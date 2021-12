Cinco ideas para un consumo responsable con nuestros productores agrarios en las fiestas navideñas

Puede parecer que comprando online es más complicado tener un compromiso con el territorio, pero no tiene por qué ser así. La Fundación Savia, creada en defensa de valores en el entorno rural, puso en marcha en lo peor de la pandemia una red de consumo para poner en contacto a productores y comercios con los clientes. Paco Casero, presidente de la fundación, explica que "se trataba de evitar el desastre absoluto porque no tenían salida sus productos en la restauración, por ejemplo, ni tampoco había mercadillos los fines de semana". Era una manera de que "empresas familiares pudieran resistir".

Hoy esa red tiene más de 50 comercios y productores relacionados con la alimentación a los que se puede acceder online con la garantía de que llevan el producto a domicilio (se puede consultar en este enlace). "Es la fórmula clásica: encargas la cesta con la fruta, las verduras, y te llega cada semana a casa procedente del productor más cercano", comenta.

Y es que la cercanía es otra clave para el consumo responsable, tanto porque es una manera de potenciar la convivencia y apoyar a negocios vinculados, sobre todo en el empleo, con el vecindario; como porque resulta más ecológico que coger un vehículo. Se trata de potenciar el comercio de proximidad, el del barrio, el relacionado con las plazas de abastos, en lugar del anonimato de las grandes superficies. "En los mercados se construyen relaciones, se hace barrio", ejemplifica Paco Casero.

Redes de hortelanos

Esa función la pueden tener también los mercadillos tradicionales, de los que "en España no hay la misma implantación que en Francia, por ejemplo, donde los fines de semana son un hervidero y un auténtico revulsivo para las economías locales". Cita en este sentido las "redes de hortelanos" como una fórmula muy potente.

La importancia que tienen para estos productores se puede ver en el ejemplo de la Feria de Productos Típicos de El Pedroso que atrae a miles de personas cada puente de diciembre para comprar en la Sierra Norte de Sevilla. "No te puedes hacer una idea de lo importante que es para estos productores y comercios", asevera, en relación a un evento que ha cumplido su vigésimo quinta edición en 2021 tras al parón obligado el pasado año por la pandemia.

Y precisamente, la procedencia es fundamental a la hora de consumir con cierta conciencia. "Encontrarse manzanas de Chile y comprarlas, en lugar de las naranjas, que es lo que toca producir aquí ahora, pues no ayuda ni a los productores de la tierra ni tampoco en la lucha contra el cambio climático", agrega Paco Casero, en referencia a cómo el traslado a miles de kilómetros de cualquier fresco supone un importante gasto energético y eleva la contaminación del planeta.

Esa conciencia es la que también impulsa el consumo de productos ecológicos. Hoy día, España, y de manera particular Andalucía, lidera la producción, pero no el consumo, que se lleva a cabo masivamente en otros mercados, como el danés. Sin embargo, no hay duda de que es un modelo de gestión del territorio y generación de riqueza sostenible y sostenida.

"La gente del campo nos proporciona la alimentación y por eso es necesario que su actividad sea reconocida", incide el impulsor de la Fundación Savia, quien asevera que esto debe ser más si cabe "cuando se dedican a la producción ecológica, porque aportan también una labor medioambiental, social, cultural...".

Se trata, en definitiva, de hacer coincidir la apuesta por los sistemas de producción tradicionales y familiares con el consumo de proximidad y estacional.