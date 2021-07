Espadas aparca el relevo de Villalobos para "preservar la estabilidad institucional" de la Diputación de Sevilla

Los cambios propiciados por la llegada de Juan Espadas al liderazgo del PSOE andaluz se van a seguir produciendo, aunque ya no con la celeridad con la que se ejecutaron en el grupo parlamentario. O ese al menos es el mensaje oficial, y eso tiene uno de sus reflejos en que en principio (y por ahora) se aparca el relevo del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que se daba por inminente.

El PSOE de Andalucía acelera los plazos para proclamar en julio secretario general a Juan Espadas y cerrar la era de Susana Díaz

Saber más

El apoyo de Espadas a Villalobos se escenificaba este lunes en un acto en la propia institución provincial sevillana, en la que el alcalde hispalense hacía una declaración de principios: "Soy un firme partidario de la estabilidad institucional y, por tanto, de que los procesos de transición internos en lo orgánico afecten lo justo a las instituciones". Y tanto a él como regidor como a Villalobos como presidente de la Diputación lo que les toca ahora, en este momento de crisis, es, afirma, trabajar "con absoluta capacidad de gestión y de decisión, sin cautelas, sin hipotecas y sin ningún tipo de presión o temor".

"Magnífica gestión de años"

¿Significa esto un espaldarazo que garantiza su continuidad en el puesto los dos años que quedan de mandato? "El presidente Villalobos no necesita espaldarazo de un modesto alcalde de Sevilla y candidato, tiene las espaldas bien anchas por su magnífica gestión a lo largo de todos estos años en la Diputación" y porque pilota una institución con un presupuesto de 471 millones de euros cuya labor ahora es clave para la recuperación económica. "Hay muchos municipios pendientes de la buena gestión de esta casa y por tanto la estabilidad institucional de la misma, en este momento concreto, hay que preservarla por encima de cualquier otra cuestión", apostillaba.

Eso sí, el motor de cambio puesto en marcha tras su victoria en las primarias continúa en marcha, "se seguirán tomando decisiones, cambiando equipos y asignando responsabilidades, pero preservemos lo institucional de lo orgánico, es imprescindible no mezclar ni confundir a los ciudadanos". El argumento básico es que este proceso orgánico "tiene que afectar lo mínimo o nada al día a día de los ciudadanos, que tienen que saber que sus representantes están en lo que están".

Presidente desde 2004

Fernando Rodríguez Villalobos es presidente de la Diputación de Sevilla desde 2004 y uno de los integrantes del círculo de máxima confianza de la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz. Tras las elecciones municipales de 2019, la propia Díaz rubricó una tregua con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras años de enfrentamientos, lo que permitió contra todo pronóstico que Villalobos se mantuviera en la institución provincial.

En ese momento se llegó a señalar que el acuerdo era por dos años, transcurridos los cuales Villalobos daría un paso al lado para facilitar la renovación. El plazo se cumple esta misma semana, pero ese supuesto compromiso siempre ha sido negado por su protagonista, también presidente del PSOE de Sevilla, que en un reciente acto con el propio Espadas en el Parlamento andaluz ya adelantó que acatará sin más lo que en su momento le digan: "No voy a hacer ninguna crisis de mi salida. Ya llevo muchos años en esto".

El veterano dirigente socialista ocupa una de las principales instituciones que el PSOE tiene en sus manos en Andalucía, lo que unido a su histórico apoyo a Susana Díaz ha alimentado que sectores sanchistas propugnen sin tapujos su relevo desde hace más de dos años. En las quinielas a la sucesión aparecen no pocos nombres, aunque todo parece indicar que tendrán que esperar al menos varios meses para que se abra este melón.

Los cambios en el Gobierno de Sánchez

Todo queda en manos de un Juan Espadas que, merced al proceso exprés que ahora se abre, podría ser secretario general del PSOE-A el próximo 23 de julio si no hay ninguna otra candidatura en las primarias. Pero lo cierto es que ya ejerce como líder de los socialistas andaluces, y en calidad de tal valoraba los cambios en el Gobierno central decididos por Pedro Sánchez con los que, a su juicio, el presidente "vuelve a tomar la iniciativa política". De las nuevas incorporaciones resaltaba que varias proceden del ámbito municipalista, y tiraba de símil futbolístico para explicar la remodelación: "Es como cuando en un partido se hacen cambios en la segunda parte para refrescar el equipo".

¿Y le preocupa la pérdida de peso del socialismo andaluz en el nuevo Ejecutivo? "No mido los gobiernos al peso, hacer un Gobierno en base a cuotas territoriales aparte de arcaico es que sencillamente no se sostiene", reflexionaba, porque lo que se buscan son los mejores perfiles para desempeñar una función.

Una ejecutiva regional sin equilibrio territorial

"Me parecen argumentos demasiado manoseados en el tiempo, que responden a formas de hacer gobiernos de otra época que yo, en cualquier caso, no comparto en ningún caso y en ninguna administración", apostillaba. "Esto no va de peso en función de dónde procede, sino de lo que vas a ser capaz de hacer a partir del momento que tienes esta responsabilidad; ahí es donde hay que medir a la persona, en su capacidad de gestión".

Siguiendo este razonamiento, esto vendría a significar que su futura ejecutiva regional cuando sea secretario general del PSOE andaluz no se edificará sobre un equilibrio entre provincias. "Claro, lógicamente que no, yo hago equipos no en base a dónde nació cada uno", argumentaba, al tiempo que explicaba los dos criterios básicos por los que se rige: "capacidad para el desarrollo de la función que se le asigna y capacidad de jugar".