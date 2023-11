Participar para que se escuche nuestra voz

El pasado 20 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Infancia, miembros del consejo asesor de niños y niñas de UNICEF en Andalucía participamos en el XV Parlamento Infantil de Andalucía, junto a 131 consejeros infantiles de toda la comunidad autónoma, en el Parlamento de Andalucía. Justo antes, tuvimos la posibilidad de mantener una reunión con representantes de los grupos parlamentarios, a los que transmitimos todas nuestras inquietudes y propuestas. La posibilidad de participar permite que podamos trasladar nuestra voz y seamos partícipes de los cambios. Estos somos nosotros y esta es la importancia del Consejo Asesor.

Soy Hugo de Aljaraque, el miembro más reciente del grupo asesor de niños y niñas de UNICEF en Andalucía. Para mí es muy importante pertenecer a este equipo, ya que es otra forma de llevar ideas, preocupaciones e intereses de la infancia y de la adolescencia de mi zona al punto de mira de la sociedad y en especial al de los políticos. Además de ser un privilegio, es muy importante, ya que se da la oportunidad a muchos jóvenes de, no solo poder participar ellos, contando sus ideas, sino que también representan a toda la infancia y adolescencia de sus municipios. Participar es, en mi opinión, uno de los derechos más importantes, si no el que más, por lo que se puede ayudar.

Mi nombre es Lucía, soy de Málaga y he tenido el privilegio de dedicar los últimos 10 años de mi vida al Consejo de Infancia y Adolescencia de Málaga, una experiencia que ha marcado profundamente mi compromiso con la protección y promoción de los derechos de los más jóvenes. UNICEF, con su enfoque global y compromiso con los derechos de la infancia, nos brinda una plataforma única para abogar por el bienestar de los niños y adolescentes. Ser parte de este grupo me permite contribuir a la creación de políticas que beneficien a los más vulnerables y trabajar en sinergia con otras personas apasionadas por la causa. La participación y las reuniones con los grupos parlamentarios son fundamentales para traducir las preocupaciones y necesidades de la infancia en acciones concretas. Estos espacios son cruciales para influir en la toma de decisiones y garantizar que las políticas públicas reflejen verdaderamente los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes. Es una oportunidad para ser la voz de aquellos que a menudo no pueden expresar sus inquietudes directamente.

Soy Andrea y llevo 5 años en el consejo de la infancia de mi pueblo, Lebrija. Como Lucía, creo que es vital tener reuniones con los distintos políticos y participar, ya que nuestra voz se oye. Así llegan nuestras propuestas de forma directa para que los políticos las escuchen atentamente, para mejorar la calidad de vida de los niñ@s de toda Andalucía. Porque nuestros derechos son importantes (el derecho a una familia, al juego, derecho a la salud, a la educación y a la protección) y debemos luchar por ellos.

Soy Noa y vengo de Sevilla. He sido miembro del Consejo local de Infancia y Adolescencia de Sevilla. Ahora pertenezco al grupo asesor de UNICEF Andalucía, que para mí es muy importante porque siento que cuentan con nosotros para aportar nuestro punto de vista sobre temas relacionados con la infancia y la adolescencia. Participar en el Parlamento Infantil y tener la reunión con los grupos parlamentarios me parece una gran oportunidad para expresar nuestras inquietudes y propuestas a responsables políticos que nos toman en cuenta a la hora de tomar decisiones en relación con los niños y niñas.

Llevo 3 años en el consejo de infancia de mi localidad y 2 en el grupo asesor, soy Kehira y vivo en La Rinconada. Tengo claro que los niños y niñas tienen derecho a tener una buena educación así como los recursos necesarios para poder completar las etapas básicas de formación sin encontrar grandes problemas que puedan conllevar o desembocar en el abandono a temprana edad de los estudios; a una vivienda digna y que no tenga que ser ni mucho menos un problema que afecte a los niños, niñas y adolescentes y que pueda perjudicar en su salud; a sentirse seguros dentro y fuera de los colegios, ya que la seguridad y tranquilidad deben ser básicos en nuestro día a día; a ser respetados y a ser escuchados porque al darnos la oportunidad de expresarnos y decir los que necesitamos nos hace ver que realmente podemos confiar en los políticos y en general en nuestros representantes.

Esto es muy importante para mí. Soy Jaime, de Lebrija y llevo dos años en el grupo asesor. Soy el representante de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Todos más o menos sabemos cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Podemos pensar que algunos de estos derechos sean más importantes que otros. Pero para mí, lo más importante de todo, y ahora tomo como mía la principal misión de UNICEF, es que estos derechos sean una realidad, que no se quede en papel mojado o en una foto. Que se haga de verdad y que allá donde no existan estos derechos, se pongan en marcha. Para mí el principal derecho de un niño o niña es ese. Poder ser un niño o niña.

Andrea, Hugo, Jaime, Kheira, Lucía y Noa. Grupo Asesor de UNICEF en Andalucía

NOTA: El grupo asesor está formado por jóvenes con experiencia en participación infantil y adolescente. Actúa como portavoz de los niños y niñas andaluces ante UNICEF, a la vez que ayudan y asesoran, a la organización y a los gobiernos locales sobre participación infantil, actividades, toma de decisiones, estudios y lanzamiento de propuestas sobre aquellos temas que les afectan.