Jamiroquai, Muse y RATM con fondos europeos: la Junta de Andalucía patrocina con 4,3 millones un festival en Málaga

El pasado viernes empezaron a venderse las entradas para un nuevo festival de música en Málaga. El Andalucía Big Festival by Mad Cool, como otros, pretende ser apoteósico: cuenta con Muse, Rage Against the Machine y Jamiroquai como cabezas de cartel. Pero a diferencia de los demás, este cuenta con un generoso patrocinio público de 4,3 millones de euros (IVA incluido), concedidos por una empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo. El 80% se carga a fondos europeos. El desembolso ha generado malestar en parte del sector y las sospechas de la oposición.

Este festival está concebido como “el evento cultural más grande del sur”, según el vídeo promocional que se mostró el día de su presentación, el pasado 7 de abril. Esta tuvo lugar cinco meses antes de su celebración, un plazo inusualmente corto para este tipo de acontecimientos que pretenden una proyección internacional. Hasta ese día casi todo era misterio en torno a este evento. No se sabían ni las fechas, ni las bandas ni la ciudad elegida, a pesar de que se había preguntado por él en el Parlamento Andaluz.

Ahora ya se conocen fechas (del 8 al 10 de septiembre), precios (125 euros el abono + 12 euros de gastos de distribución) y ubicación (la playa de Sacaba, en Málaga). Si se cumple el compromiso de ofrecer 51 artistas, faltan casi la mitad, aunque la intención era anunciar el cartel completo en abril. El Andalucía Big Festival irá acompañado de un encuentro para profesionales de la industria y conciertos en las restantes capitales de provincia andaluzas, fundamentalmente de bandas locales.

Pero sigue sin saberse por qué la Junta de Andalucía eligió un festival de nueva creación para un proyecto con el que se pretende situar Andalucía en el circuito internacional de festivales, según sus responsables. También, por qué se cuantificó en 3,5 millones de euros más IVA el patrocinio público del festival. Una cuantía que multiplica por mucho el total que han recibido eventos similares en los últimos años.

Este medio ha preguntado todo esto y algunas cosas más a la Consejería de Turismo, que se remite a un informe técnico. Fue publicado en Transparencia, igual que los “pliegos, justo después de recibir la consulta. Los documentos solo especifican que 2.905.000 euros corresponden a ”costes directos“ y 595.000 a ”costes indirectos“.

La promotora Mad Cool no ha respondido al intento por intentar recabar su valoración.

80% financiado con fondos FEDER

La empresa pública para la gestión del turismo y del deporte de Andalucía, S.A., dependiente de la Consejería de Turismo, firmó el 20 de enero el contrato de patrocinio con Andalucía Big Festival, S.L., una empresa constituida el mes de agosto anterior por los responsables del festival Mad Cool, que se celebra en Madrid. Había sido adjudicado un mes antes, el 27 de diciembre.

El contrato, negociado y sin publicidad, obliga a la promotora a contratar con al menos dos cabezas de cartel y a realizar una serie de acciones de patrocinio que potencien la presencia de la marca Andalucía. El más notable, incluir la palabra en la denominación del festival. Pero también se incluye el envío de newsletters, la difusión de la imagen de Andalucía como destino turístico (sin especificar cómo), la emisión de un spot de Andalucía en las pantallas del festival en 20 pases, o la instalación de un mural. Debe reservar 200 abonos generales, 100 abonos VIP y 50 abonos premium para la Junta de Andalucía.

A cambio, la empresa recibe 3,5 millones de euros más IVA. El 80% de esta cantidad está financiada con cargo a Fondos FEDER (Programa Operativo Integrado de Andalucía 2014-2020 “Andalucía se Mueve con Europa”). Ninguno de los objetivos temáticos de este programa operativo parece encajar muy bien en un festival, si bien los fondos FEDER se pueden aplicar al “desarrollo de productos de alto valor añadido relacionados con nichos de mercado”, como el turismo cultural, según esta guía del Parlamento Europeo. En su día, Marín dijo que se puede financiar con fondos europeos porque “tiene una proyección internacional de la marca Turismo Andaluz”.

Siete veces lo asignado a todos los demás festivales

Lo que más sorpresa ha provocado es la asignación económica. De la magnitud de la cuantía da idea lo que reciben otros festivales en Andalucía, si es que reciben algo. Según la página de Transparencia, en 2022 la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía patrocina tres festivales de música: 350.000 euros al Cabaret Music Festival, 150.000 al Starlite y 3,5 millones de euros al Andalucía Big Fest. En 2021 fueron 165.289,25 al Cabaret y 124.000 al Starlite. Todos ellos sin contar el IVA.

Otra comparación: el Periódico de España publicó recientemente lo que le cuesta al Ayuntamiento de Madrid el Mad Cool, un festival organizado por los mismos promotores, con algunas bandas en común, pero más nutrido: mientras que en Málaga serán 52 bandas, por el Mad Cool de Madrid (que se celebra en julio) pasarán alrededor de 120, con Muse, Metallica, Placebo, The Killers, Queens of the Stone Age, Pixies o Florence + the Machine como platos fuertes. A Madrid le costará 1,4 millones, que se abonan en concepto de subvenciones. Un 40% de lo que cuesta en Andalucía.

Francisco Conejo, parlamentario socialista, preguntó en el Parlamento: “¿Cómo se explica que una empresa creada tres meses antes de la adjudicación reciba más de 4 millones, cuando la Junta de Andalucía destinó en 2021 apenas 300.000 euros para festivales consolidados y con una importante repercusión pública como el Starlite de Marbella o el Festival de Chiclana? Esto huele muy mal, Sr. Marín”.

“¿Me está diciendo que estoy prevaricando?”, repreguntó Marín, retando a Conejo a acudir a los tribunales si sospechaba que se trata de una subvención encubierta. También alegó que “hay una exclusividad de todas las bandas que vienen a tocar”. Es cierto en el caso de Jamiroquai (actuó en Marbella en 2011 y 2018, y ahora será su único concierto en Europa), pero no en el del resto de artistas.

Una carta abierta de diez festivales

La promoción pública de este festival y las declaraciones de Marín no han gustado a parte del sector. Los responsables de una decena de festivales (entre otros el Dreambeach, el Weekend Beach o el Primavera Trompetera) escribieron una carta abierta para mostrar su “malestar y descontento ante el desconocimiento por parte de nuestro vicepresidente del tejido y la industria de la música en vivo en nuestra región”. Afean a Marín que glosase las bondades del nuevo festival, olvidando el recorrido de otros más veteranos.

En Andalucía se celebran decenas de festivales cada año, sobre todo en verano. 118 en 2020, según Statista. “La mayoría de estos festivales, además y desgraciadamente, están apoyados con subvenciones irrisorias. O en algunos casos, ni siquiera cuentan con subvención alguna. Menos aún con contratos de patrocinio con instituciones públicas como su Consejería”, lamenta la carta.

Este año viene especialmente cargado en la provincia de Málaga: Oh See! Málaga (20-22 de mayo), Ojeando (1 y 2 de julio), Brisa Festival (1-4 de julio), Weekend Beach (6-10 de julio), Canela Party (24-28 de agosto), Starlite (todo el verano) o Cala Mijas Festival (1-3 de septiembre), una competencia directa por fechas y perfil. Casi todos cuentan con algún tipo de apoyo público de administraciones locales.

Para Marín, la fecha es idónea por la oportunidad de “desestacionalizar” el turismo y “estirar” julio y agosto situando un festival con gancho internacional el segundo fin de semana de septiembre. Dijo que acudirán 120.000 personas los tres días de festival, cifra que los promotores (Farruco Castromán y Javier Arnáiz) rebajaron luego a 100.000, con un 30% de público internacional “de 43 países”. El impacto económico previsto es de 25 millones de euros. “Queremos que sea el referente de los festivales de Europa. Que Málaga entre en ese circuito y sea considerado el gran festival del sur de Europa”, dijo Javier Arnáiz, uno de los responsables de Mad Cool.

Suele ser difícil saber cómo se llega a este tipo de previsiones. Castromán dijo que se basaba en experiencias anteriores. 43 países es exactamente la mitad de los 86 países de procedencia del público de Mad Cool Madrid, según el informe técnico.