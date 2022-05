'Operación Madrilucía' o la “conquista” andaluza con la Feria de Madrid

“El caballo es presencia indispensable en cualquier feria de Andalucía. También en la de Madrid. Porque Madrid también siente el caballo. De Madrid y alrededores proceden los 2.500 o tal vez 3.000 caballos que el día 2 de junio podrán ser contemplados, seguramente con qué nueva sorpresa, por el Museo del Prado, calle de Alcalá, Neptuno y La Cibeles; la universal calle Gran Vía o don Quijote y Sancho, desde la Plaza de España. Madrid y Andalucía coinciden una vez más”. ¿Se imaginan las principales vías de Madrid cortadas al tráfico para celebrar un desfile de caballos y carruajes como si se tratase de un recinto ferial? Pues, como refleja este anuncio radiofónico de 1990, no fue la primera vez que los andaluces llevaron sus ferias y romerías a la capital.

El documental 'Operación Madrilucía' festeja la figura de Francisco de Paula López, un sevillano que emigró a Madrid en 1972 y que no tardó en darse cuenta de la imagen estereotipada del andaluz en la capital: gente para el jolgorio, que canta y baila y toca las palmas; gente graciosa que cuenta chistes. López se rebela contra esa estampa y decide poner en marcha una feria en Madrid que desmorone estos tópicos.

Con el único objetivo de “juntar a los andaluces”, López toma las ferias, elemento idiosincrático de Andalucía, para llevar un trocito de su tierra a Madrid. El que fuera presidente de la asociación de Amigos de Andalucía en la capital maquina siete ediciones de la Feria de Madrid entre 1986 y 1994. El éxito es rotundo, pero poco se conoce de un acontecimiento que desempolva ahora este documental.

Lugares emblemáticos

La Feria de Madrid fue el encuentro de andaluces emigrados con el pueblo de Madrid que acogió el evento como suyo. Lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Gran Vía o la Avenida de la Castellana se cortaron al tráfico para el desfile de caballos y de carruajes y el paseo de mujeres vestidas de flamenca. La Plaza de Toros de Las Ventas en un principio, la Casa de Campo después y finalmente a IFEMA fueron los recintos de una feria en la que no faltaron las casetas, los farolillos, el rebujito, la música, las atracciones… Y los famosos.

Políticos, periodistas, artistas, jugadores de fútbol, toreros, modelos y famosos de todo pelaje se dejaron ver por la Feria de Madrid. Rocío Jurado, Jesús Gil, Carlos Herrera, Máximo Valverde, Raquel Revuelta, Rafael Gordillo… la lista es interminable.

Imágenes inéditas

'Operación Madrilucía', dirigido por Rocío Vicente y Julio Muñoz, rememora los años en los que se celebró la Feria de Madrid de la mano de Francisco de Paula López y de muchos de los que estuvieron presentes. Estas anécdotas hacen de hilo conductor para “una historia digna de ser contada”. “Se conoce sobre la Feria de Barcelona, pero nada sobre la de Madrid”, dice Vicente que asegura haberse quedado “sorprendida” de que las imágenes no hubiesen trascendido. “No había escuchado nada”, remata.

El equipo obtuvo más de cuatro horas de metraje inédito que no han visto la luz. Hasta ahora. “Las imágenes llegaron a manos de Julio, que se da cuenta de que tiene oro”, dice Vicente. Este tesoro audiovisual es la excusa para resaltar la generosidad de López y “reivindicar el valor de la fiesta dentro y fuera de Andalucía”. “La primera vez que Paco de Paula me contó que había montado una Feria no me podía imaginar de lo que hablaba. Yo le escuchaba, porque creo que hay que escuchar a todo el mundo, pero un día trajo un pen drive con vídeos y ahí me explotó la cabeza”, dice Muñoz. Y sigue: “Para mí, este es un documental que demuestra que tenemos que escuchar a la gente que tenemos alrededor, porque muchas veces nos da pereza, preferimos mirar el móvil y hay gente desconocida con historias maravillosas”.

El filme gira en torno a la emigración andaluza, a la frustración de sentirse lejos de la tierra, pero también pone en valor la cultura como herramienta para la divulgación de las costumbres de Andalucía. La Feria de Madrid hizo que muchos andaluces se sintieran como en casa y materializó la hermandad entre pueblo madrileño y el andaluz. Además, la capital se convirtió en un escaparate para la difusión del patrimonio cultural de Andalucía.

El boom de las sevillanas

“Madrid abrió una puerta de salida del arte y de la cultura andaluza al resto del mundo”, resalta Vicente. En una época sin redes sociales, sin AVE y sin apenas tráfico aéreo, Andalucía se benefició de la exposición de sus costumbres más allá de Despeñaperros. El boom de las sevillanas coincidió con los años en los que se celebró la Feria de Madrid. Desde allí, la exportación de este género musical viajó hasta lugares como América Latina y Japón.

En el escenario de la caseta principal actuaron grupos como Cantores de Hispalis, Amigos de Gines, Requiebros, Guadalquivir, Las Niñas de la Manola, El Pali (su llamada con López es deliciosa). “Todo el mundo venía. Era como un concierto de rock de ahora [...] entraban 2.000 o 3.000 personas para ver un concierto de sevillanas”, rememora en el documental el compositor y músico Pepe Sánchez.

La Feria en Madrid fue clave para que aflorasen academias de baile y comercios relacionados con la moda flamenca por todo el territorio nacional. “Nos divertimos pero el evento también contó con una parte cultural”, resalta Vicente. La Asociación de Amigos de Andalucía organizó además premios culturales y eventos que contaron con la presencia de escritores como Antonio Gala o Camilo José Cela.

El equipo de 'Operación Madrilucía' ha jugado con el material audiovisual para montar un filme “a su manera” y rescatar la figura de Francisco de Paula López y la repercusión que tuvo esta “invasión” andaluza de Madrid. Si las ferias que ideó López se convirtieron en medida de presión para que Sevilla se convirtiera en sede la Expo de 1992 es una duda que solo se puede dilucidar viendo las imágenes de los andaluces camino de su feria en el exilio.

'Operación Madrilucía' ha sido emitido por Canal Sur Televisión el pasado domingo y puede aún verse en su plataforma de contenido digital. El documental, dice Muñoz, “no es la historia de una feria que se montó en Madrid y metió a un millón de personas durante 9 años; es la historia de un soñador. Eso lo entiende alguien en Cádiz, en Málaga o en Dakota. Paco priorizó su sueño, sacrificó sus recursos, el tiempo con su familia, incluso su propia casa por hacer felices a los demás. Tiene una frase que me la tatuaría: 'En la vida no hay que pelear por ser más rico, hay que intentar ser feliz'. Y parece una frase de sobre de azúcar o de taza, pero es absolutamente real”.

¡Y tan real! El documental ha reactivado el proyecto de un gran encuentro de lo mejor de Andalucía -gastronomía, arte, cultura e incluso empresa- en Madrid. Parece ser que Madrilucía podría volver a celebrarse en 2023.