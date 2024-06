La Guardia Civil investiga una supuesta agresión de la jefa de la Policía local a un joven en localidad granadina de Loja

La Guardia Civil investiga la supuesta agresión sufrida por un joven de 25 años en Loja –un municipio de Granada de 20.300 habitantes– por parte de la Policía municipal. Según la denuncia presentada por Jesús Calvo, la víctima de la actuación de los agentes, los hechos se produjeron sin que mediase actitud violenta por su parte y después de que la jefa del cuerpo se encarase con él.

A la espera de que se les tome declaración a todos los testigos que presenciaron la escena, desde el Consistorio, gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, respaldan a los agentes alegando la “actitud intachable” que mantienen desde que empezaron a trabajar como policías municipales.

Todo ocurrió el pasado 2 de junio. Según la denuncia a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, un vehículo de la Policía Local de Loja dio el alto a Jesús Calvo y a otras personas que caminaban junto a él de regreso de las fiestas locales de esta localidad granadina. Tras ello, la jefa del cuerpo procedió a solicitarles el DNI a todos ellos, aunque sólo Jesús se lo proporcionó. El resto, pese a negarse a identificarse, siguió de largo con el permiso de los agentes y se marcharon del lugar, como consta en la denuncia.

Solo ante los policías locales, el denunciante, que se marchaba a su casa, fue colocado contra la pared mientras la máxima responsable policial empezó a gritarle “hijo de puta”, “drogadicto” y “sinvergüenza”. Según cuenta Jesús Calvo a este periódico, “no entendía nada de lo que estaba pasando”. Asegura que la jefa del cuerpo empezó a insultar a su familia y que la situación se desbordó cuando todos los agentes se abalanzaron a golpearle, llegando a tirarle al suelo. “Me pidió el DNI y se lo guardó sin devolvérmelo hasta el día siguiente”, dice Calvo sobre la actuación de la responsable policial.

Amenazado en redes sociales

De acuerdo con la denuncia, Jesús recibió golpes en las manos, en el torso y en la cara. Los golpes han quedado acreditados tras la exploración a la que le sometieron en el centro médico de Loja al que acudió para tener un parte de lesiones. “Me siento enfadado y frustrado porque me están acosando y estoy recibiendo mensajes amenazantes por redes sociales”, lamenta Jesús.

El joven, de 25 años, que está cursando el doble grado de Ciencias Políticas y Derecho, agradece que en el momento de los hechos aparecieron dos mujeres que presenciaron la escena y que se han prestado para participar como testigos en la denuncia. La Guardia Civil, que está investigando lo sucedido, ya ha tomado declaración a una de ellas y está a la espera de hacerlo con la segunda. Además, se están solicitando las imágenes que hubiesen podido grabar las cámaras de seguridad de la zona. Tras esto, se espera que se celebre un juicio rápido contra los agentes por la supuesta agresión cometida contra este vecino de Loja.

“Me atacaron sin ninguna razón y no supe qué estaba pasando, sentí mucha rabia”, afirma la víctima a este periódico. Aunque confía en que se haga justicia, asegura que “no es la primera vez que en Loja pasa una cosa parecida con la Policía”. Recuerda a su vez que no se hizo atestado policial pese a la gravedad de lo sucedido y que fue víctima sin que hubiese ningún motivo: “Ni siquiera me detuvieron”.

Desde el Ayuntamiento de Loja confirman que no se levantó atestado policial por lo sucedido “porque los agentes consideraron que no era necesario”, explicas fuentes municipales. No obstante, Antonio Luis Gómez, edil de Seguridad Ciudadana, pide esperar a la “resolución judicial”, aunque dice no dudar de la “actitud intachable” de los agentes, que llevan “más de 20 años de servicio” en el municipio. Asegura que las versiones son “muy diferentes” entre la víctima y la Policía, pese a que no hay atestado que acredite la actuación policial.