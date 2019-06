Ciudadanos se hace con su primera capital andaluza y el PP saca menos partido de Vox de lo esperado

La geometría variable municipal ha traído algunas sorpresas en el mapa político de las capitales andaluzas. De los cinco Ayuntamientos a los que el PP aspiraba justo después de las elecciones del 26 de mayo -apuntándose en la mayoría de ellos a la "fórmula andaluza" de la Junta con acuerdos con Ciudadanos y Vox- ha logrado tres alcaldías, aunque con matices distintos. Así, el PP ostentará las alcaldías de Almería, Málaga y Córdoba, y Ciudadanos, la de Granada. El PSOE suma a Jaén, la mayoría absoluta de Huelva y el Gobierno de Sevilla. Cádiz permanece en manos de Adelante Cádiz (en representación de la confluencia de izquierdas Adelante Andalucía).

En el caso de Almería, el popular Ramón Fernández Pacheco ha sido investido este sábado alcalde de la capital con el apoyo de concejales de Vox y Ciudadanos (Cs), por lo que ha alcanzado la mayoría absoluta pero no ha firmado pacto de Gobierno con ninguna de las dos formaciones.

Y en Málaga no se ha necesitado contar con el partido de extrema derecha porque no ha logrado representación en el Ayuntamiento malagueño (informa Néstor Cenizo).

Francisco Cuenca (PSOE), alcalde hasta ahora tras una moción de censura, no ha logrado convencer a los de Salvador para conformar un Gobierno de coalición en la capital nazarí.

En el caso de Jaén, el socialista Julio Millán ha sido finalmente la lista más votada. Pero hasta primera hora de la mañana del sábado no se ha sabido que Ciudadanos apoyaría la investidura de Millán y propiciaría un cambio en la capital jiennense. Al final, el PSOE y Cs han cerrado un acuerdo programático que se traducirá en un reparto de concejalías para un Gobierno de coalición, y que les permitirá hacerse con el mando en una provincia en la que el PSOE es hegemónico.