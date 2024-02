El 'malabarismo' de ser mujer investigadora

La investigación científica es apasionante pero, como mujer y madre, a menudo se convierte en un malabarismo diario: es navegar entre experimentos, trabajo de campo y tareas administrativas, que consumen mucho tiempo y generan mucho estrés, a la vez que intento encontrar tiempo de calidad para la familia. Ser investigadora principal de los dos proyectos más importantes de mi vida, mi carrera investigadora como Ramón y Cajal en la Estación Biológica de Doñana y mi familia con mi pequeño Enea de dos añitos, mi marido Fran y el resto de familiares que he dejado en Roma para poder seguir creciendo académicamente es a la vez abrumador pero apasionante.

Personalmente, a pesar de los muchos avances que hemos logrado en el tema de la igualdad de género en la ciencia, considero que aún no es una realidad total. La maternidad y la investigación pueden parecer roles contradictorios, pero estoy aquí para demostrar que se pueden conciliar con éxito. La sociedad está cambiando, y cada vez más se reconoce el valor de la mujer en la ciencia. Aunque no es un camino de rosas, eso hay que decirlo. Tuve la “suerte” de empezar mi nueva vida como madre y científica en Holanda, cuando me encontraba realizando una Marie Curie en la Universidad de Amsterdam. Pude vivir de primera mano las facilidades que ofrecía el país en materia de maternidad, con salas de lactancia en mi centro de trabajo y restaurantes y bares preparados para recibir a una familia con un bebé, por ejemplo. Ni qué decir que el contraste que encontramos al volver a España fue bastante grande.

Aunque persisten desafíos, como la falta de representación en roles de liderazgo, creo que cada paso que damos hoy allana el camino para las generaciones futuras

Como mujer, a veces me enfrento a estereotipos arraigados, pero creo que estas percepciones están cambiando. La ciencia ya no es exclusiva ni elitista; estamos trabajando para hacerla accesible para todos y todas. Aunque persisten desafíos, como la falta de representación en roles de liderazgo, creo que cada paso que damos hoy allana el camino para las generaciones futuras. Sin embargo, es cierto que a veces tengo que lidiar y discutir sobre compromisos específicos de cuotas de becas para mujeres, incluso defendiendo esta postura en casa con mi marido. Explico que no es la forma más adecuada de lograr la paridad que las mujeres merecen en nuestra sociedad, aunque sí es una aproximación necesaria hoy en día. Es un tema complejo, y encontrar soluciones eficaces y que cuenten con el consentimiento de todos es muy complicado.

Entonces, ¿por qué es tan importante el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para mí? Porque es una oportunidad para celebrar los logros pasados y, más importante aún, presentes, de las mujeres en la ciencia, al mismo tiempo, que inspira a las futuras generaciones. Este día resalta la diversidad y el talento de las mujeres en las carreras STEM, rompiendo barreras y demostrando que no hay límites para lo que podemos lograr. Mi conexión con el 11F va más allá de lo profesional. Comencé a colaborar en 2019 con la iniciativa 11 de febrero, manejando inicialmente las redes sociales y, en 2020, me uní al equipo de coordinación. Actualmente, somos siete mujeres – y amigas – que llevamos la mayor responsabilidad en la coordinación, organización y gestión de toda la estructura, que quiero destacar que se sostiene de manera completamente voluntaria gracias a la ayuda de más de 30 voluntarias y voluntarios. Sí, porque en el 11F también pueden participar hombres, y actualmente tenemos a tres chicos en el equipo.

Somos una fuerza imparable que desafía expectativas y supera obstáculos. El 11F nos recuerda que estamos juntas en este viaje y que nuestras contribuciones son fundamentales para el progreso científico

Creo firmemente en la importancia de ser un modelo a seguir para las niñas que sueñan con la ciencia. Es por eso que cada año nos acercamos a los institutos y colegios para llevar a cabo diversas actividades de divulgación, y personalmente participo en eventos como la Noche Europea de los Investigadores o el Pint of Science. Para mí, es muy importante compartir mis experiencias con el objetivo de derribar estereotipos y demostrar que la ciencia es un espacio para todos, independientemente del género.

En esta semana tan importante de celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebro no solo mis propios logros como científica, sino también los de todas las mujeres en la ciencia que han sido mis referentes en esta carrera de fondo que estoy cursando, y los de mis ex estudiantes que siguen en ciencia, como Jéssica Jiménez Peñuela. Cada día, más mujeres necesitan este apoyo y refuerzo positivo, demostrando que sí se puede ser mujer, científica y madre en algún momento, si así lo desean. Somos una fuerza imparable que desafía expectativas y supera obstáculos. El 11F nos recuerda que estamos juntas en este viaje y que nuestras contribuciones son fundamentales para el progreso científico.

Así que aquí estoy, recordando a la sociedad a través de mi labor diaria que, en cada experimento, descubrimiento y desafío superado, estamos allanando el camino para las generaciones futuras. La ciencia es para todos y todas, y juntos estamos creando un mundo donde la diversidad es celebrada, especialmente en esta edición del 11F donde damos luz a la temática de la Ciencia Inclusiva. En este camino, todas las niñas pueden seguir sus pasiones científicas sin restricciones. ¡Sigamos celebrando y construyendo un futuro científico más inclusivo y emocionante para tod@s!