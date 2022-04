El Ayuntamiento de Granada condena el racismo de Vox al acusar falsamente a niños migrantes de apedrear una procesión

El Ayuntamiento de Granada ha condenado, a través del pleno municipal, la actitud racista de Vox al acusar falsamente a unos niños migrantes de haber apedreado presuntamente una procesión el pasado Jueves Santo. Todos los grupos políticos y concejales no adscritos han reprobado a la formación de extrema derecha que se ha quedado sola al votar en contra de la moción promovida por el PSOE.

Granada llevará a Vox a la Fiscalía si los servicios jurídicos ven delito de odio al acusar falsamente a niños migrantes

Esta es la última decisión que se ha adoptado a nivel local contra Vox, a la espera de que los servicios jurídicos del Consistorio decidan si denuncian lo sucedido ante la Fiscalía al apreciar un posible delito de odio. Todo después de que el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, publicase en Twitter que unos menores migrantes habían apedreado una procesión que pasaba junto al centro de protección de menores Bermúdez de Castro en Granada capital.

La información resultó ser falsa, tal y como desmintieron testigos presenciales, policía local, Junta de Andalucía y la propia Hermandad de la Estrella que protagonizaba la polémica estación de penitencia que había sido atacada según Miralles. A pesar del desmentido, Vox no solo no reculó al estar señalando a unos niños, sino que el perfil de Twitter del partido en el Parlamento de Andalucía se hizo eco añadiendo que los menores eran unos “salvajes” que debían ser expulsados de España.

🚨 COMUNICADO | Ante la información publicada en algunos medios, la Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella, se desvincula del relato y términos utilizados en dichas noticias, enmarcando el suceso [...].https://t.co/IQDZgHzPVV — Cofradía de La Estrella (@Pasionyestrella) 16 de abril de 2022

Posibles acciones legales

Horas después se supo que el incidente lo protagonizaron dos niños españoles de 8 y 9 años que lanzaron chinos de minúsculo tamaño que no impactaron en nada ni en nadie y que fueron rápidamente reprendidos por sus monitores. Sin embargo, las acusaciones de Vox ya habían generado una gran indignación en redes sociales, hasta el punto de acabar teniendo eco político en el Ayuntamiento de Granada. Primero porque la semana pasada el observatorio municipal contra el odio derivó lo sucedido a los letrados para estudiar una denuncia ante la Fiscalía y ahora, porque todos los grupos políticos y concejales no adscritos han dejado solo a Vox en su discurso.

Condenar “una y mil veces” cualquier actitud racista

“Las instituciones y sus representantes deben jugar un papel relevante contra el racismo y la xenofobia”, ha dicho Nuria Gutiérrez, concejal del PSOE ponente de la moción. “Una vez se ha sabido de la falsedad de la afirmación no solo no se ha rectificado, sino que además se ha reincidido en la mentira y en el señalamiento de menores que están viviendo en esta ciudad”. La edil ha cuestionado a sus homónimos de Vox que cómo era posible estuvieran señalando a niños y niñas.

Por su parte, Mónica Rodríguez, concejal de Vox, ha defendido a su compañero Onofre Miralles, quien publicó el mensaje original y que no ha acudido al pleno por estar indispuesto, asegurando que nada de lo que dijo es mentira. “Hay ocasiones en las que el cinismo y la estulticia sobrepasan todos los límites. Cinismo y estulticia porque hablan sin saber porque nadie, repito, nadie de esta Corporación estaba en la procesión del Jueves Santo”.

“¿Saben ustedes, señores de la izquierda, que el señor Miralles tiene por escrito la denuncia de dos miembros de la hermandad? No, porque no han tenido ni la dignidad ni la cortesía de llamarle y han promovido el apaleamiento público del señor Miralles”, ha afirmado Rodríguez. Además, ha seguido insistiendo en que el centro Bermúdez de Castro acoge a menores migrantes no acompañados porque en 2018 hubo quejas de los trabajadores por la actitud de los menores. Sin embargo, la Junta de Andalucía recuerda que es un centro en el que hay niños españoles y de otras nacionalidades por lo que no es de menores migrantes, tal y como señala Vox.

El Partido Popular tampoco ha apoyado el bulo de la extrema derecha. El edil César Díaz dice condenar “una y mil veces” cualquier actitud racista y xenófoba de odio en Grada. Argumento similar al que ha dado la coalición de Unidas Podemos-IU cuyo portavoz, Antonio Cambril, ha recordado que “los acuerdos expuestos en esta moción no deberían ni escribirse porque se dan por hecho en un estado de derecho y se entienden asegurados en la norma legislativa, en la ética y en la moral de la ciudadanía”.