Susana dice… lo que antes no hizo

Si no tuviéramos memoria, no podríamos recordar el pasado. Pero la tenemos y por eso me sorprende oír decir a Susana que "ella es la candidata de la militancia", cuando nunca antes la ha tenido en cuenta; sólo es cuestión de rebobinar y echar la vista atrás. Sin embargo, coincido con ella cuando augura que “tras estas primarias todo va a cambiar”, aunque lo que yo espero es que efectivamente cambie… para mejor, para que haya unidad y que el partido se adapte a la nuevas demandas sociales, se regenere su estructura, se modernicen sus políticas y su proyecto, y vuelva ser una alternativa creíble para la ciudadanía.

Me quedo perplejo (y no sólo yo) cuando Susana afirma que “sus dirigentes deberán rendir cuentas ante los militantes y que no se sirvan de ellos”. Una afirmación que me hace preguntarme: ¿Y antes? ¿No debían de hacerlo? ¿Ella no lo hizo? ¿Se ve destronada para decir algo que los militantes llevamos décadas demandando?

No doy crédito (y no soy el único) cuando leo en su Twitter algo tan obvio como insultante al venir de ella, que hay que “dar la voz a la militancia”. ¿Lo ha descubierto ahora? ¿Se le olvida que ha sido y es la secretaria general? ¿Ha impedido y impide durante todo este tiempo dar voz a la militancia?

Sin despeinarse pretende sacudirse su pasado, como si intentara borrar unas huellas marcadas en las escena del crimen, cuando atestigua en sus redes sociales que “quiere que en este partido prime el talento y no el peloteo”. ¿Y hasta ahora no ha primado? ¿Siendo secretaria general y presidenta lo ha permitido? ¿Cambia de opinión sobre algunxs compañerxs porque ahora no le dan su apoyo? ¿Ha desaprovechado antes el talento a cambio de avales y votos en los Congresos para sustentar su cargo?

Y como si de un lapsus transitorio o una mala pasada que le jugara su repentina y espontánea memoria selectiva, afirma que “nunca pensé salir corriendo de Andalucía para recibir un cargo”. ¿Se olvida cuando en 2016 ordenó dimitir a diecisiete miembros de la Ejecutiva Federal para ocupar el puesto de secretaria general federal? ¿O cuando concurrió a las primarias de 2017 frente a Pedro Sánchez con el arrope de la derecha económica y mediática? A muchos socialistas y andaluces, no.

Curiosa, cuanto menos, su acusación de que “Juan Espadas es el candidato del aparato de Ferraz”. Ella, que prosperó entre los círculos del aparato; ella, que en las primarias con Sánchez se rodeó de todos los poderes fácticos del partido; ella, que está utilizando las web y redes sociales del PSOE de Andalucía exclusivamente para su actual campaña.

Éstas y otras muchas píldoras que está lanzando Susana Díaz durante sus visitas a las agrupaciones, desde antes que comenzaran las primarias, la que se manifestaba en contra de la oportunidad de las mismas. Estas píldoras reafirman la necesidad de que el partido en Andalucía debe cerrar un ciclo, pasar de página, porque es ineludible volver a conectar con los andaluces, darle una participación real y continua a los militantes y construir y plantear un proyecto ilusionante, verde, novedoso, transformador, donde se hable de cambio climático, digitalización, nuevo modelo productivo, economía sostenible, redistribución de la riqueza, etc. Se piense en la ciudadanía y no en la supervivencia personal.

No querer ver que es necesario un cambio del modelo actual es un síntoma clarísimo de agotamiento. Si uno no tiene la esperanza en cambiar algo, es que ya ha renunciado a todo.