El misterio de la mano del edil socialista de Úbeda que sacó el premio del sorteo navideño para la madre de su compañera

El sorteo de dos cheques de 550 euros para gastar en el mercado de abastos de Úbeda (Jaén) ha desatado una polémica en el Ayuntamiento jiennense con acusaciones de amaño contra la el concejal socialista que sacó las papeletas ganadoras.

El Partido Popular, que ejerce la labor de oposición en este municipio, acusa al edil de Comercio, José Luis Madueño, de haber manipulado las papeletas para que la fortuna recayese en la madre de otra edil socialista del Consistorio.

El equipo de Gobierno lo niega tajantemente, pero existe un vídeo del momento en que Madueño saca las papeletas agraciadas de una urna electoral y que ha despertado sospechas: el concejal mueve la montaña de papeletas dentro de una urna electoral con una mano, mientras la otra permanece dentro del bolsillo de su abrigo. En un momento, se ve cómo introduce esa segunda mano, cerrada, en la urna, y acto seguido extrae una papeleta del fondo arrugada, aplastada, en contraste con el resto de papeletas, que están perfectamente lisas y rectangulares, para entrar por la rendija de la urna.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de diciembre. Aquel día, en plenas fechas navideñas, el citado concejal se grabó sacando papeletas de una urna para elegir a los dos ganadores de dos cheques de 550 euros cada uno para gastar en el mercado de abastos. Un sorteo abierto a cualquier vecino del municipio o visitante que se hubiese inscrito al comprar algún producto en el citado lugar.

Madueño, que no cobra por ser edil y está jubilado, saca las dos papeletas de forma controvertida. Para el PP, lo ocurrido es “extraño porque la primera papeleta la obtiene de fuera de la urna y la segunda, que está completamente arrugada -a diferencia del resto-, tiene el nombre de la madre de otra concejal del PSOE”.

Para los populares, que tienen siete concejales frente a los 12 que ostenta un PSOE que logró en mayo mantener su mayoría absoluta, se trata también de “lavar la imagen” de la localidad, que en los últimos días está siendo noticia y motivo de comentarios por el citado sorteo. No obstante, el PP descarta emprender acciones legales porque consideran que no es necesario llegar a ese extremo, sino pedir explicaciones. Por eso, este próximo lunes se celebrará un pleno extraordinario para abordar el asunto.

Las imágenes, que siguen publicadas en Facebook y que este medio no reproduce de forma íntegra porque aparece una menor en ellas, se han compartido por redes sociales ante la indignación de los vecinos de Úbeda que consideran que se trata de un “amaño”. Para Tomás Fuentes, presidente del PP ubetense, se trata de algo que no puede suceder “porque con el dinero público hay que ser muy pulcros”. No obstante, prefiere ser cauto a la hora de señalar directamente que se trate de una manipulación del sorteo.

Sí le llama “mucho” la atención que la papeleta haya recaído, por segundo año consecutivo, en un familiar del equipo de Gobierno, teniendo en cuenta que Úbeda es un municipio en el que viven 35.000 personas, por lo que las probabilidades de repetir éxito en el sorteo no son tan elevadas. “Pedimos que se le den explicaciones a los ciudadanos de Úbeda porque no queremos que se quede una sombra de duda sobre cómo se gestiona su dinero”.

Un “chisme orquestado”

Por su parte, tanto el concejal señalado como la alcaldesa de la localidad, Antonia Olivares, defienden la legalidad de lo sucedido y rechazan cualquier acusación. El edil de Comercio, José Luis Madueño, afirma que el sorteo se hizo con “total honestidad” y que como se grabó y se emitió públicamente se hizo con la “mayor transparencia”. Afirma que muchas personas se han “cebado” con él para hacerle daño para “desviar la atención” sobre otros problemas. Desde el PSOE aseguran que Madueño es concejal porque “le gusta trabajar por su ciudad y no tiene ninguna necesidad de estas problemáticas”.

La alcaldesa, Antonia Olivares, acusa al PP de llevar a cabo un “chisme orquestado” y lamenta que esté haciendo mella en dos de concejales de su equipo de Gobierno -el propio Madueño y la hija de la agraciada en el sorteo-. Entiende que se trata de una “cortina de humo” para tapar la marginación que está sufriendo Úbeda por parte de la Junta de Andalucía de cara a la feria internacional de turismo (FITUR) que se celebra a finales de enero en Madrid o el descenso del 10% al 8% de la PATRICA de la subvención de Municipio Turístico.