Los premios del cine europeo apuestan por ‘Martin Eden’ y ‘Another round’

Tal vez no sea necesario insistir en lo extraño que resulta asistir al anuncio de las candidaturas de los premios del Cine Europeo de la European Film Academy (EFA) sin foto de familia, público abundante ni canapés. La buena noticia, sin embargo, es que la academia europea sigue adelante manteniendo su apuesta: que el Festival de Cien Europeo de Sevilla (Seff) sigue acogiendo esta cita, y que el buen cine que se hace en el viejo continente sigue acaparando las quinielas.

El Festival de Sevilla adapta sus sesiones al nuevo horario permitido por la pandemia

El hecho de que este anuncio se haya realizado por streaming no ha restado interés a la selección, en la que destacan las cuatro nominadas a Mejor película: la italiana Martin Eden, de Pietro Marcello, que el año pasado se alzó con el Giraldillo de Oro en el Seff; la danesa Another round de Thomas Vinterberg; la polaca Corpus Christi de Jan Komasa; Berlin Alexanderplatz, del alemán de origen afgano Burhan Qurbani; la checa The painted bird, de Vaclav Marhoul, y Ondina, del alemán Christian Petzold, que inauguró el pasado viernes el certamen hispalense.

Cabe destacar que, de éstas, las tres primeras no solo optan al galardón a la Mejor película, sino que también coinciden en las categorías de Mejor director, Mejor guion y Mejor actor (Bartosz Bielenia, Mads Mikkelsen y Luca Marinelli, respectivamente), lo que las convierte en claras favoritas. Otros grandes nombres que lucharán por hacerse con el premio a la Mejor dirección serán Agnieszka Holland por Charlatan, François Ozon por Verano del 85 y Maria Sødahl por Hope.

Aunque el celuloide español no lo ha tenido tradicionalmente fácil para imponerse en estos galardones, siempre logra colar algunos títulos dispuestos a presentar batalla. En esta ocasión, figura como aspirante a la Mejor comedia Ventajas de viajar en tren de Aritz Moreno, adaptación de la novela homónima de Antonio Orejudo; Klaus, de Sergio Pablos, como Mejor filme de animación, y la coproducción Josep, de Aurel, en la misma categoría.

Destaca asimismo la actriz Marta Nieto en el papel protagonista de Madre, el último largometraje de Rodrigo Sorogoyen, que también pudo verse en la pasada edición del Seff, y que concurre en la categoría de Mejor actriz después de haber conquistado un premio de la sección Horizontes de la Mostra de Venecia por este mismo papel.

Entre las películas que se proyectan en el Festival de Sevilla este año figuran, además, tres de las nominadas a Mejor Actriz: Paula Beer por Ondina, Natasha Berezhnaya por DAU. Natasha y Nina Hoss por My little sister. Igualmente, entre los nominados en la categoría de Mejor Documental se encuentra Petite fille, del francés Sébastien Lifshitz. Otros títulos que podrán verse estos días en Sevilla y que aspiran a alguna estatuilla EFA son Gagarine, de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, cuya nominación en la categoría Discovery-Fipresci ya fue anunciada. También se hizo pública con anterioridad la nominación en la categoría de Animación de Calamity, de Rémi Chayé, presente en la nueva sección Historias Extraordinarias, donde también se proyecta la preseleccionada Enfant terrible, de Oskar Roehler.

Nominaciones europeas desde 2005

Durante el anuncio de las nominaciones, Antonio Muñoz, delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, ha señalado que la ciudad de Sevilla “se enorgullece de apoyar los Premios del Cine Europeo en esta edición especial dando la bienvenida, una vez más, al anuncio de nominaciones”, que viene produciéndose en el marco del certamen hispalense desde el año 2005. “Estoy seguro de que el Festival de Sevilla está siendo un ejemplo de adaptación a la pandemia para toda la industria cinematográfica europea”, ha añadido Muñoz.

Por su parte, el vicepresidente de la European Film Academy, Mike Downey, ha expresado su “solidaridad hacia el Festival de Sevilla por su organización en estos tiempos difíciles” y ha hecho un anuncio especial: el incremento de nominaciones de cinco a seis en todas las categorías, un gesto que servirá “para reconocer el complicado momento que atraviesa la industria europea del cine”.

Como consecuencia de la pandemia, la 33 edición de los Premios del Cine Europeo, que según lo previsto iba a celebrarse en Reykiavik (Islandia), se llevará a cabo finalmente como una serie de eventos virtuales, producidos desde la sede de la European Film Academy en Berlín y sin público en la sala. Cada noche habrá una retransmisión en vivo bajo el título The EFAs at Eight (a las 20.00 horas), presentando a los nominados y ganadores de las distintas categorías. Los eventos comenzarán el martes 8 de diciembre con un debate sobre el futuro del cine europeo en el contexto de la Covid-19 y concluirán con un gran acto final el sábado 12 de diciembre. Todas estas convocatorias podrán seguirse en la página web www.europeanfilmawards.eu, y los nominados y ganadores intervendrán a través de videoconferencias en directo.