Nadar en el río cordobés

Este ha sido un año complejo, con unas duras circunstancias que en mis 72 años de vida no he conocido. Duro ha sido el confinamiento, y para alguien como yo, perder el contacto directo con el campo, con los pueblos, con sus gentes y sus problemas no ha sido fácil de asimilar; el teléfono móvil se ha convertido en mi nexo permanente con el exterior. Pero si duro ha sido el aislamiento, difíciles son también las circunstancias económicas que estamos padeciendo y que pronostican unos meses muy, muy complicados. Y no puedo dejar de pensar en las miles de pérdidas de seres queridos, pérdidas acrecentadas por la distancia y por no poder acompañarlos en ese trance. Las crisis cambian a lo bruto a las sociedades y con esta probablemente esté pasando lo mismo, pero seguimos incurriendo en errores repetidos, en nuestra soberbia humana y en no reconocer el verdadero origen y la magnitud de los problemas.

En los últimos años mis preocupaciones se centran en nuestros nietos, en su vida en el mundo que les vamos a dejar. En como estos veranos cada vez más tórridos van a ser una constante en su vida, en las lluvias cada vez más escasas e irregulares. Alguna vez les he hablado a los míos de que cuando yo era niño, e incluso que cuando su padre era niño, se podía refrescar uno en los pozos y fuentes de campo o en cómo aprendí a nadar en el río Corbones. Me encantaría que ellos pudieran hacerlo, pero me conformo con que sus hijos, nuestros bisnietos, puedan volver a hacerlo, pues el cambio climático es un pesado tren de mercancías que no para en seco, tiene una inercia enorme solo medible en décadas.

Pero mis desvelos se centran en que podamos hacer algo, en que les dejemos la tarea iniciada y puedan decir: mi abuelo trabajó para que nuestro mundo, si bien no pudo ser mejor que el suyo, sí camine decididamente hacia esa mejoría. Las estrategias medioambientales y agrarias que plantea la Unión Europea suenan bien en ese sentido, hemos de trabajar para llevarlas a la realidad. Las consecuencias de la crisis sanitaria de esta primavera van a ser más graves de lo que pensamos; puede que en la práctica hayamos retrocedido veinte años. Tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos en los próximos meses para evitar dramas personales que asoman en el horizonte. Como Fundación Savia estamos insistiendo en la necesidad de un gran acuerdo social público-privado para que se coordinen esfuerzos, para que se optimicen los recursos disponibles, para evitar que más familias bajen al umbral de la pobreza.

Pero no es sólo el entorno en el que han de vivir me preocupa. Me preocupa también la sociedad en la que se desenvolverán. Una sociedad más polarizada, con unos extremos preocupantes y con un diálogo y consenso cada vez menor. No reniego de la transición; mi generación la capitaneo y creo que fue un ejemplo de altura de miras por todas las partes, de debatir, de argumentar, pero también de negociar, de ceder, de consensuar. Estamos en otro momento clave de nuestra historia reciente, tenemos que estar a la altura de las exigencias. Ojalá todos lo entiendan así en el ámbito de sus responsabilidades y se dejen de disputas egoístas y cortoplacistas.

Desde la Fundación Savia, tengo la inmensa suerte de contar con un equipo profesional de primera y una legión de colaboradores profesionales y comprometidos que trabajamos para que esta sociedad recobre el sentido común, valore el medio rural, cuide el medio ambiente, recupere el sentido de las cosas sencillas. La figura del Defensor de las Generaciones Futuras recoge la esencia de todo lo que hacemos y de las preocupaciones que he compartido en estas letras. Por ellos, por nuestros nietos, por las generaciones futuras, me levanto cada día a las 6 de la mañana, me recorro miles de kilómetros, comparto tiempo, preocupaciones y acciones con ganaderos, agricultores, pastores, apicultores, pescadores, alcaldes, catedráticos, ingenieros y con todo aquel que pueda contribuir a que esto cambie, a que nuestros bisnietos se puedan volver a bañar en el Corbones y beber de pozos y fuentes de campo.

Una sonrisa para sobrellevar el calor.