El Gobierno andaluz presta 9 millones a un hospital privado en Jaén mientras dilata el proyecto de la ciudad sanitaria pública

Jaén sigue esperando su ansiada Ciudad Sanitaria pública mientras acumula hospitales privados. El proyecto para la construcción de un gran -y moderno- complejo hospitalario, que mejore la infraestructura actual, fue prometido durante el gobierno socialista de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía en el año 2006 y el actual Ejecutivo lo sacó del cajón en 2019, pero un lustro después no se han producido avances significativos. Sin embargo, la Junta acaba de anunciar un préstamo de 9 millones de euros para levantar un hospital privado, mientras sindicatos y trabajadores denuncian que el actual complejo hospitalario público languidece por sus deficiencias.

El contexto ayuda a entender el panorama sanitario de Jaén. El actual complejo hospitalario de la capital se inauguró en 1957 con la inauguración del Hospital Quirúrgico y el paso del tiempo ha hecho mella en las instalaciones. Según trabajadores, usuarios y sindicatos, el centro necesita una reforma integral que permita atender mejor a los pacientes y permita mayor maniobrabilidad a todos los profesionales que trabajan en él. Por ejemplo, el Hospital Neurotraumatológico cuenta con un acceso a urgencias angosto y que genera estrés laboral a los celadores, que denuncian falta de medios para hacer su trabajo. A ello hay que sumarle falta de plantilla en “casi todas las categorías”, según denuncian las secciones sindicales, lo que genera unas largas listas de espera.

Según las últimas cifras oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a junio de 2023, en el hospital de Jaén había 48.400 personas en lista de espera, de las que 36.600 llevaban esperando más de dos meses, una cifra que entonces había aumentando un 7,6% en tan sólo un año. En espera quirúrgica había en junio 11.700 personas, de las que 5.200 llevaban más de un año aguardando su turno y es que en apenas 12 meses las esperas quirúrgicas habían aumentado un 46% y los pacientes que esperaban más de un año ya suponían un 179% más que en junio de 2022.

Mientras esto sucede, la Junta de Andalucía ha anunciado un préstamo de 9 millones de euros para la construcción del que será el segundo hospital privado de Jaén de la democracia, después de que en mayo se estrenase el otro. El nuevo hospital privado se construirá en una parcela de 9.000 metros cuadrados, tendrá hospital de día, servicio de urgencias, 50 habitaciones para hospitalizaciones y quirófanos de “última generación”. Además, la aspiración de los promotores es que atraiga a usuarios de las provincias limítrofes como lo son Ciudad Real, Córdoba y Granada. Y no esconden su intención de “cubrir las necesidades” del SAS a través de servicios concertados.

Lo que para la Junta es un proyecto que tiene un “papel transformado” en la colaboración público-privada, para los sindicatos implica invertir dinero “en privatizar la sanidad privada en detrimento de la pública”. Un escenario en el que es inevitable poner el foco en la ausencia de avances en la construcción de la citada Ciudad Sanitaria. Un proyecto que tiene casi 20 años, que rescató en 2019 Jesús Aguirre como consejero de Salud y que Catalina García, entonces como viceconsejera y ahora como responsable del ramo, no ha acabado de impulsar.

El proyecto que estaría para 2025

Si bien desde la Junta de Andalucía afirman que su compromiso es “firme” y que se prevé una inversión de 510 millones de euros para el proyecto completo, lo cierto es que hasta la fecha lo único tangible es un plan funcional que data de 2020 y el logotipo que se presentó en 2022. Se sabe también que el terreno en el que se construirá tiene 140.000 metros cuadrados de extensión y que la idea es levantar un complejo hospitalario “tecnológicamente avanzado” y que dé respuesta a toda la población de la provincia.

En 2020, cuando se presentó el plan funcional, Catalina García afirmaba que se trataba de un proyecto que miraba a 2030 por la “automatización” que se le quiere otorgar a las instalaciones: “El modelo de hospital que hoy presentamos es un modelo flexible, abierto a las mejoras que vayan proponiendo nuestros especialistas durante este proceso, especialmente en el marco de los nuevos retos sanitarios a los que nos enfrentamos”.

El entonces consejero Jesús Aguirre, por su parte, llegó a decir en 2019 que la Ciudad Sanitaria podría estar lista en “seis u ocho años”, es decir, en 2025. Pero no se ha avanzado lo suficiente en el último lustro, según los anuncios de la propia Junta de Andalucía y las quejas de los sindicatos. “Cada año anuncian que empiezan la construcción”, denuncian los representantes de los trabajadores, “pero nunca sucede”. Al tiempo que matizan no estar en contra de un nuevo centro hospitalario, como el privado que se ha anunciado, sino de que “los recursos no se destinen a la sanidad pública”.

Según la Junta de Andalucía, este mismo año podría empezar la construcción del proyecto empezando por la lavandería. “Se licitará la obra y se iniciará la ejecución del primer edificio, la lavandería provincial, tras la redacción del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 224.998€ y con una inversión prevista que supera los 7 millones de euros”. Algo que, dicen, ha sido posible tras lograr la cesión de los terrenos y la modificación del PGOU por parte del Ayuntamiento de Jaén durante el pasado mandato.

No obstante, las dudas entre los sindicatos y los profesionales sanitarios persisten. Sobre todo a cuenta de los 20 millones de euros que el último gobierno de Susana Díaz al frente de la Junta comprometió para reformar el viejo hospital público mientras se desbloqueaba la construcción de la Ciudad Sanitaria. Sobre aquello, que llegó a tener un presupuesto de licitación de 800.000 euros asignado, no ha habido avances. Catalina García, en calidad de viceconsejera, se apresuró en 2019 a decir que esa inversión estaba “en revisión” para justificar la “eficacia” de la acciones previstas en ese plan de remodelación.

Hasta la fecha no había constancia de una inversión similar, pero ahora la Junta de Andalucía afirma, a preguntas de este medio, que “se han destinado a los centros del complejo hospitalario de Jaén en torno a 18 millones de euros en obras de adecuación de espacios e infraestructuras y para albergar nuevo equipamiento, con la incorporación, entre otros, del tercer Acelerador Lineal de Electrones, el PET TAC, dos nuevas resonancias magnéticas, dos nuevas gammacámaras, el nuevo TAC Espectral, el nuevo quirófano híbrido, el robot quirúrgico Da Vinci, las dos nuevas salas de hemodinámica, la renovación integral de los Laboratorios, la ampliación de la UCI del Hospital Neurotraumatológico, la nueva sala blanca de Farmacia y los dispensadores automatizados de medicamentos, el nuevo microscopio neuroquirúrgico, el nuevo mamógrafo digital y una nueva sala de rayos digital”.