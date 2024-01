Cómo sobrevivir un domingo cualquiera

En otros tiempos, el domingo era el día más plácido, salvo para los peloteros cuando tu equipo te había dado un disgusto el sábado; no es el caso. Ahora, en los tiempos de agobio uno se plantea cómo sobrevivir el resto del día después de despertar y leer las noticias.

Sabíamos que la Corte Internacional de Justicia diría algo que no le gustaría al Gobierno de Israel. Que no cumpliría lo dictado, en todo caso, estaba fuera de dudas, pero había curiosidad por el plan B. Ya lo tenemos encima de la mesa, de manera sinfónica y sincrónica a lo sabido en la condena, Israel ha acusado a la UNRWA –es decir a la ONU, de donde deriva la Corte Internacional– de tener entre sus filas a colaboradores de la terrible violencia del 7 de octubre por parte de Hamás.

De pronto, los que ponían en cuestión la jurisdicción del tribunal, la legitimidad de Sudáfrica y que Israel esté cometiendo genocidio han retirado los fondos a la Agencia para los Refugiados, condenando sin pruebas, de momento, a todos los palestinos, gazatíes no. Y todo sin desdeñar una investigación en profundidad que haga recaer sobre los protagonistas toda la responsabilidad cuando se demuestre. En definitiva, se trata de socavar el prestigio y reputación de la ONU y, así, santificar las políticas aniquiladoras de los fanáticos de Israel.

Parece como si hubiera estallado una revolución de las derechas de carácter mundial, por encima del derecho

En Estados Unidos, la confrontación del gobierno federal con el estado de Texas es un hecho. Todo porque los republicanos, en el poder en ese estado, pretenden ejercer el control de fronteras con México que es competencia federal. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo, dando la razón a la Federación, con gobierno demócrata, pero nada.

La Guardia Nacional tejana y los cinematográficos Rangers, que no son los Mossos ni la Ertzaintza, están movilizados. Más de veinte de otros estados apoyan a Texas, el bloque “confederal” diríamos; los más pesimistas y alarmistas temen un conflicto armado, ya ven a federales y tejanos metiéndose mano, una guerra civil, y hasta la emancipación tejana. Ciertamente, la Constitución tejana, que dice que son un Estado libre e independiente, lo permite, pero la sangre no llegará al río, su escenario fronterizo. Trump apoya a su correligionario secesionista y ya advierte de lo suyo, que no aceptará otros resultados electorales no favorables. A ver qué dicen los Simpson.

Las dos noticias producen desasosiego. Es el poder discutiendo el poder, es la fuerza, sea física o simbólica, y la sinrazón. Parece como si hubiera estallado una revolución de las derechas de carácter mundial, por encima del derecho, sea nacional o internacional, en la que la justicia, o no pinta nada o se utiliza por jueces activistas, los garcías, agitadores, conocedores y practicantes del filibusterismo procesal, en beneficio de los intereses dominantes. Malas noticias.

Cuando dicen los que se creen poseedores de las tradiciones de Sevilla que no les gusta el cartel, lo que dicen en verdad es que no les gusta la libertad

Otras noticias son de menor cuantía, producen desasosiego y alerta, pero no llegan a tanto. ¡Ay! Sevilla, con lo que fuiste. En verdad siempre fuimos así pero con otro reparto. En la ciudad que fue capaz de parir a Murillo, Velázquez, Herrera el Viejo, Valdés Leal, Valdés, Gonzalo Bilbao, Gordillo… no ha gustado el cartel de la Semana Santa.

Más que nada, aunque no lo confiesen, porque se figuran que es un cristo gay, alguno ha llegado a imaginar –qué tendrán en la cabeza– que Salustiano, que es el nombre del artista, ha depilado con láser al modelo que, acusan otros, es su hijo; como si los imagineros no se hubieran inspirado en hombres reales de la calle, agonizantes como en el caso del Cachorro. Como si el Cristo de Velázquez no fuera otro sevillano visto por un sevillano, del que se dice, como Murillo, que siempre se inspiraba en la gente de sus calles.

En las guerras culturales que se libran, las casi siempre minorías pero dominantes, al mismo tiempo que se apoderan de los discursos, las instituciones, las tradiciones, la calle y la comunicación, pretenden apoderarse de la cultura. Pero ¡ay! la cultura es libre, cimarrona, crece y se reproduce con dificultad en cautividad, por eso es subversiva.

Cuando dicen los que se creen poseedores de las tradiciones de Sevilla que no les gusta el cartel, lo que dicen en verdad es que no les gusta la libertad, la creatividad, el pluralismo y, de camino, el Cristo de todos, no el patrimonial de unos pocos, mu jartibles, incensiarios y extraevangélicos, por cierto. Si el cartel lo hubieran diseñado ellos, habrían pintado un Cristo con americana estrecha y culera, azul marino, pantalón marengo y asfixiante corbata hasta la nuez. No les gusta un Jesús joven enseñando sus heridas inmortales, guapo, con el pelo sin recoger, limpio y escamondao como lo dejaron sus mujeres para que resucitara como los chorros del oro. Eso dicen sus seguidores donde no importan los pasos.