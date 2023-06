Todos a la sanidad privada

Paciente P. Mujer de 45 años con un bulto del tamaño de una bola de ping pong a la altura del tobillo. En ocasiones supura. Su doctora de cabecera le indica que podría revestir gravedad. Solo 5 meses después le hacen la primera prueba, una radiografía en la que no encuentran la causa. Le dan cita para traumatología: 4 meses más tarde. Le realizan una punción, y el resultado parece preocupante, de modo que solicitan una ecografía: otros 4 meses de espera. El ecógrafo repara en que el único modo de averiguar la patología es una resonancia. Cinco meses después sigue esperando esa resonancia y sopesa desembolsar una cantidad más que considerable en una clínica privada.

Paciente S. Varón de 76 años superviviente de un ictus hemorrágico masivo que le ha dejado severas secuelas neuronales y fisiológicas, entre ellas “hemianopsia homónima lateral izquierda”, esto es, pérdida de la visión en el lado izquierdo de ambos ojos. Ocho meses después del ictus, su familia no ha conseguido que un oftalmólogo de la seguridad social le haya realizado el examen preceptivo para diagnosticar con precisión el alcance de esa hemianopsia, según les solicitan para la rehabilitación. Finalmente han recurrido a la privada y, entre tanto, desde la administración les comunican que su solicitud “está en espera”.

Paciente C. Mujer de 33 años a la que, en una exploración, le detectan bultos en ambos pechos: senos fibroquísticos. Le prescriben exploraciones semestrales ante el riesgo de que en algún momento deriven en malignos. Un año y medio después, también está “en espera”. Finalmente, esta paciente, en situación de desempleo y con una prestación de 500 euros mensuales, ha debido costearse de su bolsillo una exploración ginecológica.

Paciente P. Mujer de 46 años. Desde el mes de mayo esperando una llamada de ginecología para revelarle los resultados de una prueba del papiloma uterino, pues en otra anterior se habían detectados resultados sospechosos. Sigue esperando y nadie le da razón. Acabará costéandose de su bolsillo una consulta privada.

Debía personarme en el centro de salud cualquier día a las 8:00, a ninguna otra hora, hacer cola y pedir una cita presencial que me darían para ese mismo día, pero a cualquier otra hora.

Se dice y se repite que ya estamos sufriendo el progresivo desmantelamiento de la sanidad pública. A veces de manera burda, a lo Ayuso, para entendernos. Otras de formas más sutiles, sin aparentes recortes o despidos, pero sin renovar los puestos vacantes por jubilaciones. Así se hacía en la época socialista, aunque ahora se disimula menos. La atención primaria en nuestra Comunidad, además, llega a extremos inauditos y todos tenemos ejemplos.

Hace unos meses yo mismo intenté pedir cita con la App de Salud, pero solo me concedían una telefónica, en ningún caso presencial. Una semana más tarde por fin me llamaron y me dijeron que, por mi sintomatología, tenían que verme de manera presencial, pero que, en efecto, el sistema no permitía reservar cita presenciales. Debía personarme en el centro de salud cualquier día a las 8:00, a ninguna otra hora, hacer cola y pedir una cita presencial que me darían para ese mismo día, pero a cualquier otra hora. Por fortuna, lo mío no era nada grave, y sé cómo abundan este tipo de disparates que únicamente esconden eso, el desmantelamiento de nuestra sanidad y forzar a la ciudadanía, desesperada, hacia la privada.

Si de verdad quieren que uno se ilusione, poner en el centro la sanidad pública, y de paso la vivienda, sería un buen inicio.

De eso he querido hablar al comenzar esta columna de manera tan directa. Detrás de esa fría prosa y esas iniciales hay personas reales, todas de mi entorno más cercano y de varias Comunidades. Si recopilara la de otros entornos que me llegan por amigos, esta columna no tendría fin.

Ya sé que ahora parece que solo se puede hablar del pacto in extremis de Sumar y de las expectativas para reeditar el “gobierno más progresista de la historia”. Lo cierto es que llevamos una legislatura de ese gobierno, y todos lo casos que he enumerado y tantos otros que cada lector conocerá han tenido lugar en estos últimos cuatro años. Si de verdad quieren que uno se ilusione, poner en el centro la sanidad pública, y de paso la vivienda, sería un buen inicio.