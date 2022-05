El público de los festivales de música andaluces reclama agua potable y gratuita para combatir el calor sofocante

Llega el buen tiempo y con él los festivales de música al aire libre, por fin sin mascarillas ni restricciones de aforo. Grandes espectáculos, miles de fans entregados, sonido, luces… Y lipotimias y deshidrataciones debido a las altas temperaturas. Para paliar estos efectos, una plataforma llamada –de modo más que gráfico– Festivales con Agua está solicitando a organizadores y administraciones el acceso a agua potable y gratuita ante la ola de calor que vive el país y las que vendrán.

La primera cita es este mismo fin de semana en Sevilla, donde se prevé llegar a los 41 grados. El festival Interestelar, que se celebra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de la Isla de la Cartuja, reúne a Izal, Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Miss Caffeina, Zahara, Ginebras, Muerdo y Califato ¾, entre otras muchas bandas. Un primer reto al que seguirán otros muchos en los próximos meses a lo largo de la geografía nacional, pero cuya solución definitiva tal vez deba esperar aún.

El nacimiento de Festivales con Agua se produjo en el año 2017, cuando consiguió reunir más de reunir más de 40.000 firmas en Change.org para que se garantizara el agua en este tipo de eventos. Entre los fundamentos de la reivindicación destacaba el hecho de que la organización de la mayoría de los festivales no permite el acceso de los usuarios al recinto con botellas de agua traídas desde el exterior, así como los elevados precios de las botellas que se venden dentro, hasta los tres euros en el caso de las pequeñas.

Como en el deporte

Festivales con Agua incide en la responsabilidad que tiene la Junta de Andalucía, titular del CAAC, en garantizar el servicio reclamado. “La Junta de Andalucía no puede permitir esto en un recinto de su propiedad” y piden colaboración “al Ayuntamiento de Sevilla, que podría hacer como hace en los eventos deportivos, suministrando agua”. Consultadas a tal efecto por Eldiario.es, fuentes de la Consejería de Cultura aseguran que esta institución se limita a ceder el espacio, y remiten a la organización del festival para aclarar la controversia.

La solución provisional propuesta por el festival ha sido ofrecer una reducción del precio del agua al 50 por ciento entre las 17.00 y las 21.00 horas. Un remedio que no ha convencido a la plataforma, para la cual ese abaratamiento puntual “no es suficiente, porque el agua tiene que estar garantizada independientemente del dinero que lleves en el bolsillo, por una simple cuestión de humanidad y salud pública”.

Leyes en marcha

Desde Festivales con Agua elevan el tono para advertir de que “con una previsión de temperaturas de cerca de 40 grados, y con los primeros conciertos comenzando a las 18.00 horas, que no se disponga de suministro de agua potable gratuita es, sencillamente, un delito contra la salud pública, y más teniendo en cuenta que no se permite acceder agua desde el exterior”.

Una veterana promotora de festivales que prefiere mantenerse en el anonimato asegura que “no conozco la iniciativa. Dependerá del tipo de festival pero lo veo razonable, humano incluso. Tendiendo en cuenta que los macro festivales construyen ciudades que dan cabida a decenas de miles de personas y les sacan los cuartos, agua potable es una mínima concesión”.

Por otro lado, el proyecto del Real Decreto que prepara el Ministerio de Transición Ecológica no solo contempla esta circunstancia como un problema de salud pública, sino también como parte del plan para reducir los residuos y fomentar la reutilización y el reciclado. Entre las medidas incluidas en el texto está la obligación de los promotores de eventos festivos, culturales y deportivos de implantar alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso, “garantizando además el acceso a agua potable no envasada” a partir del próximo año. No hay visos de rápida solución para 2022.