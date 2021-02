El PSOE pregunta a la Junta de Andalucía por qué se opone a que los municipios limiten el establecimiento de casas de apuestas

El Grupo Parlamentario Socialista quiere explicaciones por parte de la Junta de Andalucía de por qué no deja a los municipios limitar los establecimientos de juego en pueblos y ciudades de la comunidad autónoma. Así se ha desprendido de la petición expresa de la Consejería de Hacienda al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para que derogue una modificación urbanística aprobada para tal fin y del recurso a los tribunales de justicia, al igual que la Agrupación Recreativa Gaditana, de la normativa de similares características ya en vigor en Cádiz. Los socialistas han registrado este lunes tres preguntas orales (dirigidas a las consejerías de Fomento y de Hacienda) para conocer los motivos y argumentos de la administración andaluza que, al menos a juicio de los responsables de ambos municipios, van en contra de la autonomía municipal y sus competencias urbanísticas. Además, según han lamentado estos días, impiden poner freno a la proliferación de este tipo de locales de apuestas deportivas o salones de juego que pueden crear problemas económicos o de ludotapia, principalmente entre población vulnerable como pueden ser las personas jóvenes.

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Verónica Pérez, ha calificado de "impresentable" el hecho de que la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea haya solicitado "sorprendentemente" al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que derogue una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que impide la implantación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, aprobada el pasado 21 de enero. A qué se ha debido la prohibición y cuáles son los motivos, preguntan a Hacienda en los escritos, donde también piden el "posicionamiento" de la Consejería de Fomento que tiene las competencias autonómicas en ordenación del territorio.

El escrito de la Junta, según Pérez, supone una "incomprensión absoluta para la sociedad" porque "¿qué intereses está defendiendo?", se ha preguntado ante la prensa en los pasillos del Parlamento. La líder del PSOE de Sevilla ha defendido la posición "pionera" del ayuntamiento socialista de Alcalá de Guadaíra al situarse desde noviembre de 2019 "al lado de los vecinos para proteger a los jóvenes de un mal como es la adicción al juego", instando a que del mismo modo la Junta "debería ponerse al lado de la gente". "No lo entendemos", ha insistido, preguntándose por el "interés oculto" que pueda llevar a la administración autonómica a tomar una decisión que le sitúa "al lado del lobby empresarial" del juego, según ha insinuado.

Pérez ha comentado, paralelamente, que en el PSOE "creemos en la autonomía municipal", considerando el posicionamiento de Hacienda como "una injerencia" con "escasa base jurídica". En general, en su opinión, la Junta ha demostrado un "desprecio absoluto" a los ayuntamientos desde la llegada de PP y Ciudadanos, que se ha hecho más notable desde que se inició la pandemia, según ha criticado.

"Vamos a seguir adelante", dice la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra

En la misma línea, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, considera una "injerencia en las competencias municipales como modificar el PGOU" en "algo tan sensible" como los establecimientos de juegos y apuestas que provoca "la desgracia en muchas familias". "Es la obligación y responsabilidad de la Junta regular estas cuestiones", ha afirmado Jiménez. Cabe recordar que la Junta argumenta que, según el artículo 8.2 de la vigente Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía planificar los juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la realidad y la incidencia social del juego y de las apuestas, sus repercusiones económicas y tributarias y la necesidad de diversificar el juego".

Pese a la traba competencial que ha expuesto la Junta, Jiménez ha insistido en que Alcalá "va a seguir adelante" con la tramitación de la modificación puntual de sus normas urbanísticas para llevar a cabo su objetivo porque "el Ayuntamiento puede regular" en ese sentido y la posición de la Junta "está perjudicando a la salud" de sus vecinos. Su intención es que este tipo de locales "estén lejos" y ha calificado de "paso lamentable" el dado por la Junta que, según ha recordado, también aprobó la bonificación al 50% de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Anteriormente, la Junta de Andalucía aprobó en esa misma línea la bonificación del 100% de la cuota trimestral relativa a máquinas recreativas y de azar devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio.

Según ha explicado también Jiménez, las delegaciones territoriales de las consejerías de Salud y de Fomento, al igual que ocurrió en Cádiz, informaron favorablemente a la tramitación de la modificación del PGOU, con informes que "no son vinculantes" pero que dieron su visto bueno a la misma. También al igual que en Cádiz, la Delegación de Hacienda no se pronunció al respecto en su momento, si bien es cierto que no se pidió su valoración, a diferencia que en Cádiz, donde se pidió y no se obtuvo respuesta hasta el recurso en los juzgados por parte directamente de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego. La Junta "no se puede entrometer porque no tiene competencias" en esta cuestión y "espero que recapaciten", ha concluido la alcaldesa socialista, que ha insistido en que el Gobierno andaluz "debe ponerse al lado de las familias".