Privatizar la sanidad: medida estrella de Moreno Bonilla

El 4 de mayo, el grupo parlamentario socialista defendió en el Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley para Fortalecer y Recuperar la Atención Primaria. El Partido Popular rechazó las 18 medidas que proponía el PSOE–A.

La primera de las medidas propuestas exigía la retirada de la Orden del 23 de febrero de 2023 en la que, por primera vez en la historia de Andalucía, el Gobierno de la Junta pone precio a la Atención Primaria y plantea entregar a la privada nuestros centros de Salud. Esta es la medida estrella de Moreno Bonilla para mejorar la Sanidad Pública: privatizarla.

La Sanidad Pública andaluza es un logro de nuestra democracia y de nuestra Autonomía. La Atención Primaria fue el eje de la Reforma del sistema sanitario, que consideraba la salud como un derecho, una herramienta para disminuir desigualdades y para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad.

Al Partido Popular no les gusta este modelo, no es el suyo. Votaron en contra de la Ley General de Sanidad en 1986 y de la Ley de Salud de Andalucía en 1998. La Reforma de la Sanidad de Rajoy de 2012 dejó a una parte importante de la población sin derecho a la asistencia sanitaria, introdujo el copago para los pensionistas y nos dejó una sanidad más cara y más privada.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía, resistió de forma ejemplar los azotes de la pandemia. Tras la crisis, necesita inversiones urgentes y una apuesta decidida por parte del Gobierno de la Junta para su recuperación

Esta es una diferencia esencial entre el modelo sanitario socialista y el que aplica el partido popular allí donde gobierna. El Partido Popular prefiere un modelo sanitario con un fuerte componente privado, aunque no lo manifieste de forma clara, porque sabe que la mayoría social de nuestro país y también de Andalucía quiere una sanidad pública fuerte, universal, accesible, gratuita y de calidad.

Pero el Gobierno de Moreno Bonilla está aprovechando el mayor presupuesto de la historia de Andalucía para desviar fondos públicos a la sanidad privada, incluso aprovechando la excepcionalidad de la pandemia para realizar contratos a dedo, cuando ya la contratación por vía de emergencia no tenía soporte legal. No se explica el deterioro y el desmantelamiento de la Sanidad Pública Andaluza si detrás no está la intención clara de que no funcione para justificar arrojarse en brazos de la privada.

Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad publicó los datos de la Lista de Espera de Andalucía. 881.439 andaluces están esperando una consulta del especialista y esperan una media de 123 días, la espera más alta de toda España. Y la lista de espera para una intervención quirúrgica ha aumentado en 35.322 personas en 6 meses.

Algunos datos más. En abril, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó su último informe. Es contundente y demoledor: por primera vez, la sanidad andaluza ocupa el último lugar en el conjunto de las comunidades autónomas.

¿Para qué sirven los contratos millonarios con la privada? ¿Qué justificación tienen los contratos por vía de emergencia si las listas de espera siguen aumentando? Lejos de solucionar el caos y el colapso, lo agrava

Los datos muestran que la Sanidad andaluza está entre las comunidades con peores servicios sanitarios desde 2019. Esto se justifica por varios factores: menor gasto sanitario que la media, peores ratios profesionales /pacientes, recibir la valoración más baja por parte de la ciudadanía, ir a la cabeza en gasto farmacéutico, haber escalado de forma rápida posiciones en privatización (somos la sexta CCAA cuando en 2013 teníamos a 13 comunidades por delante).

¿Mala gestión sanitaria por parte del Gobierno de Moreno Bonilla o es precisamente esto lo que buscan para justificar la necesidad de otorgar un peso importante a la privada en nuestro sistema sanitario? Más bien parece esto último. Cuestión de modelo.