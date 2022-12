Más de 450 hosteleros unidos por el futuro del sector: tres caminos para impulsar el empleo de calidad

En línea con el compromiso social de HEINEKEN España para impulsar el futuro de la hostelería y garantizar su sostenibilidad, la cervecera ha presentado el 'Barómetro FUERZABAR de HEINEKEN España: claves para la profesionalización de la hostelería'. El estudio, realizado para la Fundación Cruzcampo con el objetivo de incorporar en sus planes de formación las nuevas tendencias detectadas, se enfoca a un potente sector económico que en España llegó a representar el 6,4% del PIB en 2019 y actualmente concentra a más de 315.000 establecimientos y emplea a 1,7 millones de personas (25.000 más que en 2019 y 135.000 más que en 2021).

Más de 450 hosteleros y 12 voces autorizadas de todos los ámbitos estratégicos de la hostelería y el empleo, entre ellos, Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE); el cocinero Ricard Camarena, dos estrellas Michelin, Premio Nacional de Hostelería 2020 y octavo mejor restaurante vegetal del mundo por la Smart Green Guide 2022; o Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)- han colaborado en la realización de este Barómetro.

“Esta iniciativa es una prueba más de nuestro compromiso con la hostelería: un socio clave para nuestro negocio al que conocemos muy bien, ya que más de la mitad de los bares que hay en España son clientes de nuestras marcas, como Cruzcampo, Amstel, Heineken® y El Águila, entre otras”, señala Manuel Román, director de Ventas y Distribución a Hostelería de HEINEKEN España. “Nuestro objetivo es que se convierta en una herramienta que aporte valor al sector, nuestra Fundación Cruzcampo además aprovechará las conclusiones para integrarlas en sus programas de formación, reforzando la preparación de los profesionales de la hostelería”, añade.

Las conclusiones son claras: el sector detecta que hay que mejorar la preparación y profesionalización de sus negocios y atraer y retener el talento joven, consciente de que esos dos elementos resolverán el tercer problema: su imagen pública. Y las recetas para fortalecer estas áreas de mejora pasan por la modernización, la digitalización y la formación, aplicadas a “las 3P” de la hostelería del futuro.

Las ‘3P’ de la hostelería que viene

Primera: polarización de la oferta. El 85% de los hosteleros piensa que los negocios deben ofrecer experiencias diferentes para modernizarse; de otro modo solo les queda la baza de una propuesta muy competitiva en precio y rapidez. De hecho, el 83% prevé que precisamente los locales que ya ofrecen esas experiencias diferenciadas son los que tienen mayores perspectivas de crecimiento. Otro modelo con buenas perspectivas es el auge de establecimientos 'convenience' o automatizados, que resuelven necesidades de forma fácil y barata. Para alcanzar un grado óptimo de polarización, será crucial potenciar los servicios de 'take away' (un canal de venta muy provechoso) y de 'delivery'.

Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, apunta en este sentido: “La hostelería ha demostrado una capacidad de resistencia única. España es el país de Europa que más rápidamente ha salido de la crisis. En agosto ya habíamos recuperado la cifra de trabajadores de 2019 con 8.000 empleados más, mientras en Italia faltaban 250.000. En un sector como éste, de personas para personas, uno de los principales retos que tenemos es reforzar la experiencia: es lo que nos va a permitir generar valor diferencial”.

En segundo lugar, la personalización. Casi ocho de cada diez hosteleros (79%) tienen ya claro que los negocios que sepan manejar y aprovechar la información de sus clientes (y el 'big data') serán los más exitosos. Por eso ven clara la necesidad de aprovechar al máximo la digitalización y una nueva forma de afrontar la relación con el cliente (reservas online, recepción automatizada de pedidos…), que tiene nuevas necesidades (alergias, comida étnica, veganos…) y quiere ver sus demandas respondidas.

Pedro Valdés, socio responsable del sector de Productos de Consumo y Distribución en Consulting de EY España, explica: “Entender cómo está cambiando el consumidor nos tiene que servir para adaptar la hostelería. La digitalización debe estar al servicio de la diferenciación y ayudarnos a rentabilizar el dato. Porque en España la hostelería es un sector único, un motor económico y social que sirve de reclamo turístico. Y en el que no hay una única hostelería sino muchas, con propuestas de valor muy diferentes”.

Y la tercera P de la hostelería del futuro: preparación de equipos y negocios. Las conclusiones del Barómetro FUERZABAR de HEINEKEN España confirman la necesidad de optimizar la gestión del negocio y también adaptar el liderazgo de los recursos humanos a una perspectiva más moderna, que atraiga y retenga a profesionales cualificados jóvenes. Y eso pasa por fortalecer su formación con iniciativas como las de la Fundación Cruzcampo -con su escuela de hostelería desde hace más de 23 años y sus becas Talento Cruzcampo para impulsar el empleo joven- para contar con los especialistas necesarios; además de, según el informe, por hacer más atractivas las condiciones de trabajo (salario, conciliación, horarios, plan de carrera…) y evitar la mano de obra poco cualificada.

“Ser un buen gestor no es importante, es una obligación. La sostenibilidad y la viabilidad del negocio no solo dependen de la cocina. Dependen de todo lo que tenga que ver con la gestión de recursos. Un hostelero no puede saber de todo, pero necesita la formación necesaria para cubrir sus carencias y gente experta en lo que no sabe, para solventarlas. Adaptemos nuestra operativa y trabajemos de cara al futuro. Estamos en un sector que quiere dar placer, cómo vamos a hacerlo en un paradigma de lucha y batalla”, subraya Ricard Camarena, cocinero dos estrellas Michelin y Premio Nacional de Hostelería 2020.