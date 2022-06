El primer debate electoral andaluz, en directo

Esta noche, a partir de las 22.00 horas, tendrá lugar el primer debate electoral de la campaña andaluza. Será en RTVE y en él participarán, por primera vez, seis cabezas de cartel: por el PP, Juan Manuel Moreno; por el PSOE, Juan Espadas; por Ciudadanos, Juan Marín; Por Andalucía, Inmaculada Nieto; por Vox, Macarena Olona; y Teresa Rodríguez que defenderá la candidatura de Adelante Andalucía, después de que la Junta Electoral le haya reconocido la posibilidad de participación.

Esta primera cita con las cámaras de televisión llega después de que los sondeos den la victoria al PP de Moreno, con una mayoría holgada pero con la necesidad de contar con la extrema derecha de Vox para gobernar (los de Olona han manifestado que no apoyarán a los populares si no entran en el Gobierno); un PSOE que aguanta pero no suma lo necesario para quitarle la presidencia a Moreno y con la coalición Por Andalucía perdiendo escaños. El reto de todos los candidatos y candidatas esta noche será captar la atención de los votantes, sobre todo, el alto porcentaje de indecisos que dan las encuesta en tres bloques de discusión (económico, social y debate territorial) que tendrán una duración de medio hora cada uno.

Sigue aquí el debate en directo: