Ciudadanos se hace con la alcaldía de Granada con cuatro concejales

Luis Salvador, candidato de la formación naranja, logra el puesto de primer edil tras un acuerdo con PP y Vox a última hora, aunque su partido había sido el tercero más votado en las elecciones del 26M Vox ha resultado clave para esta elección al presionar al candidato del PP, Sebastián Pérez, para que no fuese el primer edil de la ciudad ya que no lo consideraban digno de asumir la "regeneración democrática" que proponen Aunque se había deslizado que Ciudadanos y PP se alternarían en el poder cada dos años, finalmente no será así y ambos gobernarán en coalición sin la presencia de Vox El PSOE, pese a ganar sus primeras elecciones locales en 30 años, se queda sin el Gobierno municipal que ha ostentado desde 2016