“Ausencia justificada no retribuida”: Konecta rectifica tras 'castigar' a sus empleados por no ir a trabajar en la DANA

Pese a que ante un aviso rojo de la AEMET se puede no acudir al puesto de trabajo si hay riesgo para la salud, como aquí detallo este periódico ante el paso de la DANA por Málaga, la mayor empresa de contact center en España, Konecta, había considerado como no retribuidas las ausencias justificadas a aquellos empleados que habían informado de su no presencia en el lugar de trabajo ese día 13 de noviembre en el que el temporal hizo estragos en la capital y en otros punto de la provincia. Tras haber trascendido la noticia a través de un comunicado de la Confederación General de Trabajadores (CGT), la compañía ha rectificado con otro comunicado en el que informan de que “no se han realizado ni se realizarán deducciones en la nómina por la jornada correspondiente al aviso de alerta roja”

“Gestionamos la ausencia informada como ausencia justificada no retribuida”, respondió la multinacional del telemarketing a una empleada que, con horario de 15.00 a 22.00, comunicaba formalmente su ausencia al día siguiente. “El permiso que solicita no es aplicable ya que la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”, argumentó Konecta en la comunicación del viernes a la empleada, según ha comprobado este periódico.

Según la denuncia pública, la multinacional había anunciado al comité de empresa (ocho de sus nueve miembros pertenecen a la CGT) que descontaría de la nómina de su plantilla las ausencias que se produjeron ese día. El centro de la multinacional del telemarketing está ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía, que acoge cerca de 700 empresas. El pasado miércoles, las compañías radicadas en este enclave evitaron al máximo los desplazamientos y organizaron su trabajo “como en la pandemia”. “Hoy ha habido muy poca gente en el PTA, los aparcamientos, siempre llenos, estaban prácticamente vacío”, dijo a La Opinión el presidente de la tecnópolis, Felipe Romera.

Distintos mandos intermedios de la compañía habrían trasladado a la plantilla que no retribuirían las ausencias laborales del pasado miércoles, según desveló la organización CGT. La multinacional del telemarketing, tras advertir de la medida, ha ofrecido también la posibilidad de recuperar las horas no trabajadas para que las sanciones no se lleven a cabo, según CGT. La empresa cuenta con unos 450 empleados en la provincia de Mála que prestan servicios para compañías como Iberia, Vueling, Emasa o Mapfre.

La empresa, consultada por este periódico, ha enviado un comunicado a los medios de comnicación durante la mañana de este lunes en el que asegura que su “prioridad siempre ha sido la protección y el bienestar” de sus trabajadores y que, en este caso concreto, “no se han realizado ni se realizarán deducciones en la nómina por la jornada correspondiente al aviso de alerta roja”. “Desde el primer momento hemos tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos nuestros empleados en las zonas afectadas”, añaden, detallando que “para aquellas campañas que lo permitían, se habilitó el teletrabajo como solución inmediata” y “para quienes no pudieron asistir a sus puestos ni desempeñar su labor a distancia, se comunicó que sus ausencias estarían plenamente justificadas, garantizando que no tendrían repercusión económica”.

El día anterior al paso de la DANA por Málaga la AEMET ya había activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones que podían alcanzar los 200 litros por metro cuadrado. Cuando el aviso era de color naranja, CGT ya había enviado “varios requerimientos” para que Konecta tomara “medidas urgentes” tales como optar por teletrabajar ese día. “Una vez que el nivel se elevó a rojo, se insistió en la idea de que había que garantizar la seguridad de la plantilla. Sin embargo, la empresa guardó un silencio absoluto, y ninguna de las comunicaciones emitidas por los/as representantes legales de las personas trabajadoras fueron atendidas”, denunció la organización.

Konecta, pese a todo, “continuó abriendo sus puertas, aunque muchos optaron por quedarse en casa para no poner en riesgo su seguridad y sus vidas. La imprudencia fue tal que, a mediodía, cuando la EMT ya había paralizado todas sus líneas de autobús, y cuando el rio Campanillas estaba a punto de desbordarse, la empresa decidió proceder a activar la evacuación de los allí presentes”, ha relatado CGT respecto al día de la DANA.

Desde CGT se había puesto en marcha una campaña de reclamación por escrito para que las personas trabajadoras afectadas puedan reclamar el abono de las cantidades correspondientes en virtud del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que considera que “en caso de peligro grave, inminente e inevitable, quienes trabajan puedan interrumpir su actividad” sin sufrir perjuicio alguno.

El comité de empresa, informa CGT, ha denunciado “numerosas irregularidades en materia de prevención, salud laboral e incumplimientos de la legalidad en materia de contratación, nóminas, etc., muchas de las cuales ya han acabado con requerimientos y sanciones por parte de la Inspección de Trabajo”.