pueden permitir más lujos publicados. La prueba de realismo es aplazar la reforma de la ley mordaza y, si me apuran, la negativa de Podemos a apoyar la comisión de investigación del llamado “caso Mediador” cada día más “caso Tricornio”. Por cierto, qué limpia haría falta en la benemérita institución, doña María Gámez, aunque sea también sin querer queriendo.