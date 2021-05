El PSOE es bueno porque siempre es nuevo

Parafraseando a Manuel Chaves Nogales, quiero empezar este artículo. Mi partido ha conseguido cumplir más de 140 años de historia porque ha sabido leer la realidad como ningún otro, y, por ello, siempre ha albergado el germen de cambio necesario para adaptarse a los tiempos y encontrar los liderazgos adecuados a ese fin.

Las fuerzas reaccionarias siempre las tenemos enfrente. En España, y especialmente en Andalucía, la derecha se identifica con la reacción, o incluso con la nostalgia. El PSOE es justo lo contrario, un partido abiertamente optimista y confiado en las posibilidades de nuestra tierra. Y este es uno de los momentos en que tenemos que volver a conectar. Como dice Machado, “porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora”

Hagamos un poco de historia: tras las primarias en que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE frente al intento de Susana Díaz por trasladar al federal la receta andaluza, se produjo un enroque de la Presidenta. Los postulados del 39 Congreso del PSOE no llegaron a Andalucía. Se produjo una resistencia numantina, sobre el argumento de que el PSOE de Andalucía ya ganaba con solvencia las elecciones. Craso error. En las siguientes, cambiaron las tornas. El PSOE de Andalucía no ganó con la rotundidad que le habría permitido gobernar, mientras, los y las socialistas volvíamos a la Moncloa.

Ahora es, pues, el momento de impulsar un proyecto nuevo, que nos aglutine, que aproveche todo el bagaje, el talento y el saber hacer de tantos y tantas socialistas que han aportado su trabajo desde su espacio, sin mirar etiquetas. Un proyecto nuevo que recupere a los votantes que prefirieron quedarse en casa en las andaluzas, pero que nos votaron en las generales. Un nuevo proyecto que logre conectar e ilusione a nuevas generaciones de votantes que confíen su voto en el único partido que defiende a Andalucía cuando es insultada, que cree en sus capacidades y, que por ello, lucha por su gente, comprometiéndose con su futuro.

Son unas primarias, si se quiere leer de manera simplista, pero es la reacción necesaria del partido que sabe reconocer los errores y generar su propio cambio. El objetivo no es mirarse al ombligo, sino mirar al frente. El objetivo, si se me permite, no es sólo San Vicente, es San Telmo.

Y porque a los andaluces y andaluzas hay que presentarles lo mejor que tenemos para que renueven su confianza en nosotros, para que constaten que vamos muy en serio, que no nos conformamos, que hemos entendido el mensaje que nos lanzaron en diciembre de 2018, que el PSOE de Andalucía ha reaccionado, mi candidato no puede ser otro que Juan Espadas, a cuyo equipo me incorporo.

Nuestro andaluz universal, Antonio Machado, lo expresó de la manera más bella: “Hoy es siempre todavía”. Estamos a tiempo de que entre todos, todas, construyamos el gran acuerdo que será la palanca de transformación con la que Andalucía se impulsará al futuro.