El gobierno del PP en Jaén obvia las bases del concurso municipal de quema de muñecos y deja arder uno de Puigdemont

Polémica en Jaén por la quema de un muñeco con la imagen del expresident catalán Carles Puigdemont en el marco de un concurso municipal. El Ayuntamiento de la capital jienense, gobernado por el Partido Popular y Jaén Merece Más, ha otorgado el primer premio a una parroquia que presentó una figura que emulaba al expresident a pesar de que en las bases del certamen se excluyen los temas relacionados con “simbología política” o “ideológicos”. Pese a ello, la edil de Cultura, María Espejo, no ve cariz político en el muñeco, pero la oposición municipal cree que se trata de un asunto que podría haber sido “perfectamente evitable”.

Todo ha ocurrido durante las fiestas de San Antón de Jaén, declaradas de interés turístico nacional desde 2019, en las que habitualmente se encienden unas lumbres en las que se quema un muñeco, llamado pelele, decorado por los vecinos de la ciudad. Esta tradición, que data del siglo XIII, tiene un carácter satírico, pero no pasaba de ser algo delimitado a la cultura popular, sin intervención institucional hasta este año. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha un concurso cuyo vencedor ha desatado una polémica que recuerda a la que en 2019 se produjo en el municipio sevillano de Coripe, donde también fue quemado un muñeco que representaba a Puigdemont en el marco de una fiesta local.

Y es que el I Concurso Municipal de Peleles de San Antón se ha saldado con la victoria de la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, que presentó un muñeco caracterizado con la imagen de Carles Puigdemont. Por ese triunfo, la parroquia se ha llevado 500 euros y el Consistorio una polémica a costa de las bases del certamen. Según las mismas, los peleles que se presentasen no podrían tener “simbología política” ni “ideológica” y en este caso concreto tanto la oposición municipal como algunos vecinos consideran que no se han respetado ambos principios.

Para el PSOE, el partido que ostenta la oposición en el Ayuntamiento, el triunfo de este pelele es una situación “absolutamente evitable, porque, como parece a tenor de lo que algunas personas están trasladando en redes sociales, no cumple con las bases del concurso”. Los socialistas consideran que la repercusión que está teniendo está “afectando a la imagen de la ciudad”.

Pese a que en el fallo del premio se dice que el llamado 'Pelelemón' no es Puigdemont, tanto la caracterización del personaje como la descripción del mismo invitan a pensar lo contrario: “Este pelele refleja una crítica social contra esas personas oportunistas que piensan que pueden realizar acciones al margen de la ley en beneficio propio y quedar impunes ante la justicia, valiéndose de su status, posición económica o situación política”. Se añade que “manifiesta un rechazo a cualquier tipo de indulto o amnistía, tanto de tipo político, como fiscal o económico (expresado en el maletín con dinero que porta y los fajos de billetes asomando por sus bolsillos)”.

“Ninguna polémica”

El muñeco, que fue quemado durante la noche del 16 al 17 de enero, se alzó con el primer premio en un concurso en el que se presentaron ocho peleles en total. Algunos, según vecinos y oposición consistorial, más relacionados con Jaén como el de un ferroviario que viene a denunciar la mala situación que sufre la provincia con respecto a los trenes. En todo caso, el fallo del jurado, compuesto por varias asociaciones y representación municipal, entendió que 'Pelelemón' era el mejor de todos. Este medio ha tratado de contactar con la parroquia que presentó a este muñeco sin éxito.

Para la edil de Cultura, María Espejo, no existe “ninguna polémica”. A su juicio, se está exagerando con algo que no es más que una “tradición satírica que se lleva celebrando desde el siglo XIII”. Preguntada por el conflicto con las bases del concurso, Espejo no ve relación directa entre el pelele y ninguna “simbología política”. Al contrario, recuerda que también hubo un muñeco en el que se mencionaba a “todos los partidos políticos”. “El jurado es libre, absolutamente libre y lo componen asociaciones culturales”.

“Al final no vamos a entrar a valorar lo que digan algunos vecinos porque esto es como un concurso de mises en el que la que gana es la más guapa y la que pierde la más fea”, apunta Espejo. La edil pone de ejemplo otras fiestas como las Fallas de Valencia o las propias chilindrinas de Jaén, que son letreros con frases ingeniosas sobre la vida local, en las que también se hacen sátiras. “Yo he aparecido en alguna de ellas”.