"Quisimos visibilizar la lucha de las mujeres": las acusadas por el coño insumisión defienden su libertad de expresión ante el juez

El juicio ha empezado a las 12.00 pero el movimiento lo ha hecho antes. A las 11.30 se concentraban decenas de personas en apoyo a las tres mujeres acusadas de ofender sentimientos religiosos el pasado 1 de octubre de 2014 con una "procesión del coño insumiso" para reivindicar los derechos laborales de la mujeres. A la concentración ha asistido una de las miembros del grupo ruso Pussy Riot encarceladas por ofensa religiosa en su país.

En el mismo lugar y a la misma hora también se ha concentrado otro grupo de personas, entre las que se encontraba la concejal de Sevilla por el partido de extrema derecha Vox, Cristina Peláez, y otros miembros de la formación, portando carteles con la frase #respetamife.

"Respeta mi fe": contramanifestación contra las acusadas por la procesión del coño insumiso

La evidente tensión no ha impedido que el juicio comenzase a su hora. Durante la vista, las mujeres acusadas han reconocido su participación en la manifestación pero han negado que tuvieran intención de ofender los sentimientos de nadie. "Ni tuve ni tengo el ánimo de ofender los sentimientos o las creencias religiosas de nadie", ha dicho Antonia Ávalos durante el interrogatorio.

Las tres han coincido en señalar que tan sólo quisieron reinvindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos laborales, llevando al 1 de mayo las reivindicaciones propias de las mujeres, contra la precariedad laboral y los salarios bajos.

La fiscal y ha preguntado a las acusadas, que se han negado a responder a la letrada de la acusación particular de los Abogados Cristianos, por los motivos que les llevaron a hacer una parodia de la Semana Santa. "Lo hicimos para llamar la atención, dentro de una performance reivindicativa, por unas leyes más justas", ha explicado Ávalos. Han reconocido que gritaron diversas consignas imitando algunas oraciones católicas sin que les constara que ninguna persona se sintiera ofendida en el transcurso de la marcha.

También han dicho que ningún agente policial procedió aquel día a su identificación. Ávalos ha explicado que si hubiera sabido que aquella acción hubiera molestado a alguien no lo habría hecho.

La Iglesia Católica debe estar "abierta a la crítica"

"La performance se hizo para introducir los conceptos feministas y visibilizar nuestra lucha. La vulva se usó como un símbolo de la mujer, de nuestra lucha", ha dicho Olga L., quien con la frase 'la virgen María también abortaría' se quiere "sintetizar que cualquier mujer que sepa sus opciones podría tomar esa decisiones".

Por su parte, Rocío B. ha insistido en que no había ninguna intención de ofender a los creyentes y que lo que quisieron fue "poner a las mujeres en el centro" de la protesta en el Día del Trabajo. También han dicho las acusadas, a preguntas de sus abogadas, que la Iglesia Católica no tiene por qué apropiarse de las procesiones y que se trata de una institución que debe estar "abierta a la crítica", ha dicho en concreto Rocío B., que ha recordado que está bautizada y confirmada.

El informe policial elaborado por esta testigo fue realizado un año después de la manifestación basándose en los vídeos y en los referidos listados, sin que la agente tuviera constancia de que algún feligrés o viandante mostrara queja ante el paso, ha dicho a preguntas de las defensas.

"Sevilla es una ciudad mariana"

Abogados Cristianos ha llamado a declarar como testigo a una miembro de la asociación, la que presentó la querella que dio origen al procedimiento judicial. "Me duele el estómago y me hace sufrir", ha comentado al leérsele algunas de las oraciones con la letra adaptada a las reivindicaciones de las mujeres. "La vulva llevaba un manto, una corona, en un paso. No había duda de lo que se quería representar. Es una procesión", ha apuntado esta testigo. "Sevilla es una ciudad mariana y la manifestación pasó por muchas Iglesias", ha comentado al tribunal.

Según lo comentado como testigo de una inspectora de la Policía Nacional, que ha declarado por videoconferencia, la manifestación no se corresponde con un acto espontáneo sino que estaba todo "muy preparado", ha dicho a preguntas de la letrada de Abogados Cristianos. La agente testigo ha confirmado las consignas que se pudieron escuchar y ha recordado que pudieron identificar a las acusadas al visionar algunos de los vídeos difundidos por las redes sociales y a través de los listados de personas afines a las entidades convocantes de la marcha cómo la Asamblea de Mujeres Diversas.

La Fiscalía pide 3.000 euros de multa

Aquel 1 de mayo de 2014 decenas de mujeres salieron a las calles de Sevilla en defensa de los derechos sociolaborales y reproductivos de las mujeres. Lo hicieron el Día Internacional del Trabajo, pero de una manera que provocó una denuncia por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos por "humillar a los católicos".

La Fiscalía solicita para cada una de ellas una pena de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525.1 del Código Penal. Abogados Cristianos, que ejerce la acusación particular en la causa, les imputa también delito de odio aunque el juzgado no lo incluyó cuando abrió juicio oral en julio de 2017. "Nos sentimos perseguidas y criminalizadas por reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", ha afirmado la activista Antonia Ávalos, acusada en este procedimiento judicial junto a Rocío B. y Olga L.