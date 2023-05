Miguel Ríos le inyecta rock al 'Anda jaleo' de Lorca con un coro de estudiantes

“Anda jaleo, jaleo / Ya se acabó el alboroto / y ahora empieza el tiroteo / y ahora empieza el tiroteo”. El Anda jaleo tiene uno de los estribillos más conocidos relacionados con Federico García Lorca, una canción popular a la que el poeta granadino le hizo los arreglos musicales para que le pusiese voz La Argentinita. Aquello fue en 1931 y ahora, 92 años después, el que le ha dado un toque muy personal a la composición ha sido Miguel Ríos, que le ha inyectado rock junto a los alumnos del coro del instituto de Secundaria Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, el pueblo natal de Lorca.

Granada, 1922: la idea de Lorca y Falla que cambió la forma de entender el flamenco

Más

La iniciativa se enmarca en el proyecto Lorca, flamenco y rock que desarrolla el centro educativo, con el que se quiere recuperar el cancionero lorquiano dándole un toque rockero. El primer paso se dio el curso pasado con Zorongo flamenco y la colaboración de José Antonio García, cantante de la banda granadina 091, y ahora ha sido el turno de Anda jaleo, cuyo videoclip se ha grabado en la Casa Museo Natal de Lorca en la localidad granadina.

El alumnado y el profesorado del centro han trabajado la instrumentación, producción musical y composición. A través de este proyecto, la música tradicional del entorno, Fuente Vaqueros y García Lorca se convierten en los elementos clave para –bajo la perspectiva del rock y el flamenco– aprender a componer, tocar instrumentos, editar vídeos y audios a través de canciones tradicionales de Lorca, y es que otro de los objetivos del proyecto es el uso de las nuevas tecnologías de grabación y edición de imagen y sonido.

Precisamente el teatro Federico García Lorca del municipio acogía recientemente la presentación del videoclip, un acto que contó con la asistencia del alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino; la delegada de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada, María José Martín; y de Clara Castro Ríos, representante de la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad. Durante el acto se emitió un saludo de Miguel Ríos, y posteriormente se proyectó el documental Anda jaleo, que explica cómo se ha gestado la iniciativa.

En el mismo, Ríos explica que cuando le hicieron la propuesta dijo que sí y que estaba “absolutamente dispuesto, que me venía muy bien”. “Lo primero ha sido aprender que puedo cantar a Lorca”, confiesa el cantante, que ve al poeta de Fuente Vaqueros como “un proyecto lejano para mi estilo musical, siempre más música sajona y, por qué no decirlo, mensajes más de la juventud planetaria”. Por eso, confiesa que Lorca y Anda jaleo “han sido un hallazgo que me ha gustado hacer porque yo que no he cantado nunca flamenco he podido hacer algunas melismas en la canción”.

El rockero señala también que siempre se ha relacionado más con la música “por la emocionalidad que por mi intelecto”, y apunta que en esta versión “en lo emocional he puesto mucho”. “Luego ya lo que consigamos con la difusión del proyecto se me escapa, lo mismo que cuando haces un disco”, aunque confía en que el tema “despierte muchas fibras emocionales”.

Anda jaleo se incluyó en uno de los cinco discos de pizarra que, en 1931, grabaron García Lorca y Encarnación López, La Argentinita, con el sello discográfico La Voz de su Amo para preservar temas del cancionero tradicional. Las versiones fueron sencillas, ya que sólo una (Anda jaleo, precisamente) tiene acompañamiento orquestal, mientras que en las restantes sólo suena el piano tocado por el poeta y la voz de La Argentinita, que también zapateaba y tocaba las castañuelas.

En total se grabaron diez canciones, ya que cada disco sólo tenía un tema por cada cara. Junto a Anda jaleo, se registraron también Zorongo gitano, Los cuatro muleros, En el Café de Chinitas, Las tres hojas, Los mozos de Monleón, Los Pelegrinitos, Nana de Sevilla, Sevillanas del siglo XVIII y Las morillas de Jaén.