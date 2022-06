El escenario de la pospandemia trae a Sevilla a Patti Smith, Deep Purple y Woody Allen

Las fechas preestivales están siendo un buen aviso del regreso de Sevilla al circuito de grandes conciertos tras dos años de parones y restricciones pandémicas. Conciertos como los de Red Hot Chilli Peppers, Guns’n’Roses, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Marc Anthony certifican un regreso a la normalidad completa que sabe a libertad y suena a buena música. Y es solo el principio: en el horizonte del mes de septiembre, además de una Bienal de Flamenco bajo la nueva dirección de Chema Blanco, destaca la segunda edición del Icónica Sevilla Fest, una cita que este año tira la casa por la ventana con nombres como los de Patti Smith, la Woody Allen New Orleans Jazz Band, Becky G, Deep Purple, Culture Club, 50 Cent, Ludovico Einaudi o C. Tangana.

Con las entradas ya a la venta desde este jueves en la web del festival, con precios que rondan de los 25 a los 130 euros, el evento organizado por Green Cow Studio junto al Ayuntamiento de Sevilla se define a sí mismo como “uno de los mayores festivales boutique de Europa, donde el público vive experiencias holísticas, únicas e irrepetibles, disfrutando de la mejor música en directo, junto a inigualables artistas”. En ello colabora de manera determinante, sin duda, el entorno de los conciertos, nada menos que la plaza de España, así como un abanico muy amplio de géneros que pretende atraer la atención de espectadores de muy distintas edades y apetitos sonoros.

Entre las últimas incorporaciones de esta cita, cuyo presupuesto ronda los 3 millones de euros en total, destaca la presencia de la madrina del punk, Patti Smith, una cantante que desde su debut en 1975 con Horses no ha cesado de ser un referente para varias generaciones, con éxitos imborrables como Gloria o Because the night. Le seguirá al día siguiente, 27 de septiembre, la Woody Allen New Orleans Jazz Band, el grupo que acompaña desde hace décadas al aclamado director cinematográfico. La popular cantautora Rozalén hará lo propio el día 28, mientras que el 29 de septiembre será el turno de Becky G, una cantante que a sus 25 años ha conseguido revolucionar el panorama musical internacional con hits tan conocidos como Sin Pijama o Mayores.

De Bandini a Culture Club

Por su parte, el día 30 de septiembre el ecléctico escenario de la Plaza de España de Sevilla acogerá el Kase.O -Jazz Magnetism, el proyecto y disco común que sacaron a la luz en 2011 Kase O. con Dani Comas, Dani Domínguez, Hugo Astudillo (Escandaloso Xpósito), Juan Pablo Balcazar y Juan Berbín. Un proyecto que les ha vuelto a unir años más tarde, en su décimo aniversario, y que llega a Icónica Fest en una de sus últimas fechas en España. También ha sido confirmada recientemente la presencia en el escenario hispalense de Izal, una de las bandas señeras de la escena alternativa española, cuya gira Hogar recalará en Sevilla antes de su anunciado parón indefinido.

No menos llamativa es la presencia en el cartel de Paula Ribó, internacionalmente conocida por su paso por el mundo eurovisivo como Rigoberta Bandini, con tan solo 31 años ha conseguido posicionarse como una de las cantantes más aplaudidas del panorama nacional actual, y que el próximo 13 de octubre hará sonar temas que ya son himnos para sus seguidores, como Ay, mamá, Perra o Too Many Drugs. El broche del Icónica Fest lo pondrá el 14 de octubre Juanito Makandé, un creador procedente del nuevo flamenco que en los últimos años no ha parado de experimentar y buscar nuevas sendas para su música.

Estos nombres vienen a sumarse a los ya anunciados de C.Tangana (17 de septiembre), Leiva (1 de octubre) o Zaz (4 de octubre), u otros atemporales y eclécticos, como el compositor Ludovico Einaudi (25 de septiembre) u Hombres G y Seguridad Social (el 12 de octubre), en lo que promete ser todo un homenaje a la Expo 92 en su 30 aniversario, así como la cita inaugural de Paul Kalkbrenner (16 de septiembre) y los esperados conciertos de clásicos como 50 Cent (22 de septiembre) Culture Club y Boy George (23 de septiembre) y Deep Purple (24 de septiembre). Desde la organización no se descartan nuevas incorporaciones.

Según Javier Esteban, director de Icónica Sevilla Fest, “con estas nuevas incorporaciones al cartel, el Festival viene a confirmar su apuesta por convertirse en referente entre los festivales europeos, poniendo en valor el mejor escenario de nuestro continente, que como propuesta cultural y turística entendemos que es insuperable”. Además, subraya que “casi un siglo después de su construcción, la obra cumbre de Aníbal González revive su historia artística y patrimonial, al retomar uno de los usos para los que nació, como lugar para espectáculos al aire libre. Con el Festival, este espacio de disfrute público, se rinde nuevamente a la cultura, cuando estamos a punto de celebrar el centenario de la Exposición Universal de 1929”.

'Festival destino'

Asimismo, el director del Festival destaca que “en un año tan difícil para el sector, ante la enorme oferta de festivales y conciertos a nivel nacional, la venta de entradas en ICÓNICA para esta edición está arrojando unos números de asistencia que sobrepasarán el 80% del aforo total, siendo el 58% de los asistentes público nacional no sevillano, y el 16% del mismo, público internacional”.

En palabras de Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, el Icónica se consolida “como un ‘festival destino’ de cara al turismo, ya que se celebra en la Plaza de España, todo un símbolo de Sevilla, que vuelve a demostrar que la unión patrimonio y cultura conforman una combinación perfecta, como pudimos ver recientemente en el desfile de Dior, otra gran cita de repercusión internacional, que ha posicionado a la Plaza de España como escaparate de Sevilla al mundo”.

Además de prometer música de la mano de primeras figuras nacionales e internacionales, el Icónica Sevilla Fest brindará también gastronomía, con espacios atendidos por profesionales del grupo Robles, y estará acompañado por una iluminación especial para la Plaza de España y sus alrededores a lo largo de todas las semanas que dura, incluidos los días en que no haya concierto, de 21.00 a 00.00 horas.

Cabe recordar que el festival alcanzó en su primera edición los 25.000 asistentes, con aforo completo en un 83 % de media, y obtuvo los premios al Mejor Festival 2021 y Mejor nuevo Festival 2021 en los Iberian Festival Awards 2022, galardones que anualmente reconocen a los mejores festivales de la Península Ibérica.