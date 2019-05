El Gobierno andaluz se olvida de la prometida despolitización sanitaria: gerentes del PP sin experiencia en la gestión

Los fichajes en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde la llegada hace ahora tres meses de Miguel Moreno Verdugo, responsable de 3.500 despidos en Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, no responden las máximas previstas por PP y Ciudadanos para "todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas". Han sido 38 personas las nombradas tanto en las direcciones de los centros hospitalarios como en las áreas de gestión sanitaria y, en algunos casos, subdirectores de la Dirección General de Gestión Sanitaria.

Pues bien, no iba muy desencaminado el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, cuando en esta entrevista dijo lo siguiente al explicar cómo fue su llegada a la Junta: "En tres días ya teníamos montado el staff de la consejería, todos amigos míos, personas muy cualificadas y conocedores de nuestro sistema sanitario".

Habría que decir que ni todos amigos ni todos conocedores del sistema sanitario andaluza, si hacemos extensible ese comentario del consejero a directores gerentes de centros o áreas sanitarias andaluzas, o a subdirectores en los servicios centrales del SAS nombrados últimamente (también en la Escuela de Salud Pública o en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias). Por ejemplo, la mitad de los designados de manera directa no tiene experiencia previa el sistema público de salud y ocho de ellos no han trabajado nunca en el SAS previamente.

No se trata de cargos políticos de la Consejería ni siquiera los altos cargos del SAS, pero su vinculación con el PP (hay algunos exconcejales), su labor anterior con plataformas reivindicativas contra la gestión de la Junta (Basta Ya, Plataforma Huelva Por una Sanidad Digna o Plataforma para la Defensa de la Dignidad de la Sanidad Malagueña, en concreto), su procedencia del ámbito sanitario privado o su nula o escasa experiencia en la gestión pública hacen que la 'meritocracia' que pregonaban populares y naranjas para la administración pública y la regeneración democrática de la que hacen gala no se vea del todo cumplida.

Sin ley de despolitización

De hecho, PP y Ciudadanos renunciaban directamente hace unos días a elaborar una Ley de Despolitización de la Junta que incluyeron en su acuerdo para los 100 primeros días de Gobierno, argumentando que ya están aplicando medidas para la despolitización en todos los ámbitos de la gestión de manera transversal. Entre las medidas concretas anunciadas en el marco de ese proyecto, ahora descartado, estaba definir la figura de los "directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político", para los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales, además de otros puestos con funciones directivas que ahora son nombrados libremente por el Gobierno".

"Todos ellos serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo", decía el acuerdo. Un ejemplo no sanitario: para la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, una resolución de 6 de marzo del presidente de la misma, el consejero Elías Bendodo, nombró a Tristán Pertíñez director gerente de la fundación, sin concurso ni transparencia ya que la Junta no informó oficialmente de ello. Fuentes de la Consejería de Presidencia no aclaran a qué se referían con esos 'otros puestos con funciones directivas' a los que aludía el acuerdo proclamado, que ahora ha quedado en papel mojado y que, además, provoca la duda de si a partir de ahora tampoco serán por concurso los otros, como parece haberse demostrado con el nuevo director del Centro de Estudios Andaluces.

En ese sentido, las mismas fuentes oficiales apuntan que "se está trabajando para dar cumplimiento lo antes posible a este punto del acuerdo de Gobierno, no obstante, en esta línea algunas entidades han decidido de motu propio publicar estas convocatorias como Sandetel o la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales", insistiendo en líneas generales en que "se dará cumplimiento a todo lo que aparece en el acuerdo en el menor tiempo posible".

En todo caso, antes de formar Gobierno, apenas veinte días después de las elecciones andaluzas, PP y Cs apostaban por la transparencia y la despolitización del Servicio Andaluz de Salud "para que sea liderado y gestionado por los mejores profesionales, acabando con los nombramientos a dedo".

Centrándonos en ese ámbito sanitario, y según un informe elaborado por el PSOE de Andalucía, esbozado este jueves en el Parlamento de Andalucía el diputado Jesús María Ruiz, uno de cada cinco personas nombradas en el marco especificado al principio del texto tienen una vinculación directa con el PP. Es más, un 21% (ocho de los 38) pertenece a sus filas.

También un 21% de los nombrados nunca ha trabajado para la sanidad pública andaluza, además de contar con un compañero de promoción y, como adelantó este medio, un sobrino del propio consejero como coordinador de la Subdirección de la Gestión Sanitaria. El 50% no tiene experiencia en gestión del sistema sanitario público, el 11% proviene de la sanidad privada, el 8% procede del SESCAM o del SERMAS (servicios de salud castellano-manchego y madrileño, respectivamente) y el 8% pertenecía a plataformas reivindicativas.

¿"Amiguismo" o "pedazo de equipo"?

La mitad de las personas nombradas nunca ha desempeñado un tipo de responsabilidad como el asignado ahora. Del total de 88.211 trabajadores del SAS vinculados a los hospitales o áreas cuya dirección se ha renovado en estos tres meses, un 30,8% (27.233) dependen ahora de una persona sin experiencia previa en gestión sanitaria. No en ese aspecto, pero sí al frente del macrocomplejo hospitalario del Virgen del Rocío de Sevilla, está Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid hasta hace ahora un año, imputado por boicotear a una empresa de ambulancias en Madrid.

Entre las personas nombradas también están Celso Ortiz, en la Subdirección de Accesibilidad, compañero de promoción del consejero y cirujano jefe de la plaza de toros de Córdoba hasta su nombramiento; Ricardo Gil-Toresano, director gerente de la AGS de Osuna, exalcalde Écija; Francisco Vázquez, director gerente de la AGS de Ronda, exconcejal en Ronda; Rafael Perea, director gerente Norte de Huelva, exconcejal en Riotinto; Belén Jiménez, directora gerente AGS Norte de Málaga, exteniente de alcalde en Antequera. Destaca también el nuevo director gerente de EPES, José Luis Pastrana, miembro fundador de la Plataforma para la Defensa de la Dignidad de la Sanidad Malagueña; o Blanca Fernández-Capel, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, diputada por el PP por Granada durante cinco legislaturas.

En el bronco debate que ha tenido este jueves por la tarde en el Parlamento de Andalucía, Ruiz ha destacado el "compromiso" de los profesionales del SAS y ha criticado la "política premeditada" y de "amiguismo" por parte del consejero Aguirre y el PP, quien ha replicado que está "muy orgulloso" de tener "un pedazo de equipo para acompañarme", defendiendo igualmente a la labor de los profesionales sanitarios nombrados en los últimos meses cuyos currículums reflejan que son "excelentes profesionales".

El diputado socialista ha insistido en que los "comentarios" que le llegan de los centros sanitarios es que los gestores están "perdidos" y eso provoca la "paralización del sistema sanitario andaluz. Aguirre, por contra, ha dicho que desde que llegó el PP "todo va como una moto" y, ya en su turno de dúplica, ha valorado el "optimismo reinante" pese a "lo que nos han dejado ustedes". "Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha concluido, defendiendo que la gestión ahora está siendo "muy eficiente".

"No tienen por qué tener plaza en el SAS"

Entre los nombramientos destacan varios médicos de familia o enfermeros, o antiguos FEA (facultativos especialistas en determinadas áreas) pero sin experiencia en la gestión o en la gestión sanitaria en una amplia mayoría de los casos. Según apuntan fuentes sindicales, los directores de hospitales o de las áreas de gestión sanitaria "pueden ser médicos, economistas, abogados...normalmente son personas licenciadas. Muchos de ellos tienen plazas de médicos en el SAS o pueden tener plaza de técnico de función administrativa, pero no tienen por qué tener plaza en el SAS porque pueden venir de fuera de Andalucía o no tienen plaza en el SAS".

Corrobora Jesús Cabrera, responsable de negociación colectiva de Sanidad de CCOO en Andalucía, que no tienen por qué tener plaza en el SAS pero opina que les han "chirriado" algunos de estos nombramientos ya que con directores gerentes de hospitales o de distritos sanitarios "no se está cumpliendo ese perfil de gestión, despolitizado, que habían anunciado" y se están situando para esos puestos técnicos "a personas de su confianza y con poca experiencia". "Al no haber gobernado aquí nunca, es cierto que no pueden tener esa experiencia", pero PP y Cs "anunciaron una cosa y no la están cumpliendo", concluye, señalando que "un cambio conlleva cambios, pero la profesionalización y despolitización de la administración no está siendo tal".

Por su parte, el secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia en UGT Andalucía, Antonio Macías, señala que "no tienen a gente preparada para la gestión y están nombrando a amigos". "La gestión no es nada fácil. Si lo que querían era despolitizar, están cometiendo los mismos errores que denunciaban. Vale más el carné que la preparación", comenta, señalando que "nos estamos encontrando con gente que no conoce los temas" y que "si lo que querían era despolitizar, están siguiendo justo el camino contrario".

Por parte del CSI-CSIF, la presidenta del sector de Sanidad, Eloísa Bernal, señala que "siempre hemos sido respetuosos en dar un margen de tiempo para calificar la gestión de los nuevos cargos y creo que en esta circunstancia tenemos que hacer lo mismo". "Esperamos que se hagan mejoras efectivas en la sanidad. Hasta el momento las noticias que nos vienen de los centros no nos permiten hacer una valoración de la gestión. Le pedimos a la administración transparencia e información real. Nuestra posición ha sido siempre la petición de despolitización de los puestos directivos en sanidad y lo seguimos manteniendo", abogando por "la profesionalización de la gestión en sanidad".