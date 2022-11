Moreno, sobre el aumento patrimonial de la alcaldesa de Marbella: “Seguro que todo es lícito y legal”

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP regional, Juan Manuel Moreno, ha defendido este miércoles a la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, salpicada por la investigación judicial contra su marido y su hijastro, procesados por delitos de narcotráfico y blanqueo de capital.

A Moreno le han preguntado, en los pasillos del Parlamento andaluz, si renueva su confianza en Muñoz tras conocerse que actualizó su declaración de patrimonio ante el Senado unas horas después de que elDiario.es revelara que éste asciende a más de 12 millones de euros. “Imagino que se producen alteraciones siempre en cualquiera de las declaraciones de bienes que se hacen a lo largo de los cuatro años de legislatura. Desconozco, evidentemente, los orígenes, pero vamos, seguro que son todos absolutamente lícitos y legales, puesto que no hay ningún tipo de investigación judicial ni de Hacienda”, ha asegurado.

El caso de narcotráfico y blanqueo en el que están procesados el marido y el hijastro de Muñoz persigue políticamente, no sólo a la alcaldesa de uno de los municipios más poblados de Andalucía, a seis meses de las municipales. El PSOE-A ha empezado a hostigar al propio Moreno con la sobra de la corrupción, aunque la regidora marbellí no está imputada ni tampoco su Consistorio.

“El PP andaluz no tiene a ningún alcalde ni alcaldesa imputada ni investigada, por tanto lo que no podemos hacer es inculpar a personas que tienen un familiar que está siendo investigado”, ha insistido el presidente de la Junta. Moreno ha matizado que su partido “actúa cuando hay una causa judicial en torno a uno de sus miembros”, y ha recordado que en este caso, la propia Audiencia Nacional que investiga la trama criminal en Marbella ha advertido de que “el Ayuntamiento no ha no ha sido utilizado para ningún tipo de operación ilegal”.

La dirección andaluza del PP, que tiene la potestad para ratificar a los candidatos a las alcaldías en municipios de 100.000 habitantes, como es Marbella, ha dejado caer que Muñoz repetirá en cartel en mayo de 2023. Aunque este miércoles, preguntado al respecto, Moreno ha asegurado que la confirmación de las candidaturas de estas localidades está prevista para “el mes de enero”.

La mayor inquietud ahora en el Palacio de San Telmo sobre este asunto es la importante ampliación del patrimonio de la alcaldesa marbellí en 2020, que Muñoz no comunicó a la Cámara Alta hasta que lo publicó este periódico. Parte de ese incremento deviene de la compra a su marido de la mitad de una sociedad con raíces en Gibraltar que supone para la alcaldesa un aumento de su fortuna inmobiliaria en casi 3 millones de euros.

Desde que está en la política municipal y nacional, Ángeles Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades y empresas. A precio de mercado, el patrimonio que declara en la actualidad la alcaldesa de Marbella supera los 12 millones de euros, pese a que la también senadora dejó de ejercer como médica de cabecera en 1994 para dedicarse en exclusiva a la política.

elDiario.es recibió este martes un requerimiento notarial en el que Ángeles Muñoz exige a este medio que le entregue los correos electrónicos que tuviera en su poder con indicios de corrupción en un plazo de diez días o, de lo contrario, avisa de que podría interponer una denuncia por revelación de secretos. Asimismo, Muñoz exige que se borren las noticias sobre la denuncia presentada en Anticorrupción en 2017 de acuerdo al contenido de esos correos electrónicos, recibidos o enviados por ella durante varios años.