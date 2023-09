Moreno afirma que Catalunya y Euskadi fueron “privilegiados por el franquismo” y pide a diputados del PSOE votar a Feijóo

El presidente de la Junta de Andalucía y barón de barones del PP, Juan Manuel Moreno, ha hecho un llamamiento explícito a las filas socialistas en el Congreso para que rompan la disciplina de voto, el próximo miércoles 27 de septiembre, y apoyen la investidura de Alberto Núñez Feijóo. “Los diputados del PSOE deben rebelarse por sus principios y apoyar la investidura de Feijóo”, dice, en una entrevista en El Confidencial publicada este viernes.

Feijóo busca socialistas que sean más del PP que del PSOE

El presidente andaluz retoma en esta entrevista la estrategia que lanzó hace un mes el propio Feijóo cuando, viéndose falto de apoyos suficientes para ser investido presidente, apeló al voto de “cuatro socialistas buenos”, en un claro llamamiento al transfuguismo en las filas del PSOE. “El diputado tiene un acta personal, se presenta a través de una formación política, pero el acta es suya y él toma las decisiones. Más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios y apoyar la investidura [de Feijóo]”.

La entrevista se ha publicado esta mañana con este titular, pero horas después ha sido editada, cambiándolo por otro. La dirección federal del PSOE ya reprochó duramente a Feijóo y al PP que abanderase “prácticas ilegales”, como el “tamayazo”, en referencia a los dos tránsfugas del PSOE que años atrás votaron al PP para hacer presidenta de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre.

Moreno participará este domingo en la concentración convocada por el PP en Madrid contra la hipótesis de una amnistía pactada por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes, a cambio de lograr su investidura.

El líder y candidato del PP cuenta con los apoyos de Vox, Coalición Canaria y UPN, pero le siguen faltando cuatro votos para lograr la investidura. En el mes largo que ha tenido para negociar con otros partidos, desde que el rey Felipe VI le hiciera el encargo, Feijóo no ha conseguido sumar nuevos apoyos. Sus reuniones con el PNV y la apelación y posterior rectificación a dialogar con Junts han fracasado, y el dirigente popular ha ido deslizando la idea de que no logrará la investidura.

En los últimos días, todos los esfuerzos del PP se han centrado en desestabilizar la cohesión del PSOE para que esos cuatro votos vengan precisamente de las filas de Sánchez. A esta estrategia también han contribuido las duras críticas del ex presidente del Gobierno, Felipe González, y del que fuera su número dos, Alfonso Guerra, que esta misma semana censuraban la posibilidad de una amnistía a los líderes independentistas condenados y fugados por el órdago secesionista, y cargaban duramente contra Sánchez, tildándole de “disidente” del PSOE.

Los “privilegios” de Catalunya y Euskadi

En la entrevista, Moreno también defiende que “Cataluña y País Vasco han estado privilegiados por el franquismo y la Transición” [“privilegiados durante el franquismo”, en una corrección del texto original, horas después]. “El franquismo los protegió y dotó de capacidades industriales por ese sentimiento singular”, añade. Este comentario ha provocado protestas en las redes sociales, que han recordado al presidente andaluz que el franquismo disolvió la Generalitat de Cataluña en 1936 y fusiló a su presidente, Lluis Companys, además de dejar miles de muertos, encarcelados y exiliados durante los 40 años que duró la dictadura.

Tras la victoria del alzamiento fascista, Franco derogó el Estatut de Catalunya y con él todas las políticas asociadas al reconocimiento lingüístico, como el uso de la lengua catalana en algunos espacios públicos. La repercusión fue la misma para el euskera. Una orden ministerial sobre el Registro Civil, fechada en 1938 y recogida en el libro Cataluña bajo el régimen franquista (Edicions Catalanes de París, 1973 / Editorial Blume, 1978), del historiador y ex senador Josep Benet, dice así: “Debe señalarse como origen de anomalías la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista que llevó a determinados registros buen número de nombres que no solamente están expresados en idioma distinto del oficial castellano, sino que entrañan una significación contraria a la unidad de la patria. La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma'. Artículo 1: 'En todo caso, tratándose de españoles, los nombres deberán consignarse en castellano'”.

Una circular sobre el uso del idioma nacional por parte del cuerpo de funcionarios, del año 1940, reza así: “Todos los funcionarios que en acto de servicio se expresen en otro idioma que no sea el oficial del Estado, quedarán ipso facto destituidos, sin ulterior recurso”. Los privilegios para Catalunya y Euskadi de los que habla Moreno en la entrevista se circunscriben a la hipótesis de una condonación de la deuda pública, que han reclamado Junts y ERC, y la supuesta “deuda histórica” del Estado con esta comunidad, que cifran en 450.000 millones de euros. “Si condonan la deuda de Cataluña, ¿qué pasaría con el resto de comunidades? ¿Qué mensaje mandamos a los andaluces, que hemos bajado en el último año un punto la deuda? No puede haber un trato para unas comunidades y otro para otras”, advierte el presidente de la Junta.