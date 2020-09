Una labor esencial y olvidada

El fenómeno del temporerismo en España ha ido evolucionando paulatinamente, dejando atrás el perfil de una persona temporera autóctona y pasar a una configuración mucho más diversa, existiendo diferentes campañas a lo largo del territorio español, siendo el país que más temporeros y temporeras acoge dentro de sus campañas internas.

La pandemia que estamos padeciendo ha puesto de manifiesto la labor esencial e imprescindible de este colectivo, al que debemos reconocer, al igual que se ha hecho con otros, la importancia y el valor de estas personas que, día a día, han tenido que acudir a sus puestos de trabajo para recolectar los cultivos que finalmente han llegado a nuestros hogares. Siguen la llamada “rueda temporera”, en la que se concatenan distintas campañas de diferentes comunidades autónomas.

Los temporeros y temporeras siguen siendo los eternos olvidados, siguen formando parte de un colectivo que sufre vulnerabilidad e invisibilidad, si además se le une la falta de alojamiento, como ocurre en los municipios freseros onubenses, la única alternativa que tienen es la de malvivir en asentamientos chabolistas, bajo palés y plásticos los cuales se convertirán en su hogar.

Este panorama no hace más que agravar la brecha social, esto se ve reflejado en unas condiciones de precariedad terribles, sin un mínimo de condiciones de habitabilidad, sin red de agua, ni luz, ni alcantarillado, que se traduce en condiciones de insalubridad, incendios, presencia de roedores e insectos, accidentes derivados de dichas condiciones de habitabilidad.

En dichos asentamientos chabolistas conviven distintos perfiles algunos doblemente vulnerables, mujeres, jóvenes ex tutelados, personas con algún tipo de enfermedad, ya sea física o mental, presas fáciles de redes de trata.

Duras condiciones laborales e imposibilidad para acceder a una vivienda

Ahmed, Fatou, Bakary (los protagonistas de nuestra nueva campaña #Unacestaconderechos para sensibilizar en redes sociales sobre esta cuestión) y tantos otros, han intentado alquilar una vivienda y la tarea ha sido imposible. La falta de parque inmobiliario, la dificultad para que le alquilen a las personas migrantes se pone de manifiesto, campaña tras campaña.

Otro aspecto que no debemos olvidar son las condiciones laborales, la precarización laboral, fruto de la crisis económica, que se traduce en un deterioro de las condiciones laborales (largas jornadas, salarios por debajo de lo establecido, convenios colectivos precarios, etc.). La dificultad de acceso a la sanidad, a la educación, a los recursos sociales son cuestiones que aumentan la desigualdad y la exclusión de la población temporera.

La pandemia ha aumentado las situaciones de estrés, miedo y ansiedad

Esta exclusión social también se hace patente en otros muchos aspectos, más si cabe tras la pandemia, que ha provocado situaciones de estrés, miedo, e incertidumbre al no poder cumplir con las medidas de prevención aconsejadas, como son la limpieza, el distanciamiento social, etc. Debemos reflexionar sobre esta cuestión y preguntarnos cómo una persona en un asentamiento chabolista puede mantener dichas medidas. A todo ello se une otro importante factor psicológico: recordemos que sus familias se encuentran a miles de kilómetros. El no saber cómo están, siendo conocedores de la precariedad del sistema sanitario en sus países de origen, les provoca ansiedad y depresión.

Es fundamental que, de una vez por todas, todos los agentes implicados, administración local provincial y estatal así como tejido empresarial, sindicatos, y entidades sociales, aunemos fuerzas para buscar soluciones e impulsar acciones dirigidas hacia la inclusión social de los temporeros y temporeras poniendo en marcha planes integrales inspirados en valores éticos y políticos de justicia e igualdad social. Nos queda mucho por hacer, pero es fundamental no perder el rumbo y seguir trabajando para conseguir una ciudadanía plena para los temporeros y temporeras, que teniendo un papel esencial en nuestra sociedad, continúan siendo grandes olvidados y olvidadas.