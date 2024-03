El Festival de Málaga retira la película de Julio Hernández Cordón tras ser denunciado por violencia machista

El Festival de Málaga ha decidido retirar de su programación la película 'El día es largo y oscuro' ante “las denuncias recibidas en esta Dirección del Festival relativas a hechos de violencia de género relacionados con el director Julio Hernández Cordón”, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El Festival de Málaga ha explicado que retira el largometraje de la programación para evitar “situaciones que puedan atentar contra la vulnerabilidad de las personas afectadas” y “en línea con el firme compromiso de este Festival frente a cualquier tipo de violencia hacia la mujer y a favor de una plena igualdad de derechos, garantizando protección a las víctimas en cualquier contexto y circunstancia”.

La web del colectivo Las Landetas recoge cuatro denuncias anónimas contra el director de cine. Este colectivo tiene como objetivo “visibilizar la violencia que forma parte de los espacios de instrucción y trabajo”. “Estuve en una relación violenta con Julio Hernández Cordón. Al poco tiempo me pasó una enfermedad de transmisión sexual crónica que ha causado deterioros en mi salud y economía. Él sabía que esa enfermedad estaba activa en el momento y sin embargo no lo comunicó”, se lee en uno de esos testimonios, prestado por una persona de 24 años, en el que se añade que “él tenía una relación violenta con su ex pareja, un caso de abuso grave en donde tuvo que irse del país y sus amigos/as y gente que lo rodeaban lo justificaban diciendo que la chica estaba ”loca“ ”era una bruja“”.

Otra persona, también de 24 años, señala: “Sé de primera mano que ha sido profunda y prolongadamente violento con otras mujeres cineastas y realmente espero que ellas encuentren el valor para denunciarlo y detener la violencia que aún ejerce contra ellas”. Una tercera, de 21, abunda: “Me acosó e insistió por meses para participar como su personaje , cuando nos vimos era muy intenso y grosero así que no quise hacerlo. Continuó acosándome e hostigándome”.

A raíz de estos testimonios, Lentes Púrpura publicó un comunicado en mayo de 2022, en el que acusaba al director de acumular un “largo historial de agresión y violencia contras las mujeres desde hace 20 años”, que aplicaría a “todas las fases del abuso psicopático: bombardeo del amor, devaluación, descarte y reenganche”.

En declaraciones a El País, Hernández Cordón ha asegurado que las denuncias tienen entre siete y diez años y que pertenecen a “relaciones tóxicas y discusiones de pareja” que tuvo con esas mujeres. “Lo que yo hice no tiene justificación”, ha reconocido, asegurando que ninguna de esas denuncias fue formulada nunca ante los tribunales. También habría acudido hace apenas un año a un curso sobre violencia masculina para corregir estos comportamientos.

A pesar de que estas denuncias fueron formuladas públicamente hace aproximadamente dos años, el festival de Málaga no anunció la retirada de su película hasta ayer. Titulada El día es largo y oscuro, se iba a estrenar en la sección Zona Zine, paralela a la sección oficial de películas a concurso, y es la octava de la carrera como director de Hernández Cordón, nacido hace 49 años en Carolina del Norte (Estados Unidos) de padre mexicano y madre guatemalteca.

El Festival de Málaga celebrará su 27 edición desde este viernes al 10 de marzo con una programación que acogerá casi 250 audiovisuales entre todas sus secciones.