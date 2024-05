Llega el verano a casi toda Andalucía

La estabilidad dominará el tiempo durante todo el fin de semana en la comunidad andaluza, donde el anticiclón, la calma de los vientos con algo de régimen de sureste y la alta radiación solar provocarán que a lo largo de los próximos días las temperaturas ya nos recuerden a un tiempo cada vez más veraniego.

Desde hace ya varias jornadas el tiempo más fresco que se dejaba sentir hasta hace poco ha ido cambiando. Los sistemas de bajas presiones que afectaban a la Península Ibérica se han ido retirando hacia latitudes más elevadas, cortando la entrada de masas de aire más frescas. Estas masas de aire serán sustituidas por otras más cálidas sobre la Península, por lo que la subida de los termómetros está casi garantizada.

De esta forma el fin de semana se presenta con un tiempo que estará dominado por las altas presiones. La nubosidad que pudiera aparecer será en forma de bandas de nubes altas, que en cualquier caso no dejarán la sensación de un día cubierto, por lo que el sol será el gran protagonista. Además, facilitará que las temperaturas alcancen valores más cálidos en las horas centrales del día.

Durante la jornada del viernes, los termómetros ya podrían dejar algunos valores por encima de los 30º C en los principales valles del interior, especialmente en puntos de Sevilla, Córdoba y Jaén, quedando con valores inferiores en zonas de montaña y costeras. Las mínimas se situarán todavía con valores agradables, bajando hasta los 15º C en zonas bajas y de los 10º C en zonas elevadas de montaña.

El verano ya está aquí

Durante el sábado y el domingo, pocas novedades en cuanto a los cielos, salvo esas nubes altas que se puedan dejar ver en algún momento del día y otras de evolución en puntos del interior oriental que pueden dejar algún amago tormentoso. Lo más destable serán las temperaturas, que en términos de sensación térmica ya sí dejarán sentir días algo más cálidos. Habrá con valores que para el domingo superarán los 35º C de forma local, sobre todo en puntos del interior, tanto en los valles como en las campiñas. La situación será más fresca en puntos orientales y de costa.

Para la próxima semana, la tendencia será muy similar. Lo más destacado serán las temperaturas, ya que seguirán en su escalada hacia valores más próximos al verano que, por otra parte, cada vez se acerca más. Ya se intuirá la recta final del mes de mayo y como es habitual se producirá el primer apretón de calor, que en esta ocasión se notará con especial intensidad debido al contraste térmico con el resto del mes, que ha sido fresco y muy apacible en cuanto a las temperaturas.

A partir del lunes los termómetros ya registrarán los 30º C en amplias zonas del interior andaluz e incluso se pueden superar los 35º C en los puntos más tradicionales, como pueden ser zonas del valle medio y alto Guadalquivir, puntos de los valles secundarios de la cuenca y las campiñas cordobesa y sevillana. Las temperaturas mínimas de forma paulatina también experimentarán una leve subida, debido a que les costará más perder el calor acumulado durante el día. Esta dinámica es cada vez más propia de la estación veraniega, por lo que las mínimas se situarán entre los 15-18º C en zonas bajas del interior.

Sopla el levante

Situación algo más fresca en puntos de Almería y litoral mediterráneo debido a que se espera un aumento significativo del viento de levante, especialmente durante las jornadas del martes, miércoles y jueves. Esto puede dejar rachas muy intensas en puntos de Almería y también en el Estrecho de Gibraltar, que pueden superar los 70 km/h pero que amortiguarán el ascenso de las temperaturas.

Debido a este régimen de vientos también se podría generar algo de nubosidad baja en todas las costas del mediterráneo. Por otro lado, a lo largo de la semana existe la posibilidad de que se genera algo de nubosidad de evolución en los principales sistemas montañosos de Andalucía, debido al calor diurno y la generación de bajas relativas al sur peninsular, por lo que no se descarta algún chaparrón aislado en puntos del interior oriental.