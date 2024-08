Espadas pone en juego su liderazgo en el PSOE andaluz pidiendo más implicación a los suyos y con Díaz dando un paso atrás

Ya lo dijo el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una entrevista con este periódico: “El PSOE andaluz no puede estar replanteándose sus liderazgos todos los días”. Pese a ello, no decrece el runrún alrededor de la figura de un Juan Espadas que, como líder de los socialistas andaluces, afronta ahora sus meses más cruciales en el cargo. El adelanto por Pedro Sánchez del Congreso Federal al próximo mes de noviembre, para celebrarlo precisamente en Sevilla, conlleva por calendario que en las primeras semanas de 2025 deben celebrarse primarias para decidir el secretario general justo antes de la celebración del consiguiente congreso regional. En esta pugna ya ha dicho Espadas que quiere estar, mientras su otrora rival, Susana Díaz, mantiene el discurso de que no está para esas batallas.

Que el Congreso Federal sea en Sevilla no es casualidad, porque Andalucía es de los territorios que más preocupa en este momento a Pedro Sánchez y el PSOE ha cerrado un ciclo en el que ha perdido todas las citas electorales. Y esto no es ninguna broma en el territorio de la federación socialista más importante de España, con más de 42.000 militantes. En 2026 tocan elecciones andaluzas, por lo que el propio Espadas ha reclamado este sábado a los suyos –en el marco de la interparlamentaria, donde están los diputados, senadores y parlamentarios andaluces– mayor implicación, que se dejen de medias tintas (“o estamos, o no estamos”) y que se marquen entre ceja y ceja ganar las próximas elecciones andaluzas, “todo debe subordinarse a eso”.

Así que Espadas ha ordenado “orientar el timón de toda la organización a ganar las próximas elecciones en Andalucía”, se presupone que con él en el puente de mando porque el mensaje que reitera es que aspira a repetir como líder del partido y como candidato. Pero a la hora de la verdad, todo está en manos de Pedro Sánchez, que fue el que en 2021 le empujó a dejar la Alcaldía de Sevilla para disputarle –y ganarle– la secretaría general a Susana Díaz. Haber hay debate en la cúpula federal, pero la falta de un reemplazo claro (aquí todos miran a María Jesús Montero, que por ahora no quiere saber nada de la historia) y el hecho de que no una haya una corriente crítica estructurada en Andalucía juegan a favor del actual líder andaluz.

Está por ver además si el terremoto en el calendario orgánico del PSOE afecta a la intención de Espadas de celebrar este septiembre una conferencia política para analizar la estrategia del partido en Andalucía, un compromiso con el que respondió a las voces críticas tras la derrota en las elecciones europeas. La propuesta la puso sobre la mesa en la reunión que celebró en julio el comité director del PSOE-A, máximo órgano de decisión entre congresos, donde por primera vez escuchó reproches de calado más grueso por el rumbo del partido.

Teresa Ribera, Susana Díaz, primarias...

Todas estas cábalas podrían saltar por los aires en el improbable caso de que Sánchez reclute a Espadas para su gobierno aprovechando la remodelación que debe acometer con la marcha de Teresa Ribera a Bruselas. Hay quien en el partido baraja esta opción, que de partida parece lejos de ser una opción real y que en todo caso todavía tardará algunas semanas en concretarse, pero que si se diese le obligaría a dejar tanto la portavocía en el Senado como la dirección del partido en Andalucía.

Sea como sea, en las primeras semanas de 2025 habrá primarias, una pelea a la que no se apunta Susana Díaz, que este sábado ha sido tajante al acudir a la interparlamentaria. “Esta etapa la pasé”, ha señalado, defendiendo además que su postura en este sentido es más que conocida. Eso sí, estos días ha alzado la voz contra el pacto fiscal para Cataluña suscrito entre PSOE y ERC, apuntándose a la corriente crítica que mantienen compañeros de partido, insistiendo que “va contra lo que defienden los socialistas”.

Pese a que formalmente insiste en que no aspira a volver a mandar en el partido, en la actual ejecutiva regional están convencidos de que nunca ha perdido de vista esta aspiración, y en ese contexto se enmarcó el rifirrafe a finales de julio cuando Espadas cargó contra Díaz acusándola de no defender a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE. Aquello evidenció que las aguas no bajan precisamente tranquilas en el PSOE andaluz, aunque nadie hasta la fecha ha dado el paso de abanderar una corriente crítica.

Así está el panorama en este arranque del curso político, que el secretario general socialista ha estrenado con una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), solicitándole una reunión para abordar la postura andaluza de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica que entiende debe seguir los pasos ya marcados por el acuerdo de 2018 en el Parlamento. En todo caso, le pide “que concrete él como presidente la propuesta que va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera”, consciente de las tensiones que esto genera en el propio PP. “No es capaz de defender ante Feijóo la propuesta del acuerdo de 2018 porque no coincide con la de Rueda en Galicia o Ayuso en Madrid”, le ha dicho este sábado a la interparlamentaria andaluza.

Y en ese foro le ha pedido a los suyos que espabilen, que “nuestro relato no puede estar dentro” de las reglas del juego que marca Moreno, “el mantra del maltrato a nuestra tierra se repite machaconamente al tiempo que llega el mayor volumen de recursos y financiación del Estado que se recuerda”. “Hay que reaccionar”, ha subrayado, porque el PP andaluz se ha enrocado ahora con la financiación catalana cuando “Andalucía debe aspirar a las mismas cotas de autogobierno que Cataluña, eso es nuestro Estatuto”.

Llamada al orden

En esta línea, ha llamado a filas para que los suyos hagan “más pedagogía” para explicar la situación de la Andalucía de Moreno y que “hablemos menos de lo que la derecha quiere que hablemos”. “No nos dejemos utilizar” cuando el PP hable de “robo o traición”, ha insistido. Y ha llamado al orden: una cosa es la crítica legítima y otra que en los socialistas “no cabe equidistancia o declaraciones que, aunque minoritarias y muy personalistas, reproducen sin más análisis los argumentos de nuestros adversarios políticos”. Un mensaje que en su literalidad bien podría aplicarse a Susana Díaz y su desmarque de la línea oficial con la financiación catalana...

“Estamos en un proyecto colectivo, no se puede estar en misa y repicando, o estamos o no estamos”, ha reiterado Espadas, que ha lanzado el mensaje de que “tenemos proyecto para Andalucía, pero para la mayoría social”, a diferencia de la senda del Gobierno del PP. “Lo único que avanza en Andalucía con Moreno es el destrozo de la sanidad pública, de la educación, de la dependencia, el descontrol en el gasto y la propaganda. Y su sueldo”.