El PSOE de Andalucía acelera los plazos para proclamar secretario general a Juan Espadas y cerrar la era de Susana Díaz

Juan Espadas podría ser proclamado secretario general del PSOE andaluz el próximo 23 de julio, siempre y cuando no se presenten más candidatos al proceso de primarias que ahora abren los socialistas andaluces para elegir a su máximo representante. Si al final hay más aspirantes que logran los correspondientes avales, esta designación se retrasaría hasta el 5 de septiembre, en un calendario acelerado que se ha diseñado para traspasar todo el poder orgánico al vencedor de las primarias para ser candidatos a la Junta. Eso sí, todo este proceso se desarrollará con Susana Díaz como secretaria general ya que no está previsto que presente su renuncia, con lo que el relevo formal no se producirá hasta el congreso regional, previsto para finales de año.

No obstante, al presentar de manera conjunta esta hoja de ruta, Díaz ha jurado y perjurado que todas las decisiones las va a tomar Espadas, como insiste que está ocurriendo desde que resultó ganador en las primarias del 13 de junio. “Soy leal al PSOE”, ha subrayado, al tiempo que ha augurado un proceso de transición “tranquilo, coherente y transparente”.

El adelanto del calendario de designación, con las oportunas bendiciones de Ferraz, lo refrendará un comité director del PSOE-A que se celebrará el 12 de julio. De esta manera, tal y como ha apuntado Espadas, se procederá al relevo sin necesidad de “un proceso abrupto y de división” como sería una gestora, que a su juicio “ni era necesaria ni lo mejor para el partido”.

Díaz continuará como parlamentaria andaluza, aunque todo apunta a que su destino a corto plazo será el Senado, con María Luisa Bustinduy o Fernando López Gil como posibles senadores salientes. Y seguirá también como secretaria general de hecho, aunque Espadas ha reiterado que “de facto” será él quien tenga todo el poder. “La dirección de la política autonómica le corresponde a Juan Espadas”, ha apostillado Díaz.